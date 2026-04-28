এই কারণে 9,400 টিরও বেশি Whatsapp অ্যাকাউন্ট ব্লক, কারণ জানলে আপনিও অবাক হবেন !
Published : April 28, 2026 at 4:55 PM IST
হায়দরাবাদ : ডিজিট্যাল অ্যারেস্টের মতো গুরুতর অভিযোগের ভিত্তিতে 9400 টিরও বেশি হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করেছে Whatsapp ৷ সুপ্রিম কোর্টে একটি তথ্য পেশ করে এই বিষয়ে জানালো অ্যাটর্নি জেনেরাল ৷ ভুয়ো মামলার ভয় দেখিয়ে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনায় একটি মামলার শুনানি ছিল দেশের শীর্ষ আদালতে ৷ সেই মামলার শুনানিতেই এই তথ্য পেশ করা হয়েছে ৷
এই বিষয়ে অ্যাটর্নি জেনেরাল আর ভেঙ্কাটারামনি সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছেন, প্রতারণার মতো ঘটনা আটকাতে একাধিক সরকারি সংস্থা ও মন্ত্রকের সঙ্গে কাজ করেছে Whatsapp ৷ তারমধ্যে রয়েছে সাইবার ক্রাইম কো-অর্ডিনেশন সেন্টার, তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক, টেলিকমিউনিকেশন মন্ত্রক ৷
জানানো হয়েছে, সবথেকে বেশি সাইবার প্রতারণা হয় দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে ৷ যেখানে Whatsapp অ্যাকাউন্টগুলি খোলা হয় Dellhi Police, CBI, ATS Department ইত্যাদি নামে ৷ এবং ডিসপ্লে পিকচারে ব্যবহার করা সেই সংক্রান্ত লোগো ৷ প্রতারিতদের যাতে কোনওভাবেই ভুয়ো বলে না মনে হয় তারজন্যই এই অ্যাকাউন্টগুলি তৈরি করা হয় ৷
প্রতারকদের হাত থেকে সাধারণ ব্য়বহারকারীদের রক্ষা করার জন্য একাধিক টুলস ব্যবহার করে Meta ৷ তার মধ্যে লোগো ম্যাচিং সিস্টেম অতি গুরুত্বপূর্ণ ৷ যার মাধ্যম ভুয়ো অ্যাকাউন্ট ডিটেক্ট করতে পারে এই ম্যাসেজিং প্ল্য়াটফর্মটি ৷
অ্যাটর্নি জেনারেল আরও জানিয়েছেন, শুধু যে অ্য়াকাউন্টগুলি থেকে প্রতারণা করা হয় সেই অ্যাকাউন্টগুলিই ব্লক করা হয়েছে এমনটা নয় ৷ এমন বেশ কিছু গ্রুপ ও অ্য়াকাউন্ট থেকে প্রতারণা প্রমোট, ভুয়ো লিঙ্ক শেয়ার করার মতো গুরুতর অপরাধমূলক কাজ সংগঠিত করা হত ৷ সেই সমস্ত অ্যাকাউন্টগুলিও পুরোপুরি ব্লক করা হয়েছে ৷ 2026 সালের জানুয়ারি থেকে 9400 টিরও বেশি অ্য়াকাউন্ট ব্লকের তালিকায় রয়েছে ৷
data.gov.in-এ দেওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রতিবছর লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে ডিজিট্যাল প্রতারণার সংখ্যা ৷ সংখ্যাও যেমন বেড়েছে, তারসঙ্গে পাল্লা দিয়ে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পরিমাণও বেড়েছে ৷ 2025 সালের রাজ্যসভার এক অধিবেশনে প্রকাশ করা তথ্য অনুযায়ী 2022, 23 এবং 24 সালে মোট ডিজিট্যাল প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে যথাক্রমে 39,925টি, 60,676টি এবং 1,23,672টি ৷ এবং এই প্রতারণার ঘটনায় মোট টাকা খোয়া গেছে যথাক্রমে 91.14 কোটি, 339.03 কোটি এবং 1935.51 কোটি টাকা ৷