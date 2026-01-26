Whatsapp গ্রুপের পুরনো চ্যাট দেখতে পারবেন নতুন মেম্বাররা ! নতুন ফিচার সম্পর্কে জানুন
WhatsApp Group chat History sharing : গ্রুপে নতুন কেউ যুক্ত হলে তিনি পুরনো কনভার্সেশন পড়তে পারবেন ৷
Published : January 26, 2026 at 11:46 AM IST
হায়দরাবাদ : WhatsApp-এ গ্রুপ চ্যাটিং ফিচার একটি অতি পছন্দের ফিচার ৷ প্রয়োজনীয় আলোচনা হোক অথবা গল্প, আড্ডা- সবকিছুই সম্ভব গ্রুপ চ্যাটিং ফিচারে ৷ কিন্তু সমস্যা তো রয়েছেই ৷ কারণ, নতুন কোনও মেম্বার গ্রুপে যুক্ত হলে কোনওভাবেই তাঁরা পুরনো চ্যাট পড়তে পারেন না ৷ কারণ সেই গ্রুপে যুক্ত হওয়ার পরই যা কথাবার্তা হয় সেগুলিই নতুন মেম্বারের কাছে ভিজবল থাকে ৷ কিন্তু এবার সেই সমস্যার সমাধান হতে পথে ৷ কারণ WhatsApp এর গ্রুপ চ্যাট ফিচারে এবারে মেজেস শেয়ারিং অপশন দেওয়া হচ্ছে ৷
নতুন কী ফিচার আসছে?
নতুন যে ফিচার আসতে চলেছে সেখানে এবার চ্যাট শেয়ারিং অপশন পাওয়া যাবে ৷ অর্থাৎ গ্রুপে নতুন কেউ যুক্ত হলে তিনি পুরনো কনভার্সেশন পড়তে পারবেন ৷ তবে তার পুরো কন্ট্রোল থাকবে গ্রুপ অ্য়াডমিন প্যানেলের কাছে ৷ অ্য়াডমিন চাইলে তবেই পুরনো চ্যাট শেয়ার করতে পারবেন ৷
কীভাবে কাজ করবে নতুন এই ফিচার ?
জানা গিয়েছে নতুন এই ফিচার চালু হওয়ার পর যাঁরা গ্রুপে নতুন যুক্ত হবেন তাঁদের কাছে পুরনো চ্যাটের একটি সেট নতুন মেম্বারদের জন্য শেয়ার করতে পারবেন ৷ তবে পুরোটাই নির্ভর করছে অ্য়াডমিনের সিদ্ধান্তের উপর ৷
শুধু চ্যাট নয়, অ্য়ানাউন্সমেন্ট, ইভেন্ট ডিটেলও শেয়ার করা সম্ভব ৷ এর ফলে নতুন মেম্বরদের কাছে কোনও আলোচনার পুরনো কনটেক্সট বুঝতে সুবিধা হবে ৷ এবং আলোচনা চালিয়ে যাওয়া আরও সুবিধা হবে ৷
নতুন এই ফিচারটি ইতিমধ্যে বিটা টেস্টিং পর্যায়ে রয়েছে ৷ আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিশ্বের সব ব্যবহারকারী এই ফিচারটি ব্যবহার করতে পারবেন ৷ সংস্থার তরফে এই ফিচারটির নাম দেওয়া হয়েছে গ্রুপ চ্যাট হিস্ট্রি শেয়ারিং ৷
তবে এক্ষেত্রে WABetainfo জানিয়েছে, অতীতের সব চ্যাট নতুন মেম্বারের জন্য শেয়ার করা যাবে না ৷ বিগত 14 দিনের সর্বাধিক 100 কনভার্সেশনই শেয়ার করতে পারবেন ৷
সম্প্রতি আরও একটি নতুন ফিচার সম্পর্কে জানিয়েছে WhatsApp৷ সন্তানদের চ্যাটে নজর রাখতে পারবেন তাঁর অভিভাবকরা ৷ WhatsApp ব্যবহার করার নির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখা রয়েছে ৷ ওই সীমারেখা না পেরোনো পর্যন্ত কেউ WhatsApp অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগ পান না ৷ কিন্তু নতুন এই ফিচার চালু হলে অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের জন্য WhatsApp অ্য়াকাউন্ট চালু করতে পারবেন ৷ সেক্ষেত্রে সন্তানদের চ্যাট, কনট্যাক্ট লিস্ট নজরে রাখতে পারবেন অভিভাবকরা ৷