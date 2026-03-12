WhatsApp, FB তে যার সঙ্গে চ্যাট করছেন তিনি কি প্রতারক ? এবার জানিয়ে দেব Meta AI

WhatsApp, FB তে যার সঙ্গে চ্যাট করছেন তিনি কি প্রতারক ? এবার জানিয়ে দেব Meta AI
Published : March 12, 2026 at 1:33 PM IST
হায়দরাবাদ : WhatsApp এর মাধ্যমে প্রতারণার ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে ৷ ব্যবহারকারীদের অনেকেই অভিযোগ করেছেন, স্প্যাম লিঙ্ক পাঠিয়ে প্রতারণা করছে ডিজিট্যাল প্রতারকরা ৷ দীর্ঘদিন ধরে এই অভিযোগ পাওয়ার পর এবার অ্যান্টি স্ক্যাম টুল লঞ্চ করল Meta ৷ যেগুলি মেটার বিভিন্ন চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম যেমন ফেসবুক, মেসেঞ্জার এবং হোয়াটসঅ্যাপে ইম্প্লিমেন্ট করা হবে ৷ মেটা জানিয়েছে, ব্যবহারকারীদের সুরক্ষা এবং বিভিন্ন আর্থিক সংস্থার সঙ্গে সংযুক্তিকরণের জন্য তাদের প্ল্যাটফর্মের নিরাপত্তা আরও বৃদ্ধি করা হচ্ছে ৷ নতুন এই ফিচারের ফলে বিভিন্ন স্ক্যাম যেমন ইম্পারসোনেশন, ভুয়ো বিনিয়োগ স্কিম এবং অ্যাকাউন্ট টেকওভারের চেষ্টার মতো ঘটনাগুলি বন্ধ করা সম্ভব ৷
Device Linkage Warning on WhatsApp
নতুন যে ফিচারগুলি চালু করা হয়েছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল ডিভাইস লিঙ্ক ওয়ার্নিং ৷ এতদিন পর্যন্ত হোয়াটসঅ্যাপ অন্য কোনও নতুন ডিভাইসে লিঙ্ক করলে তা ব্যবহারকারীর ফোনে নোটিফিকেশন আসত না ৷ ফলে প্রতারকরা কোনওভাবে লিঙ্ক করলেও তা জানার সুযোগ থাকত না ব্যবহারকারীদের ৷ তাঁদের অজ্ঞাত রেখে যাবতীয় তথ্য চুরি করে নিতে পারত অপরাধীরা ৷
কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় এবার থেকে নির্দিষ্ট ডিভাইস ছাড়া অন্য কোনও ডিভাইসে হোয়াটসঅ্যাপ লিঙ্ক করলে আগে থেকে লগইন থাকা ডিভাইসে নোটিফিকেশন আসবে ৷ এবং তা দেখে ব্যবহারকারী বুঝতে পারবেন তাঁর অ্যাকাউন্ট অন্য কোন ডিভাইসে লগ-ইন করা হল ৷
মেটার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক করা হলে কী কী ঝুঁকি হতে পারে সেই বিষয়েও বিস্তারিত তথ্য জানাতে সহায়তা করবে ৷ এবং ওই নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের জানানো হবে, নতুন ডিভাইসের মাধ্যমে যে ব্যক্তি তাঁদের অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক করেছে তিনি যাবতীয় চ্যাট ও কথাবার্তার অ্যাকসেস পাবেন ৷
এর সঙ্গে আরও একটি সিকিউরিটি লেয়ার যোগ করেছে মেটা ৷ মেসেঞ্জারে তারা AI প্রযুক্তি সংযুক্তিকরণ করেছে ৷ এর ফলে কোনও চ্যাটের কথাবার্তায় যদি প্রতারণার প্যাটার্ন বুঝতে পারে AI তাহলে দ্রুত ব্যবহারকারীকে সতর্ক করবে ৷ এবং সেই চ্যাট ব্লক বা রিপোর্ট করার পরামর্শ দেবে AI ৷
এখানেই শেষ নয়, ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টের ক্ষেত্রেও নজরদারি চালাবে মেটা AI ৷ অনেক প্রোফাইল ভুয়ো কাজকর্মের জন্য তৈরি করে প্রতারকরা ৷ সেক্ষেত্রে প্রোফাইল অ্যাক্টিভিটির দিকে নজর রাখবে AI ৷ এবং সেই প্রোফাইল থেকে যাঁরা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাবেন তাঁদেরকে সতর্ক করা হবে ৷ জানানো হবে রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করার আগে প্রোফাইলটি যেন ভালো করে চেক করা হয় ৷