অতি জনপ্রিয় SUV এবার চলবে ব্যাটারিতে, নতুন Sierra EV-তে কী কী ফিচার থাকছে ?

অতি জনপ্রিয় SUV এবার চলবে ব্যাটারিতে, নতুন Sierra EV-তে কী কী ফিচার থাকছে ?
Tata Sierra EV-তে একাধিক অত্যাধুনিক ফিচার থাকার সম্ভাবনা ৷ জেনে নিন একনজরে
Published : June 29, 2026 at 10:28 AM IST
হায়দরাবাদ : 30 জুন অর্থাৎ মঙ্গলবার Tata Motors লঞ্চ করবে Sierra EV ৷ 2020 সালে সর্বপ্রথম এই গাড়িটি কনসেপ্ট হিসেবে প্রদর্শিত করা হয়েছিল Auto Expo-তে ৷ মিড সাইজের এই SUV-র 2026-এর পেট্রল ভার্সন আগেই লঞ্চ করা হয়েছে ৷ Tata Harrier EV-র ক্ষেত্রে যা যা ফিচার ও স্পেসিফিকেশন ছিল এক্ষেত্রেও একই ফিচার ও স্পেসিফিকেশন থাকবে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ আগামীকাল গাড়িটি লঞ্চ হওয়ার পরই নিশ্চিতভাবে জানা যাবে এবিষয়ে ৷ তবে বিভিন্ন মাধ্যমে Sierra EV-র একাধিক ফিচার প্রকাশ্যে এসেছে ৷ কী কী স্পেসিফিকেশন থাকতে পারে গাড়িটিতে সেই নিয়ে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে ৷
কোন ব্যাটারি দেওয়া হবে?
যেহেতু এই মডেলটি EV সেই কারণে প্রধান লক্ষ্য থাকবে গাড়ির ব্যাটারি ৷ 65kWh এবং 75kWh-এর ব্যাটারি দেওয়া হতে পারে ৷ এই ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে Tata Harrier-এ ৷ এই গাড়িতে Tata-র acti.ev+ আর্কিটেকচার ব্যবহার করা হতে পারে ৷ যদিও চূড়ান্ত স্পেসিফিকেশনের বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি ৷
Tata মোটরস ইতিমধ্যে জানিয়েছে, তারা Sierra EV-তে রিয়ার হুইল টেকনোলজি ব্যবহার করবে ৷ এবং এরসঙ্গে ডুয়েল মোটর টেকনোলজিও থাকবে ৷ তবে এই প্রযুক্তি শুধুমাত্র অল-হুইল টেকনোলজির জন্যই ব্যবহার করা হবে ৷
Tata Harrier EV এর থেকে Sierra EV-র সাইজ তুলনামূলক ছোট ৷ ফলে দুটি গাড়িতে একই ব্যাটারি প্যাক ব্যাবহার করা হলেও Sierra EV তুলনামূলক বেশি রেঞ্জ যেতে পারবে ৷
ডিজাইনে কোনও পরিবর্তন ?
যেহেতু Tata Sierra EV-র একটি টিজার প্রকাশ্যে এসেছে সেই কারণে গাড়িটির ডিজাইন সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া গিয়েছে ৷ গোটা গাড়িটিতেই একটি অ্যাস্থেটিক ডিজাইন দেওয়া হয়েছে ৷ সামনের গ্রিলের অংশটি ICE ভার্সনের তুলনায় সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ প্রোফাইল এবং রিয়ার অংশ প্রায় একই রাখা হয়েছে ৷
ICE ভার্সনের লাইটিং এলিমেন্ট যেমন ছিল, Sierra EV-তে একই রাখা হয়েছে ৷ অন্য একটি বিষয় ভীষণ উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ ICE ভার্সনে Sierra ব্র্যান্ডিং অত্যন্ত তীক্ষ্ণ করা হয়েছিল ৷ কিন্তু EV ভার্সনে তেমনভাবে চোখে পড়েনি ৷ LED লাইট বারের নিচে রাখা হয়েছে Sierra ব্র্যান্ডিং ৷
ইন্টেরিওর ডিজাইনে কোনও পরিবর্তন আনা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে জানা যায়নি ৷ কারণে গাড়িটির টিজারে শুধু বাইরের দৃশ্যই দেখানো হয়েছে ৷ কোনও ভিতরের দৃশ্য দেখানো হয়নি ৷ এবিষয়ে আগামীকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে ৷