End to End Encryptions কী? আপনার চ্যাট গোপন রাখতে কেন এই সিকিউরিটি জরুরি ?
অত্যাধুনিক প্রযুক্তির End to End Security অতি জরুরি একটি কমিউনিকেশন সিস্টেম ৷ হ্যাকিংয়ের ভয় নেই ৷ কিন্তু কীভাবে এই ডিজিট্যাল যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি হয় ?
Published : May 28, 2026 at 5:29 PM IST
হায়দরাবাদ : রাজনৈতিক বড় কোনও নেতা অথবা পুলিশ অফিসার, সাংবাদিক বা সরকারি পদস্থ ব্যক্তি , যাঁরা সাধারণ কলিং বা মেসেজিং ছেড়ে এখন WhatsApp বা অন্য কোনও সিকিওর অ্যাপ বেশি পছন্দ করেন ৷ কিন্তু এর পিছনে কারণ কী জানেন ? সাধারণ কলিং বা মেসেজিংয়ের উপর তাঁদের ভরসা করতে না পারার কারণ ইন্টারসেপ্ট ৷ গোপন কথা বা গোপন মেসেজ আড়ি পেতে কেউ শুনতে বা পড়তে পারে ৷ কিন্তু WhatsApp বা এই ধরনের বিভিন্ন অ্যাপ যারা end to end Encryption প্রযুক্তি মেনে চলে সেই সব অ্যাপগুলিতে আড়ি পাতা সম্ভব নয় ৷ সাম্প্রতিক সময়ে এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন প্রযুক্তি নিয়ে রীতিমতো চর্চা হচ্ছে ৷ কিন্তু আদতে এই প্রযুক্তিটি কী? কেনই বা এই প্রযুক্তির যোগাযোগ ব্যবস্থার মাঝে ঢোকা সম্ভব নয় সেই সব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রইল এই প্রতিবেদনে ৷
End to End Encryptions কী ?
এটি একটি অত্যাধুনিক এবং ভরসাযোগ্য প্রযুক্তি ৷ যা টেলি কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় ৷ কোনও তথ্য ইন্টারনেটের মধ্যে যাওয়ার সময় এই প্রযুক্তির মাধ্যমে নিরাপদ (সিকিওর) ভাবে যায় ৷ যিনি পাঠাচ্ছেন এবং যাঁকে পাঠানো হচ্ছে অর্থাৎ প্রেরক ও প্রাপক ছাড়া ওই তথ্যের কোনও অংশ কেউ দেখতে বা পড়তে পারে না ৷
প্রযুক্তির ভাষায় বলতে হলে বলা যেতে পারে, কোনও ডাটা যখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে একপ্রন্ত থেকে অন্য প্রান্তে যায় তখন সেই ডাটা ট্রান্সমিশনের আগেই এনক্রিপ্ট (Encrypt) হয় এবং পৌঁছনোর পর ডিক্রিপ্ট হয় (Decrypt) ৷ আর যাতায়াতের রাস্তায় সেই ডাটা পাঠের অযোগ্য অবস্থায় থাকে ৷
গোটা বিশ্বে এটি একটি প্রমাণিত ও গ্রহণযোগ্য কমিউনিকেশন প্রক্রিয়া ৷ যার মাধ্যমে অত্যন্ত নিরাপদে যেকোনও তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছনো সম্ভব ৷ বিশেষ কী (Key) ছাড়া কোনওভাবেই এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আদানপ্রদান করা কোনও ডাটা ডিক্রিপ্ট করা সম্ভব হয় ৷
কোন কোন অ্যাপে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় ?
বহুল ব্যবহৃত WhatsApp এবং Facebook Messenger অ্যাপে রয়েছে এই পদ্ধতি ৷ এছাড়াও, Google Message, Apple iMessage, Wire, Signal এর মতো কমিউনিকেশন অ্যাপগুলিতে ব্যবহার করা হয় এই পদ্ধতি ৷ অন্যদিকে ইনস্টাগ্রাম DM-এ এই ফিচার থাকলেও সম্প্রতি তা বন্ধ করা হয়েছে ৷ ফলে ইনস্টাগ্রামের চ্যাট বা কল ইন্টারসেপ্ট (call intercept) করা সম্ভব ৷ এমনটাই দাবি সাইবার সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞদের ৷
কীভাবে এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন (End to End Encryption) কাজ করে ?
এই কমিউনিকেশন প্রক্রিয়ায় ডাটা একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্বাভাবিক অবস্থায় যায় না ৷ ডাটাকে লোকাল স্তরে আনরিডেবল (পড়ার অযোগ্য) করে তোলা হয় ৷ তারপর সেই তথ্য কোনও মাধ্যম ব্যবহার করে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছয় ৷ এবং সেখানে পৌঁছনোর পর ফের রিডেবল ডাটায় পরিণত হয় ৷ যেহেতু সুরক্ষিত অবস্থায় ডাটা আদানপ্রদাণ করা হয় সেই কারণে এক্ষেত্রে মোট চারটি স্তরে পুরো প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন হয় ৷ সেগুলি হল-
- এনক্রিপশন
- ট্রান্সমিশন
- ডিক্রিপশন
- অথন্টিকেশন
এনক্রিপশন-
E2EE (End to End Encryption) শুরু হয় এনক্রিপশন প্রক্রিয়া দিয়ে ৷ এই প্রক্রিয়ায় সেনসেটিভ ডাটা এনক্রিপশন অ্যালগরিদমের মাধ্যমে প্রসেস করা হয় ৷ এই স্তরে ডাটা প্রসেস করা হয় ৷ এর ফলে যে কোনও তথ্যকে পড়ার অযোগ্য (আনরিডেবল) হয়ে ওঠে ৷ এবং পুরোটা হয় একটি ম্যাথামেটিক্যাল ফাংশেনের মাধ্যমে ৷ পড়ার অযোগ্য এই ডাটাকে সিফারটেক্সট (ciphertext) বলা হয় ৷ একমাত্র অথোরাইজড ইউজাররা ওই টেক্সট রিড করতে পারবেন ৷
ট্রান্সমিশন
এর পরের প্রক্রিয়াটি হল ট্রান্সমিশন ৷ এই প্রক্রিয়া সিফারটেক্সট (ciphertext) একটি কমিউনিকেশন চ্যানেলের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে পৌঁছয় ৷ যেহেতু এনক্রিপটেড ডাটা একস্থান থেকে অন্যস্থানে যায় সেই কারণে অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রভাইডার, হ্যাকার বা অন্য কোনও অথরিটি ওই ডাটা পড়তে পারে না ৷
ডিক্রিপশন
নির্দিষ্ট ডিভাইসে পৌঁছনোর পর প্রাপকের ফোনে থাকা নির্দিষ্ট কী (Decryption Key) ব্যবহার করে ওই ডাটা পঠনযোগ্য (রিডেবল) করা হয় ৷ এক্ষেত্রেও পুরো কাজটি লোকাল ডিভাইসে করা হয় ৷ অর্থাৎ প্রাপকের নিজের ডিভাইসে এই কাজটি করা হয় ৷ সেই কারণে এই প্রক্রিয়াতেও তথ্য একদম সুরক্ষিত থাকে ৷
অথন্টিকেশন
এটি সর্বশেষ প্রক্রিয়া ৷ এই স্তরে পঠনযোগ্য ডাটা (Decrypted data) যাতে সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য হয়, সেজন্য এর অখণ্ডতা (integrity) এবং সত্যতা (authenticity) যাচাই করা হয় । এই ধাপে প্রেরকের ডিজিটাল স্বাক্ষর (digital signature) বা অন্যান্য পরিচয়পত্র যাচাই করা হতে পারে, যাতে এটি নিশ্চিত করা যায় যে স্থানান্তরের সময় কেউ ডেটাতে কোনও পরিবর্তন বা হস্তক্ষেপ করেনি ।
সিমেট্রিক এবং অ্যাসিমেট্রিক এনক্রিপশন
এনক্রিপশন মূলত দুই রকমের হয়—সিমেট্রিক (Symmetric) এবং অ্যাসিমেট্রিক (Asymmetric) । এই দুই পদ্ধতিতে সিক্রেট কী (Secret Key) বা গোপন কোড ভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয় ।
সিমেট্রিক এনক্রিপশনে মেসেজ এনক্রিপ্ট (Encrypt) এবং ডিক্রিপ্ট (Decrypt) করার জন্য একটি মাত্র শেয়ারড কী ব্যবহার করা হয়। এতে কাজ খুব দ্রুত এবং সহজে হয় ঠিকই, কিন্তু কী অত্যন্ত সতর্কভাবে রাখা জরুরি । কোনওভাবে এই কী হাতছাড়া হয়ে গেলে সব ডেটা ঝুঁকির মুখে পড়ে যায় ।
অন্যদিকে, অ্যাসিমেট্রিক এনক্রিপশনে দুইটি আলাদা ক্রিপ্টোগ্রাফিক কী ব্যবহার করা হয় ৷ এনক্রিপ্ট করার জন্য একটি পাবলিক কী (Public Key) এবং ডিক্রিপ্ট করার জন্য একটি প্রাইভেট কী (Private Key) থাকে । এই পদ্ধতিতে সিক্রেট কী আদান-প্রদান করার কোনও ঝামেলা থাকে না, তবে প্রসেসিং স্পিড সাধারণত একটু ধীরগতির হয়।
যেসব সংস্থা এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন (E2EE) ব্যবহার করে, তারা সাধারণত সিমেট্রিক এবং অসিমেট্রিক—এই দুই পদ্ধতির একটা কম্বিনেশন বা মিশ্রণের উপর নির্ভরশীল হয় ।
যেমন, হোয়াটসঅ্যাপে যখন দুজন ব্যবহারকারী চ্যাট শুরু করে, তখন সেই নির্দিষ্ট কনভারসেশনের জন্য একটি ইউনিক 'সেশন কী' (Session Key) তৈরি হয়। এই সেশন কী মেসেজ আদান-প্রদানের সময় সিমেট্রিক এনক্রিপশন ও ডিক্রিপশনের কাজ চটজলদি সেরে ফেলে।
আবার এই সেশন কী-টি কিন্তু অ্যাসিমেট্রিক এনক্রিপশন সিস্টেমের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে শেয়ার করা হয় । এটি প্রাপকের পাবলিক কী দিয়ে লক করা হয় এবং প্রাপক তার নিজস্ব প্রাইভেট কী দিয়ে এটি আনলক করে । ফলে মাঝপথে কেউ আড়ি পাতলেও সেশন কী-টি চুরি করতে পারে না।
এই দুই পদ্ধতি মিলিয়ে ব্যবহার করার সুবিধা হলো, এতে অ্যাসিমেট্রিক এনক্রিপশনের কড়া নিরাপত্তাও পাওয়া যায়, আবার সিমেট্রিক এনক্রিপশনের দারুণ গতিও বজায় থাকে।