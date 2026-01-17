Explainer : আতঙ্কের নাম Deepfake ! এখন ভিডিও দেখলেই বাড়ছে সন্দেহ
হায়দরাবাদ : রশ্মিকা মান্ধানাকে অনেকেই চেনেন ৷ 2024 সালের জানুয়ারি মাসে খবরের শিরোনামে উঠে আসেন এই উঠতি মডেল এবং অভিনেত্রী ৷ কারণ কোনও সিনেমার ও সিরিজের প্রচারের নয় ৷ তাঁর একটি অশ্লীল ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় ৷ পরবর্তীতে জানা যায় যে ছবিটি ভাইরাল হয়েছে সেটি সম্পূর্ণ ফেক ৷ বলা ভালো ডিপফেক ৷
শুধুমাত্র এই একটি ঘটনা নয় ৷ সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন ডিপফেক কন্টেন্টের ছড়াছড়ি ৷ সেই তালিকায় হাজির বিনোদন কন্টেন্ট থেকে শুরু করে পলিটিক্যাল কন্টেন্ট ৷ একাধিক রাজনৈতিক দল প্রচারের উদ্দেশে অথবা বিরোধীদের আক্রমণ করতে হাজির করছে শয়ে শয়ে ডিপফেক কন্টেন্ট ৷ কিন্তু এই ডিপফেক আসলে কী ? এটা কি সম্পূর্ণ আইন বিরুদ্ধ কাজ ? কীভাবে তৈরি করা হয় Deepfake কন্টেন্ট? এই প্রতিবেদনেই আপনারা সব প্রশ্নের জবাব পাবেন ৷
বর্তমানে ইন্টারনেট দুনিয়ার আতঙ্কের নাম ডিপফেক ৷ যে কাজটি আপনি করেননি সেই কাজটাই হয়তো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI এর প্রয়োগে তৈরি করা হচ্ছে ডিপফেক ৷ মুখ বা শরীরের কোনও অংশের কোনও পরিবর্তন না ঘটিয়েই ডিপফেক তৈরি করা এখন সহজ থেকে সহজতর হয়েছে ৷ এমনকি যাঁরা এই বিষয়গুলি নিয়ে খুব একটা অবগত নন তাঁরাও খুব সহজেই ডিপফেককে সত্য বলেই ধরে নেন ৷ ইটিভি ভারতের এই প্রতিবেদনে আপনারা জানতে পারবেন, ডিপফেক কী, কীভাবে তা তৈরি করা হয় এবং এই ধরনের ডিজিট্যাল কন্টেন্ট তৈরির পিছনে কারণ-ই বা কী ৷
ডিপফেক কী? (What is Deepfake Technology)
এটি একটি আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেল ৷ যার মাধ্যমে নকল ছবি, ভিডিও এবং অডিও তৈরি করা সম্ভব ৷ প্রযুক্তির দিকে বিচার করতে হলে এর মধ্যে রয়েছে দুটি বিষয় ৷ প্রথমটি হল ডিপ লার্নিং এবং দ্বিতীয়টি হল ফেক ৷ অর্থাৎ নকল কন্টেন্ট তৈরি করার সময় AI আসল কন্টেন্টটি অতি ভালোভাবে জানার চেষ্টা করে এবং তারপর সেটির ফেক কন্টেন্ট তৈরি করে ৷ বিষয়টি এতটাই নিখুঁত ভাবে তৈরি করা হয় যাতে কোনওভাবেই আসল ও নকলের মধ্যে আলাদা করা সম্ভব হয় না ৷
ডিপফেক টেকনোলজি কীভাবে কাজ করে ? (How Deepfake Technology Works)
ডিপফেক তৈরি কীভাবে হয় সেই বিষয়টি বোঝার জন্য ডিপফেক মডেল জানা জরুরি ৷ এক্ষেত্রে দুটি মডেলে কাজ হয় ৷ অর্থাৎ দুটি মডেলের মাধ্যমে ডিপফেক কন্টেন্ট তৈরি হয় ৷ প্রথম মডেলটি হল জেনারেটর ৷ অর্থাৎ যে মডেলটি কন্টেন্ট জেনারেট করে ৷ এবং দ্বিতীয়টি হল ডিসক্রিমিনেটর ৷
জেনারেটর - এই আর্টিফিসিয়াল অ্য়ালগোরিদমের মাধ্যমে কোনও ডিজিট্যাল কন্টেন্টের ডুপ্লিকেট কন্টেন্ট তৈরি করা হয় ৷ অর্থাৎ ধরে নেওয়া যাক কোনও ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হাঁটছে ৷ এবার সেই ব্যক্তির মুখের বদলে অন্য ব্যক্তির মুখ সেখানে ব্যবহার করে একই সিকোয়েন্টে একটি ভিডিও জেনারেট করল জেনারেটর অ্য়ালগোরিদম ৷ এবং সেটি ডিসক্রিমিনেটরের কাছে পাঠিয়ে দিয়েই কাজ শেষ হল তার ৷
ডিসক্রিমিনেটর - এই অ্যালগোরিদমটি পরীক্ষা করে আসল সিকোয়েন্সের সঙ্গে অন্য ব্যক্তির মুখ বসিয়ে যে নতুন বা ডুপ্লিকেট সিকোয়েন্স তৈরি করেছে জেনারেটর অ্য়ালগোরিদম সেখানে কী কী ভুল রয়েছে ৷ যে যে জায়গাগুলি ভুল থাকে বা আসল সিকোয়েন্সের সঙ্গে মিল থাকে সেই সেই জায়গাগুলি পরিবর্তন করার জন্য ফের জেনারেটর অ্য়ালগোরিদমের কাছে পাঠিয়ে দেয় ডিসক্রিমিনেটর ৷
এই দুটি অ্য়ালগোরিদম যে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আবদ্ধ থাকে তাকে বলা GAN বা Generative Adversarial Network. এই নেটওয়ার্কের কাজ হল মিডিয়া স্যাম্পেল মিলিয়ে দেখা থেকে দুটি অ্য়ালগোরিদমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা ৷ পাশাপাশি জেনারেটর ও ডিসক্রিমিনেটরের মধ্যে একটি যোগসূত্র তৈরি করে চূড়ান্ত ডিপফেক প্রস্তুত করা ৷
ডিপফেক-এর ইতিহাস (History of Deepfake)
2025-26 সালে এসে ডিপফেক কথাটা প্রায় সকলের মুখে মুখে ঘুরছে ৷ কিন্তু আদৌ কি এই শব্দটা খুবই নতুন ? উত্তরটা হয়তো না ৷ কারণ সর্বপ্রথম 1990 সালের আশপাশে Computer-Generated Imagery বা CGI এর মাধ্যমে ডিপফেক তৈরি করা হয়েছিল ৷ কিন্তু তার ব্যবহার তেমন বেশি ছিল না ৷ 2014 সালে GAN নেটওয়ার্ক ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি হওয়ার পর সহজেই ডিপ লার্নিং মেথডে ইমেজ, অডিও ও ভিডিও তৈরি করা সম্ভব হয় ৷ 2025 সালে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে ৷ কারণ এমন কিছু সফ্টওয়ার বেরিয়েছে যার মাধ্যমে কয়েক সেকেন্ডেই ডিপ ফেক প্রস্তুত করা সম্ভব ৷
ডিপফেক কীভাবে তৈরি করেন সাধারণ মানুষ ? (How People Make Deepfakes)
সঠিক পদ্ধতিতে ডিপফেক তৈরির জন্য AI মডেলকে প্রচুর তথ্য দেওয়া প্রয়োজন হয় ৷ এবং বিভিন্ন ট্রেনিং এর পর AI মডেলের মাধ্য়মে ডিপফেক তৈরি করা সম্ভব হয় ৷
তবে বর্তমানে অনেক সহজ পদ্ধতি রয়েছে ডিপফেক তৈরির জন্য ৷ রয়েছে একাধিক ওয়েবসাইট ৷ যার মাধ্যমে কোনও সিকোয়েন্স বা নির্দিষ্ট ছবি দেওয়ার পর সঠিক প্রম্পট দিলেই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ডিপফেক কন্টেন্ট তৈরি করা সম্ভব ৷ যে ওয়েবসাইট ডিপফেক ভিডিও তৈরি করে তাদের মধ্যে বেশিরভাগই পেইড সাবক্রিপশন নির্ভর ৷ এছাড়াও কিছু ফ্রি ওয়েবসাইটও রয়েছে ৷ এই সহজ পদ্ধতি ছাড়াও GAN নেটওয়ার্কিং ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করেও ডিপফেক তৈরি করা সম্ভব ৷ সেক্ষেত্রে AI মডেলকে আলাদাভাবে ট্রেইন করা প্রয়োজন ৷ এছাড়াও আরও কিছু ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করা হয় ৷ তারমধ্যে রয়েছে Convolutional neural networks, Natural language processing, Autoencoders ইত্যাদি ৷
ডিপফেক কেন তৈরি করা হয় ? (Why are deepfakes commonly used)
প্রথমের দিকে মজা ও বিনোদনের জন্য ডিপফেক ব্যবহার করা হলেও যত সময় বদলেছে ততই ডিপফেক ব্যবহারের ধরণ বদলেছে ৷ বিনোদনের পাশাপাশি প্রতারণা, ফেক কন্টেন্ট বানাতে ডিপফেক ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ অনেকক্ষেত্রে আইনি লড়াইয়ে মিথ্যা প্রমাণ তৈরি করতেও ডিপফেক কন্টেন্ট ব্যবহার করছেন ৷
শুধু ভিডিও বা স্টিল ইমেজ নয়, ডিপফেক অডিও কন্টেন্টও তৈরি করছে প্রতারকরা ৷ যার মাধ্যমে ডিজিট্যাল অ্য়ারেস্টের মতো ঘটনা ঘটছে ৷ তবে শুধুই যে খারাপ বা অপরাধমূলক কাজে ডিপফেক ব্যবহার করা হচ্ছে এমনটা কিন্তু নয় ৷ বিজ্ঞাপনী ক্ষেত্রেও বিপুল পরিমাণে ডিপফেক ব্যবহার করা হয় ৷ নামী-দামী অভিনেতা অভিনেত্রীদের মুখবয়বের আদলে ডিপফেক ভিডিও তৈরি করে বিজ্ঞাপন প্রস্তুত করে বিভিন্ন সংস্থা ৷ যদিও এগুলি পুরোটাই বৈধ ৷ নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই তৈরি করা হয় এই ধরনের বিজ্ঞাপন ৷
এখানেই শেষ নয়, রাজনৈতিক লড়াইয়ে ডিপফেক কন্টেন্ট ব্যবহারের প্রবণতা বেড়েছে ৷ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মুখের ছবি বসিয়ে তৈরি করা হচ্ছে একধিক স্টিল ও ভিডিও ইমেজ ৷ নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্রে যা ব্যাপক ব্যবহার করা হচ্ছে ৷
ডিপফেক কি আইনত অবৈধ ? (Is deepfake illegal)
এই বিষয়ে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি কথা বলেছিলেন আইনজীবী ইন্দ্রনীল দাশগুপ্তর সঙ্গে ৷ সাইবার ক্রাইম ও ডিপফেক প্রসঙ্গে আলোচনায় আইনজীবী জানিয়েছেন, কোনও ব্যক্তির সম্মানহানি করতে অথবা প্রতারণা, গোপনীয়তা লঙ্ঘন বা যৌন আবেদনমূলক কন্টেন্ট তৈরি করতে ডিপফেক ব্যবহার করা হলে তাহলে তা সম্পূর্ণ অবৈধ ৷ ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী যে ব্যক্তি বা সংস্থা এই ঘটনার জন্য দায়ী তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে ৷ ভারতীয় তথ্য প্রযুক্তি আইনের 66C, 66D, 67, 67A ধারায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে ৷ এছাড়াও BNS 2023 অনুযায়ী 353 নম্বর ধারায় এবং Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023 অনুযায়ীও পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে ৷
কীভাবে AI ডিপফেক ইমেজ চেক করবেন?
AI এর অ্য়ালগোরিদম যেভাবে উন্নতি হয়েছে তাতে সহজে ডিপফেক বোঝা সহজ নয় ৷ কিছু কিছু AI মডেল রয়েছে যেগুলি নিখুঁতভাবে ইমেজ, ভিডিও জেনারেট করতে পারে ৷ তবে সহায়তা নেওয়া যেতে পারে মেশিন লার্নিং ফিচারের ৷ Google এর deepmind সহ একাধিক টুলস রয়েছে যার মাধ্যমে AI দ্বারা তৈরি ছবি ভিডিও যাচাই করা সম্ভব ৷
তবে সবসময় যে এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা সম্ভব সেটাও নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় ৷ কোনও ভিডিওর ক্ষেত্রে লিপ-সিঙ্ক বা ছবির কোয়ালিটি বা অঙ্গভঙ্গি দেখেও ডিপফেক শনাক্ত করা সম্ভব ৷ তবে যাঁরা সবসময় ভিডিও নিয়ে কাজ করেন বা ডিজিট্যাল কন্টেন্ট দেখেন তাঁরাই সেগুলি বুঝতে পারবেন ৷ সাধারণ মানুষ বা বয়স্ক অথবা যাঁরা খুব একটা টেক স্যাভি নন তাঁদের পক্ষে ডিপ ফেক ভিডিও চিহ্নিতকরণ বেশ কঠিন ৷
সচেতন থাকবেন কীভাবে?
ডিপফেক থেকে বাঁচতে সচেতন থাকা জরুরি ৷ আপনার ছবি যাতে প্রতারকরা না পায় সেদিকে নজর রাখতে হবে ৷ যতটা সম্ভব সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি আপলোড এড়িয়ে যাওয়া উচিত ৷ এছাড়াও বর্তমানে একাধিক AI ইমেজ এডিটিং অ্য়াপ রয়েছে ৷ সেগুলি ব্যবহারের আগে অবশ্যই তার প্রাইভেসি ও পলিসির দিকে নজর দেওয়া জরুরি ৷