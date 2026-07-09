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সাইবার অ্য়াটাক কী ? কীভাবে চুরি হতে পারে আপনার গোপন তথ্য ? জানুন বিস্তারিত

সাইবার অপরাধ বা সাইবার ক্রাইম হল এমন অপরাধ, যেখানে কম্পিউটার, স্মার্টফোন, নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে অবৈধ কাজ করা হয়।

What is Cyber attack and how to prevent it
গ্রাফিক্স ইমেজ (ছবি - ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 9, 2026 at 12:07 PM IST

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হায়দরাবাদ : ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার যত বাড়ছে, ততই বাড়ছে সাইবার অপরাধের ঝুঁকি। ব্যক্তিগত তথ্য, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ব্যবসার ডাটা থেকে শুরু করে সরকারি ডিজিট্যাল পরিকাঠামো— সবই এখন সাইবার হামলার লক্ষ্য হতে পারে। প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাইবার অপরাধের ধরনও আরও জটিল হয়ে উঠছে। তাই সাইবার অপরাধ কী এবং কীভাবে এর মোকাবিলা করা হয়, তা জানা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি।

সাইবার অপরাধ কী?

সাইবার অপরাধ বা সাইবার ক্রাইম হল এমন অপরাধ, যেখানে কম্পিউটার, স্মার্টফোন, নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে অবৈধ কাজ করা হয়। এর লক্ষ্য হতে পারে তথ্য চুরি, অর্থ হাতিয়ে নেওয়া, পরিষেবা ব্যাহত করা বা কোনও সংস্থার ডিজিটাল সিস্টেমে অনুপ্রবেশ করা।

প্রধানত পাঁচটি উপায়ে সাইবার অপরাধ হয়ে থাকে-

1) ফিশিং (Phishing)

  • সবচেয়ে পরিচিত সাইবার অপরাধগুলির মধ্যে একটি হল ফিশিং। এই ধরনের হামলায় প্রতারকরা ভুয়ো ইমেল, মেসেজ বা ওয়েবসাইট ব্যবহার করে ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড, ব্যাংক তথ্য বা ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে।
  • অনেক সময় এই ওয়েবসাইটগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে সেগুলি কোনও পরিচিত সংস্থা বা পরিষেবার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট বলে মনে হয়।

2. ম্যালওয়্যার অ্যাটাক (Malware Attack)

  • ম্যালওয়্যার হল এমন ক্ষতিকর সফটওয়্যার যা কোনও ডিভাইসে ঢুকে তথ্য চুরি, সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত বা ব্যবহারকারীর কার্যকলাপ নজরদারি করতে পারে।
  • ভাইরাস, ট্রোজান, স্পাইওয়্যার এবং র‍্যানসমওয়্যার— সবই ম্যালওয়্যারের বিভিন্ন রূপ।

3. র‍্যানসমওয়্যার (Ransomware)

  • র‍্যানসমওয়্যার হামলায় আক্রান্ত ডিভাইস বা ডাটা লক করে দেওয়া হয় এবং সেটি ফেরত পেতে অর্থ দাবি করা হয়।
  • এই ধরনের হামলা ব্যক্তি ব্যবহারকারী থেকে শুরু করে হাসপাতাল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি সংস্থাকেও প্রভাবিত করতে পারে। কিছু সংখ্যক ডিজিট্যাল অ্যারেস্ট এই পদ্ধতিতে করা হয় ৷

4. আইডেন্টিটি চুরি (Identity Theft)

  • এই অপরাধে হামলাকারীরা ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করে অন্য কারও পরিচয়ে আর্থিক লেনদেন বা প্রতারণামূলক কার্যকলাপ চালায়।
  • সামাজিক মাধ্যম, অনলাইন অ্যাকাউন্ট এবং ডিজিটাল পরিষেবার বিস্তারের কারণে এই ঝুঁকি আরও বেড়েছে।

5. ডিস্ট্রিবিউটেড ডিনায়াল অব সার্ভিস বা DDoS হামলা

  • DDoS হামলায় বিপুল সংখ্যক কয়্যারি বা প্রশ্ন পাঠিয়ে কোনও ওয়েবসাইট বা অনলাইন পরিষেবাকে অচল করার চেষ্টা করা হয়।
  • এর ফলে পরিষেবা ধীর হয়ে যেতে পারে বা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বিভিন্ন বড় বড় সংস্থায় এই পদ্ধতিতে হামলা চালিয়ে পুরো সিস্টেম অবরুদ্ধ করে দেয় সাইবার অপরাধীরা ৷

কীভাবে এই হামলা প্রতিরোধ করা হয়?

সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন স্তরে এই হামলার মোকাবিলা করেন। এর মধ্যে রয়েছে—

  • - উন্নত নিরাপত্তা সফটওয়্যার ব্যবহার
  • - নিয়মিত সিস্টেম আপডেট
  • - নেটওয়ার্ক অবজার্ভেশন
  • - মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন
  • - তথ্য এনক্রিপশন
  • - কর্মী ও ব্যবহারকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি

বিশেষজ্ঞদের মতে, সাইবার নিরাপত্তা শুধু প্রযুক্তির বিষয় নয়— এটি ব্যবহারকারীর সচেতনতার সঙ্গেও সরাসরি যুক্ত। শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার, অচেনা লিঙ্কে ক্লিক না করা এবং নিয়মিত সফটওয়্যার আপডেট করা সাইবার ঝুঁকি কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

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