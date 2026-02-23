স্মার্টওয়াচ নাকি রিস্ট ব্যান্ড ! মমতা, অভিষেকের হাতে ওইগুলি কী ?

স্মার্টওয়াচ নাকি রিস্ট ব্যান্ড ! মমতা, অভিষেকের হাতে ওইগুলি কী ?
Published : February 23, 2026 at 4:10 PM IST
কলকাতা : আচ্ছা একটা বিষয় খেয়াল করেছেন ? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডান হাতে একটি ব্যান্ড ব্যবহার করেন ৷ অনেকে সেটিকে ঘড়ি বলেন ৷ কিন্তু সেটা কি সত্যিই ঘড়ি, বা ওই জাতীয় কোনও ডিভাইস ? না ওই ডিভাইস ঘড়ি নয় ৷ তাহলে কী ? এই প্রতিবেদনে আপনারা জানতে পারবেন এবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ৷
প্রথমেই জেনে নিন, যাঁরা ওই বস্তুটিকে যাঁরা ঘড়ি বলেন তাঁরা ভুল ভাবেন ৷ কারণ ওটা হল ফিটনেস ব্যান্ড ৷ অর্থাৎ শরীরের বিভিন্ন প্যারামিটার পরিমাপ করতে ওই ডিভাইস ব্যবহার করা হয় ৷ বিভিন্ন সংস্থা এই ধরনের ফিটনেস ব্যান্ড তৈরি করে থাকে ৷ তারমধ্যে রয়েছে Pebble, Amazafit, Whoop সহ বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি সংস্থা ৷ এই সংস্থাগুলির মধ্যে শীর্ষে রয়েছে Whoop ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন ব্র্যান্ড ব্যবহার করেন তা সঠিক ভাবে উল্লেখ করা সম্ভব নয় ৷ তবে টেকবার (@TechBar) নামে একটি Youtube চ্যানেলের ক্রিয়েটার তাঁর একটি ভিডিও-তে জানিয়েছিলেন ক্রিকেটার বিরাট কোহলি যে রিস্টব্যান্ড ব্যবহার করেন সেটি Whoop -এর ৷
Whoop Fitness band feature
Whoop একটি আমেরিকান সংস্থা ৷ যারা মূলত ফিটনেস ব্যান্ড প্রস্তুত করে ৷ 2025 সালের 13 মে সংস্থার তরফে ফিটনেস ব্যান্ডের লেটেস্ট ভার্সন লঞ্চ করার ঘোষণা করা হয় ৷ যেটি হল Whoop 5.0 ৷ এরসঙ্গে Whoop MG নামে আরও একটি ব্যান্ড লঞ্চ করে তারা ৷ যেখানে ব্ল্যাড প্রেসার, হার্ট সেন্সর, ECH, হরমোনের প্রভাব সহ শারীরিক বিভিন্ন তথ্য জানাতে সহায়ক ৷ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মত, ওয়ারেবল ডিভাইসের মধ্যে গ্লোবাল লিডার বলা যেতে পারে Whoop-কে ৷
Whoop Fitness Band এর মাধ্যমে কী কী করা সম্ভব ?
Apple সহ বিভিন্ন স্মার্টওয়াচে বর্তমানে হার্ট রেট সেন্সর দেওয়া হয় ৷ কিন্তু প্রযুক্তিবিদ ও চিকিৎসকদের অনেকের মত, বেশিরভাগ স্মার্টওয়াচে নির্ভুল হার্টরেট ও অন্য প্যারামিটার পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব ৷ সেই তুলনায় Whoop প্রায় নির্ভুল মনিটর করতে সক্ষম ৷
Whoop ফিটনেস ব্যান্ডের একাধিক কাজ থাকলেও মোট দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে এই ডিভাইসের ৷ এই ওয়ারেবল ডিভাইসটি প্রতি সেকেন্ডের হার্ট রেট পরিমাপ করে ৷ অন্য স্মার্টওয়াচের ক্ষেত্রে যা কমপক্ষে 5 সেকেন্ড ৷ দ্বিতীয়ত স্লিপ ও ওয়ার্কআউটও ট্র্যাক করতে অত্যন্ত পারদর্শী ৷ এছাড়াও রিকভারিও দেখাতে সক্ষম এই ডিভাইস ৷ বিগত দিনের তুলনায় নির্দিষ্ট দিনে শরীরের অবস্থা কেমন তা জানতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷
Whoop Fitness Band এর দাম কত?
Whoop 5.0-র মোট তিনটি ভার্সন লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল Whoop One, যার দাম 21990 টাকা ৷ Whoop Peak, যার দাম 28999 টাকা এবং Whoop life, এর দাম 46800 টাকা ৷ তবে এই প্রতিটি ডিভাইসে মেম্বারশিপ চার্জ প্রয়োজন হয় ৷ প্রথমবার কেনার সময় 12 মাসের মেম্বারশিপ দেওয়া হয় ৷ তারপর থেকে প্রতি বছর আলাদা করে মেম্বারশিপ আপডেট করতে হয় ৷
শুধু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নয় ৷ ক্রিকেটার বিরাট কোহলি, মহম্মদ সিরাজ, অভিনেত্রী সোনম কাপুরকে এই ওয়ারেবল ডিভাইস পরতে দেখা গিয়েছে ৷