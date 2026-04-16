সোশ্যাল মিডিয়ার প্রচারে TMC আর BJP-র খরচ কত ? জানলে আঁতকে উঠবেন

সোশ্যাল মিডিয়ার প্রচারে TMC আর BJP-র খরচ কত ? জানলে আঁতকে উঠবেন
প্রচার চলছে ডিজিট্যাল মাধ্যমে ৷ ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউবের মতো জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মগুলিতে একের পর এক কন্টেন্ট আপলোড করে ব্যবহারকারীদের মনে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করছে রাজনৈতিক দলগুলি৷
Published : April 16, 2026 at 4:46 PM IST|
Updated : April 16, 2026 at 4:53 PM IST
কলকাতা : রাজ্যে ভোটযুদ্ধ মধ্য গগণে ৷ হাতে গোনা আর কয়েকটি দিন ৷ তারপরই নিজেদের মতামত প্রকাশ করবে বাংলার ভোটাররা ৷ একদিকে যেমন বিগত পাঁচ বছরের উন্নয়নকে হাতিয়ার করে ভোটযুদ্ধে ঝাঁপিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস তেমনই অনুন্নয়ন আর রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভকে সামনে তুলে আনছে বিরোধীরা ৷ বলা ভালো উন্নয়ন-অনুন্নয়নের ক্ষতিয়ান নিয়ে শেষ মুহূর্তের প্রচার এখন তুঙ্গে ৷
রাজ্যের ভোট প্রচারে যেমন উত্তর থেকে দক্ষিণে চষে বেরাচ্ছেন তৃণমূলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ উল্টোদিকে তেমনই দিল্লি থেকে প্রায় রোজ রাজ্যে এসে প্রচার করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ সেই তালিকায় বাকি নেই গেরুয়া শিবিরের তাবড় তাবড় নেতারা ৷ রয়েছেন স্মৃতি ইরানি, রাজনাথ সিং, বিপ্লব দেব, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, যোগী আদিত্যনাথ প্রমূখ ৷
কিন্তু প্রচারের ধরন বদলেছে ৷ এখন আর শুধু নেতা নেত্রীরা জনসভা বা রোড-শো করেই ছেড়ে দিচ্ছেন না ৷ প্রচার চলছে ডিজিট্যাল মাধ্যমে ৷ ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউবের মতো জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মগুলিতে একের পর এক কন্টেন্ট আপলোড করে ব্যবহারকারীদের মনে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করছে রাজনৈতিক দলগুলি ৷ শেষ মুহূর্তে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা নেট-নাগরিকদের কাছে ৷
2026 এর বিধানসভা নির্বাচনেও রাজ্যের প্রচারের নেট-যুদ্ধে বাদ নেই কোন রাজনৈতিক দল ৷ কেউ এগিয়ে কেউ পিছিয়ে ৷ কিন্তু এই পথ বেছে নিয়েছে সবাই ৷ খরচও করছে কোটি কোটি টাকা ৷
স্বচ্ছতা বজায় রাখতে Google ও Meta-র তরফে রাজনৈতিক প্রচারের Ad Spent প্রকাশ করা হয় ৷ অর্থাৎ কোন রাজনৈতিক দল কতটাকা খরচ করল তা প্রকাশ করে তা যে কেউ জানতে পারেন ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি এই খরচের বিস্তারিত হিসেব খতিয়ে দেখেছে ৷ সেই রিপোর্টে যা জানানো হয়েছে তাতে রীতিমতো তাজ্জব হওয়ার জোগাড় ৷
প্রথমেই আসা যাক 2026 এর বিধানসভা নির্বাচনের জন্য অনলাইন প্রচারের জন্য Google Ads এ কতটাকা খরচ করেছে BJP, TMC, CPIM এবং Congress ৷
এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে Google Ads Transparency Center থেকে ৷ যেখানে Ad সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য তুলে ধরে Google ৷ চলতি বছরের 1 জানুয়ারি থেকে 14 জানুয়ারি পর্যপ্ত এই সংক্রান্ত হিসেব পাওয়া গিয়েছে ৷
- BJP- পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে BJP শুধুমাত্র Google Ads এ খরচ করেছে 6 কোটি 52 লাখ 88 হাজার টাকা ৷ মোট 8620টি Ad চালিয়েছে তারা ৷
- IPAC - তৃণমূলের পরামর্শদাতা হিসেবে রয়েছে IPAC ৷ তারা এই একই সময়ে 2035 টি Ad চালিয়ে খরচ করেছে 13 কোটি 99 লাখ 22 হাজার 500 টাকা ৷
- CPIM- রাজ্য নির্বাচন উপলক্ষ্যে 5টি ক্যাম্পেন রান করে তাদের খরচ 16 হাজার 750 টাকা ৷
- Indian National Congress - কংগ্রেসও অনলাইন প্রচার চালিয়েছে নির্বাচন উপলক্ষে ৷ 266 টি ক্যাম্পেনের জন্য তাদের খরচ 93 হাজার 250 টাকা ৷
অন্যদিকে Meta-র একাধিক প্ল্যাটফর্মে প্রচার চালিয়েছে BJP, তৃণমূল, CPIM ৷ এই দৌড়ে নেই কংগ্রেস ৷ এক্ষেত্রে 14 জানুয়ারি থেকে 13 এপ্রিল পর্যন্ত BJP খরচ করেছে 39,900,000 টাকা, TMC-র খরচ 13,200,000 এবং CPIM এর খরচ 99,600 টাকা ৷
আপনিও দেখে নিতে পারেন কোন রাজনৈতিক দল কত টাকা অনলাইন প্রচারে খরচ করছে ৷ Google প্ল্যাটফর্মে খরচের হিসেব দেখার জন্য - adstransparency.google.com এবং Meta প্ল্যাটফর্মে এই হিসেব দেখতে https://www.facebook.com/ads/library/report/?source=nav-header এই লিঙ্কে ক্লিক করে দেখতে পারেন ৷
[এই প্রতিবেদনের পুরো অংশই Google এবং Meta Ads ট্রান্সপারেন্সি সেন্টার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি ৷ একাধিক ফিল্টার প্রয়োগ করে যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তার স্ক্রিনশটও তুলে ধরা হয়েছে ৷ তথ্যের কোনও ভুল হলে ETV Bharat দায়ী নয় ৷ প্রতিটি তথ্যের ক্ষেত্রে Google উল্লেখ করেছে "Continuously updated, may have a few hours of delay" ৷ অর্থাৎ তথ্যের সামান্য তারতম্য হতে পারে ৷ ]