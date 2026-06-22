AI ডাটা সেন্টার, ক্লাউড কম্পিউটিং, VFX ; রাজ্য বাজেটে একাধিক ঘোষণা অর্থমন্ত্রীর
উদ্ভাবন ক্ষমতাকে উৎসাহ দিতে ও দক্ষ কর্মীবাহিনী তৈরিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করবে ৷ তার জন্য একাধিক পদক্ষেপ নিচ্ছে কেন্দ্র
Published : June 22, 2026 at 6:35 PM IST
হায়দরাবাদ : 4 মে রাজ্যে পালাবদল হয়েছে ৷ ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি সরকার ৷ এরপর নতুন সরকার গঠন হওয়ার পর 22 জুন অর্থাৎ আজ রাজ্য বাজেট পেশ করলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ৷ একাধিক ঘোষণার পাশাপাশি রাজ্যে প্রযুক্তি খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের ঘোষণা করেন তিনি ৷
বর্তমানে বিশ্বজুড়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের জন্য পরিকাঠামোগত উন্নতিতে সামিল প্রতিটি দেশ ৷ বাদ নেই ভারত ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লিতে AI Summit আয়োজন করা হয়েছিল ৷ সেখানে একাধিক টেক জায়ান্ট জানিয়েছিল ভারতে বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর ডবল ইঞ্জিন সরকার গঠন হয়েছে ৷ ফলে কেন্দ্রের মতো রাজ্য সরকারও তথ্য প্রযুক্তিতে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে ৷
এদিনের বাজেটে ঘোষণা করা হয়, রাজ্য সরকার জটিল সমস্যার সমাধানে, সরকারি পরিষেবার উন্নতিতে, আর্থিক উন্নয়নে, উদ্ভাবন ক্ষমতাকে উৎসাহ দিতে ও দক্ষ কর্মীবাহিনী তৈরিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করবে ৷ আর সেই কারণে West Bengal Impact AI Mission-এর সূচনা করছে রাজ্য সরকার ৷ এর মাধ্যমে সব স্টেক হোল্ডারদের সহ্গে পরামর্শ করে আগামী এক মাসের মধ্যেই এই সংক্রান্ত পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি করা হবে ৷
সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্যও একাধিক খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে ৷ 7000 ছাত্র-ছাত্রী ও যুবদের প্রশিক্ষণের জন্য 500 টি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও ওয়েবল অ্যানিমেশন অ্যাকাডেমিকে সংস্থার করে 3D অ্য়ানিমেশন ও VFX এর নতুন কোর্স চালু করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷
এদিনের বাজেটে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যকে AI কেন্দ্রিক ডাটা সেন্টার ও হাইপারস্কেল ক্লাউড কম্পিউটিং পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করবে ৷ পাশাপাশি ডিপ টেক স্টার্টআপকে সহায়তা করতে বিশেষ উদ্যোগ নেবে রাজ্য সরকার ৷ এর জন্য আজকের বাজেটে 50 কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷
শিলিগুড়িতে তথ্যপ্রযুক্তি হাব করার প্রস্তাব দেওয়ার পাশাপাশি পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরে সেমিকন্ডাক্টার ইউনিট করার কথাও বলা হয়েছে বাজেটে ৷ নতুন প্রযুক্তির প্রসার ও টেক হাব তৈরির লক্ষে রাজ্য সরকার 506.18 কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব দিয়েছে ৷
রাজ্য সরকারের এই বাজেট পেশের পর তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের একাংশ জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার যেভাবে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা নিয়েছে তাতে IT শিল্পে ব্যাপক উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে ৷