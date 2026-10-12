volvo ex90 electric suv লঞ্চ হল ভারতে, কোটি টাকারও বেশি দামের এই গাড়িতে কী কী রয়েছে ?

volvo ex90 electric suv লঞ্চ হল ভারতে, কোটি টাকারও বেশি দামের এই গাড়িতে কী কী রয়েছে ?
31 ডিসেম্বর 2026 থেকে এই গাড়িটির বুকিং শুরু হবে । লঞ্চ অফারে বেশ কিছু সুবিধা পাবেন ক্রেতারা ।
Published : October 12, 2026 at 5:10 PM IST
হায়দরাবাদ : Volvo India- লঞ্চ করল EX90 ইলেকট্রিক SUV । যার এক্স শোরুম দাম রয়েছে 1.26 কোটি টাকা । এর পুরনো ভার্সনটির নাম XC90 । এই মডেলটির তুলনায় নতুন মডেলটির দাম 27.2 লাখ টাকা বেশি । স্বাভাবিকভাবেই পুরনো মডেলটির তুলনায় নতুন মডেলটিতে একাধিক প্রযুক্তিগত উন্নতি করা হয়েছে ।
31 ডিসেম্বর 2026 থেকে এই গাড়িটির বুকিং শুরু হবে । লঞ্চ অফারে বেশ কিছু সুবিধা পাবেন ক্রেতারা । এই গাড়িতে রয়েছে 11 কিলোওয়াটের হোম চার্জার, 3 বছরের সার্ভিস প্যাকেজ এবং অ্যাসিওর্ড বাইব্যাক স্কিম ।
Volvo EX90 battery and range
EX90-তে দেওয়া হয়েছে 106kWh ব্যাটারি । এই ব্যাটারি প্যাকে ডুয়েল মোটর-এ ক্ষমতা দেওয়া সম্ভব হবে এবং তারসঙ্গে অল হুইল ড্রাইভও সম্ভব হবে । এই মোটর থেকে 456hp এবং 670Nm টর্ক জেনারেট সম্ভব । সংস্থার দাবি, 0 থেকে 100 স্পিড উঠতে গাড়িটির সময় লাগবে মাত্র 5.5 সেকেন্ড । এবং সর্বাধিক স্পিড প্রতি ঘণ্টায় 180 কিমি । WLTP-রেটেড রেঞ্জ 625কিমি । প্রতি কিলো ওয়াটে গাড়িটি 5.5km যেতে পারবে ।
11kW AC-এর wallbox এর মাধ্যমে এই গাড়িটিতে ফুল চার্জ হতে সময় লাগবে 11 ঘণ্টা । এবং DC কারেন্টে 10 থেকে 80 শতাংশ চার্জ হতে 22 মিনিট সময় লাগবে ।
Volvo EX90 exterior design
গাড়িটির ডিজাইনে বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে । সামনে ও পিছনে T-শেপের LED হেডল্যাম্প দেওয়া হয়েছে । যা ঠিক নিচেই দেওয়া হয়েছে উভয় দিকের দুটি ফগল্যাম্প । ফেসিয়াতে কোনও গ্রিল দেওয়া হয়নি । শুধুমাত্র Volvo-র এমব্লেম দেওয়া হয়েছে ।
সাইড প্রোফাইল ক্লিন ও আপরাইট দেওয়া হয়েছে । 2985 mm হুইল বেস রয়েছে । 21 ইঞ্চির অ্যালয় হুইল দেওয়া হয়েছে । 210mm গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স রয়েছে গাড়িটিতে । এয়ার সাসপেনশন রয়েছে । ফলে এই গাড়িতে ট্রাভেল করলেও কোনও ঝাঁকুনি বোঝা যাবে না । এমনচাই দাবি সংস্থার ।
ব্যাক সাইডে C-শেপের টেইল ল্যাম্প দেওয়া হয়েছে । যা একটি ব্ল্যাক স্ট্রিপের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে । বুটলিডে Volvo-র একটি ওয়াটারমার্ক দেওয়া হয়েছে । বাম্পারে একটি সুন্দর ডিজাইনও করা হয়েছে । Volvo EX90 গাড়িটি Crystal White, Denim Blue, Mulberry Red, Onyx Black, Sand Dune, এবং Vapour Grey কালারে লঞ্চ করা হয়েছে ।
Volvo EX90 interior and features
EX90-র ইন্টেরিওর ডিজাইনে যে বিরাট পরিবর্তন করা হয়েছে এমনটা নয় । খুব সামান্য পরিবর্তন আনা হয়েছে । ক্লিন ড্যাশবোর্ড লে-আউট, টু-টোন নাম্মা লেদার আপহোলস্ট্রে, থ্রি স্পোক স্টিয়ারিং হুইল দেওয়া হয়েছে । এছাড়াও 14.5 ইঞ্চির ভার্টিক্যাল ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম রয়েছে । এছাড়াও 9 ইঞ্চির ড্রাইভার ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে । মূলত Volvo তাদের কেবিন খুব একটা ক্লামজি রাখতে চায়না । ফলে এক্ষেত্রেও অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ড্যাশবোর্ড দেওয়া হয়েছে ।
ভারতের বাজারকে প্রাধান্য় দিয়ে 6 সিটার Volvo EX90-র মাঝের সিট সামান্য় রিক্লাইন করা সম্ভব । কিন্তু এগুলি ইলেকট্রিক অ্যাডজাস্টমেন্ট দেওয়া হয়নি । এর সঙ্গে একটি প্যানোরোমিক সানরুফ দেওয়া হয়েছে ।
ক্লাইমেট কন্ট্রোল ফিচার দেওয়া হয়েছে । 25 স্পিকারের উইলকিন্স সাউন্ড সিস্টেম দেওয়া হয়েছে । কনফিগারেবল অ্যাম্বিয়ান্ট লাইটিং, 9 এয়ারব্যাগ, ADAS স্যুট, অয়ারলেস অ্যাপল কারপ্লে রয়েছে । এছাড়াও Android Auto-ও দেওয়া হয়েছে ।