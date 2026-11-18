11 ডিসেম্বর ভারতে লঞ্চ হতে পারে Volkswagen Virtus Facelift! নতুন লুকে আসছে জনপ্রিয় সেডান
2022 সালে প্রথমবার ভারতের বাজারে বিক্রি শুরু হয়েছিল Volkswagen Virtus-এর। এরপর এই প্রথম গাড়িটির মিড-লাইফ আপডেট আনতে চলেছে সংস্থা।
Published : November 18, 2026 at 9:02 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতের বাজারে জনপ্রিয় সেডান Virtus-এর Facelift সংস্করণ নিয়ে আসতে চলেছে জার্মান গাড়ি নির্মাতা Volkswagen (VW)। ইতিমধ্যেই নতুন গাড়িটির টিজার প্রকাশ করেছে সংস্থা। সেখানে গাড়ির আপডেটেড ডিজাইনের কিছু ঝলক দেখা গিয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে লঞ্চের নির্দিষ্ট দিন ঘোষণা করেনি Volkswagen। যদিও একাধিক রিপোর্টে দাবি করা হচ্ছে, আগামী 11 ডিসেম্বর 2026 ভারতে লঞ্চ হতে পারে নতুন Volkswagen Virtus Facelift। অনুমান করা হচ্ছে, গাড়িটির লঞ্চ অনুষ্ঠানের জন্য ইতিমধ্যেই সংবাদমাধ্যমগুলিকে আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে।
উল্লেখ্য, 2022 সালে প্রথমবার ভারতের বাজারে বিক্রি শুরু হয়েছিল Volkswagen Virtus-এর। এরপর এই প্রথম গাড়িটির মিড-লাইফ আপডেট আনতে চলেছে সংস্থা। ফলে নতুন সংস্করণে ডিজাইন থেকে শুরু করে ফিচার এবং যন্ত্রাংশের ক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন থাকছে, তা নিয়ে গাড়িপ্রেমীদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে।
Volkswagen Virtus Facelift: ডিজাইনে কী পরিবর্তন?
প্রকাশিত টিজার অনুযায়ী, নতুন Virtus Facelift-এ সামনের অংশে বেশ কিছু পরিবর্তন থাকছে। গাড়িটিতে নতুন ডিজাইনের ফ্রন্ট বাম্পার দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে রয়েছে LED ফগ ল্যাম্প এবং ডায়মন্ড প্যাটার্নের লোয়ার এয়ার ইনটেক। সামনের গ্রিলের ডিজাইনেও সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে।
এছাড়া নতুন গ্লস-ব্ল্যাক অ্যালয় হুইল দেখা যেতে পারে। গাড়ির GT সংস্করণে আগের মতোই Red GT ব্যাজ থাকছে। তবে সামনের ফেন্ডারে থাকা ব্যাজের অবস্থান বদলে সামনের দরজায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নতুন ফ্রন্ট পার্কিং সেন্সর এবং বাম্পারে ক্যামেরা পডের উপস্থিতি থেকে অনুমান করা হচ্ছে, গাড়িটিতে 360-degree camera-র সুবিধা থাকতে পারে।
ইন্টিরিয়রে বড় ডিজিটাল ডিসপ্লে?
নতুন Virtus-এর কেবিনে খুব বেশি পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বর্তমান মডেলের মতোই ইন্টিরিয়র ডিজাইন বজায় রাখা হতে পারে। তবে নতুন সিট ফ্যাব্রিক এবং ট্রিম ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে।
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হতে পারে চালকের সামনে থাকা ডিজিটাল ডিসপ্লেতে। বর্তমান মডেলের তুলনায় বড় 10.25-inch digital driver's display দেওয়া হতে পারে। অন্যদিকে, বর্তমান গাড়িতে থাকা 10.1-inch touchscreen infotainment system নতুন সংস্করণেও থাকতে পারে। তবে এর ইন্টারফেস আরও উন্নত করা হতে পারে। পাশাপাশি Volkswagen Taigun Facelift-এ দেখা AI voice assistant-এর মতো সুবিধাও নতুন Virtus-এ আসার সম্ভাবনা রয়েছে।
ইঞ্জিন ও গিয়ারবক্সে কী থাকছে?
ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে বর্তমান মডেলের 1.0-litre এবং 1.5-litre turbo-petrol বিকল্পগুলি বজায় থাকতে পারে। তবে 1.0-litre ইঞ্জিনের সঙ্গে নতুন 8-speed torque-converter automatic transmission যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি বর্তমান মডেলের 6-speed manual gearbox-ও পাওয়া যেতে পারে।
অন্যদিকে, বেশি শক্তিশালী 1.5-litre turbo-petrol ইঞ্জিনের সঙ্গে 7-speed Dual-Clutch Transmission (DCT) গিয়ারবক্স থাকতে পারে। তবে ইঞ্জিন ও ট্রান্সমিশন সংক্রান্ত এই তথ্যগুলি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেনি Volkswagen।
দাম কত হতে পারে?
বর্তমান মডেলের তুলনায় Volkswagen Virtus Facelift-এর দাম কিছুটা বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন গাড়িটির প্রাথমিক দাম প্রায় 10.75 লক্ষ টাকা হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
Read More - বিক্রি বন্ধ হবে জনপ্রিয় Bajaj Pulsar 180-র ? কারণ জানুন