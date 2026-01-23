ভারতেই তৈরি হবে প্রিমিয়াম SUV Tayron R Line ! বছরের শুরুতেই বড় ঘোষণা Volkswagen-এর

ভারতেই তৈরি হবে প্রিমিয়াম SUV Tayron R Line ! বছরের শুরুতেই বড় ঘোষণা Volkswagen-এর
Volkswagen Tayron R Line : 2026 সালের 15 জানুয়ারি ভারতে সেলস হেড হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন ফ্রান্সিকো ব্ল্যান্ডিনো ৷ তারপরই বড় ঘোষণা সংস্থার ৷
হায়দরাবাদ : এবার থেকে প্রিমিয়াম SUV ভারতেই অ্য়াসেম্বেল করবে জার্মান গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থা ভোস্কওয়াগন (Volkswagen) ৷ মুম্বইয়ে ছত্রপতি সম্ভাজিনগরে রয়েছে সংস্থার একটি অ্য়াসেম্বেলিং প্ল্যান্ট ৷ সেখানেই Tayron R-Line এর অ্য়াসেম্বলিং হবে বলে জানানো হয়েছে ৷
ভোস্কওয়াগন ইন্ডিয়ার সেলস ও প্রডাক্ট প্ল্যানিং হেড ফ্রান্সিকো ব্ল্যান্ডিনো একটি লিঙ্কডিন পোস্ট শেয়ার করেছেন ৷ সেখানে তিনি লিখেছেন, সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোনে পৌঁছতে পেরে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করছেন ৷ কারণ 7 সিটার Tayron গাড়িটি এবার ভারতেই অ্য়াসেম্বল করা হবে ৷ গোটা বিশ্বের বাজারে এই গাড়িটি পছন্দের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে ৷ এবার স্থানীয়ভাবেই গাড়িটি তৈরি করা হবে ৷ পাশাপাশি তিনি এই বিষয়টি নিয়ে ভীষন উৎসাহিত ৷ কারণ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই গাড়িটি স্থানীয়ভাবে তৈরি হয়ে ভারতে বিক্রি করা হবে ৷ এই পদক্ষেপের জন্য তিনি সংস্থার ভারতের টিমকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ৷
উল্লেখ্য চলতি বছরের অর্থাৎ 2026 সালের 15 জানুয়ারি ভারতে সেলস হেড হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন ফ্রান্সিকো ব্ল্যান্ডিনো ৷ বলা যেতে পারে, এই সংস্থায় যোগ দিয়েই নিজের মুকুটে একটি পালক যুক্ত করলেন ফ্রান্সিকো ৷
Volkswagen Tayron R-Line: Design
এটি Volkswagen-এর একটি ফ্ল্যাগশিপ SUV ৷ গাড়িতে দেওয়া হয়েছে LED হেডল্যাম্প ৷ এছাড়াও থাকছে ব্ল্যাকড আউট ডায়মন্ড শেপ ফ্রন্ট গ্রিল ৷ যা Volkswagen লোগোর ঠিক উপরে সেট করা হয়েছে ৷ 19 ইঞ্চির কভেন্ট্রি ডায়মন্ড টার্নড অ্য়ালয় হুইল দেওয়া হয়েছে ৷ ব্যাকসাইডে দেওয়া হয়েছে সিগনেচার IQ লাইট HD ম্যাট্রিক্স LED লাইট ৷ Volkswagen Tayron R-Line এ দেওয়া হয়েছে 2,789mm হুইলবেস এবং 850 লিটারের বুটস্পেস ৷
Volkswagen Tayron R-Line: Features
Volkswagen Tayron R-Line এ দেওয়া হয়েছে একটি ফ্লোটিং 15 ইঞ্চি টাচস্ক্রিন ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম ৷ প্যানোরমিক সানরুফ, ভারিন্না লেদার সিট এবং 10 পয়েন্ট প্রেসার ম্যাসাজ এবং অ্য়াকটিভ ভেন্টিলেশন দেওয়া হয়েছে ৷
2.0L TSI EVO পেট্রল ইঞ্জিন দেওয়া হয়েছে ৷ থাকছে অল হুইল ড্রাইভ (AWD) ৷ স্মুথ ড্রাইভিংয়ের সুবিধার জন্য দেওয়া হয়েছে অটোমেটিক ট্রান্সমিশন ৷ চলতি বছরের প্রথম অর্থবর্ষে এই প্রিমিয়াম SUV গাড়িটি লঞ্চ করা হবে বলে জানানো হয়েছে ৷