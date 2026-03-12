উচ্চ ক্ষমতাশীল ব্যাটারি, ডুয়েল ক্যামেরা সেটআপ ; বাজেট প্রাইসে লঞ্চ হল Vivo Y51 Pro 5G

উচ্চ ক্ষমতাশীল ব্যাটারি, ডুয়েল ক্যামেরা সেটআপ ; বাজেট প্রাইসে লঞ্চ হল Vivo Y51 Pro 5G
Published : March 12, 2026 at 11:05 AM IST
হায়দরাবাদ : চিনা মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থা Vivo ভারতে লঞ্চ করল Y-সিরিজের স্মার্টফোন Vivo Y 51 Pro 5G ৷ বুধবার এই ফোনটি ভারতীয় বাজারে লঞ্চ করা হয়েছে । এই নতুন স্মার্টফোনটি ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম এবং সংস্থার নিজস্ব অনলাইন স্টোরের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে । মোট দুটি স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট এবং দুটি কালার অপশনে লঞ্চ করা হয়েছে ।
Vivo Y 51 Pro 5G তে রয়েছে ডুয়াল রিয়ার ক্যামেরা সেট আপ ৷ যার প্রাইমারি সেন্সর ৫০ মেগাপিক্সেলের। এছাড়াও থাকছে MediaTek Dimensity 7000 সিরিজের চিপসেট, এবং 7200 mAh ব্যাটারি সহ 44 ওয়াট চার্জিং সাপোর্ট ৷ ফোনটিতে 6.75 ইঞ্চির LCD স্ক্রিন রয়েছে, যার রিফ্রেস রেট 120Hz ৷
Vivo Y51 Pro 5G Price in India, Availability
ভারতে Vivo Y 51 5G র দাম শুরু হচ্ছে 24999 টাকা থেকে । বেস ভ্যারিয়েন্টে রয়েছে 8 GB RAM এবং 128 GB ইন্টারন্যাল স্টোরেজ ৷ অন্যদিকে, টপ-এন্ড ভ্যারিয়েন্টে রয়েছে 8 GB RAM + 256 GB স্টোরেজ ৷ এই মডেলটির দাম 27999 টাকা ।
যাঁরা 16 মার্চের মধ্যে ফোনটি কিনবেন তাঁরা 2500 টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাকের সুযোগ পাবেন ৷ ফোনটি ভারতে 11 মার্চ থেকে বিক্রি শুরু হয়েছে । ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম Flipkart এবং Vivo ইন্ডিয়া অনলাইন স্টোরের মাধ্যমে বিক্রি শুরু হয়েছে । ফেস্টিভ রেড এবং নোবেল গোল্ড কালারে এই মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
|Vivo Y51 Pro 5G
|Specifications
|Display
|6.75-inch
|Processor
|MediaTek Dimensity 7360 Turbo
|Front Camera
|8-megapixel
|Rear Camera
|50-megapixel + 2-megapixel
|RAM
|8GB
|Storage
|128GB
|Battery Capacity
|7200mAh
|OS
|Android 16
|Resolution
|720x1570 pixels
Vivo Y 51 Pro 5G-র স্পেসিফিকেশন ও ফিচার
Vivo Y 51 Pro 5G স্মার্টফোনটি ডুয়াল সিম সাপোর্ট করে ৷ যা Android 16 এর সঙ্গে OriginOS 6 এর মাধ্যমে পরিচালিত হয় ৷ এই মডেলে রয়েছে 6.75 ইঞ্চির (720 x 1570 Pixel Resolution) LCD ডিসপ্লে রয়েছে ৷ যার রিফ্রেস রেট 120 Hz ৷ ফোনের ব্যাক প্যানেল কম্পোজিট প্লাস্টিকের তৈরি । এই ফোনে দেওয়া হয়েছে IP68 + IP69 রেটিং, ফলে ফোনটি ধুলো ও জল প্রতিরোধী ৷
এই স্মার্টফোনটিতে দেওয়া হয়েছে octa core MediaTek Dimensity 7360-Turbo চিপসেট ৷ পিক ক্লোক স্পিড 2.5GHZ ৷ ফোনে 8 GB LPDDR4x RAM এবং সর্বোচ্চ 256 GB UFS 3.1 অনবোর্ড স্টোরেজ রয়েছে ।
এই মডেলটিতে ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে ৷ যার মধ্যে প্রাইমারি ক্যামেরা 50 মেগাপিক্সেলের ৷ এবং 2 মেগাপিক্সেলের সেকেন্ডারি ক্যামেরা রয়েছে ৷ দুটি সেন্সরের ফোকাল লেন্থ যথাক্রমে f/2.0 এবং f/2.4 ৷ সেলফির জন্য রয়েছে 8 মেগাপিক্সেলের একটি ক্যামেরা, যার ফোকাল লেন্থ f/2.05 ৷
Vivo Y 51 Pro 5G তে দেওয়া হয়েছে 7200 mAh ব্যাটারি ৷ যা 44W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট করে ৷ কানেক্টিভিটির জন্য রয়েছে 5G, 4G LTE, dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.4, a USB Type-C port, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, এবং QZSS ৷