Vivo X500 সিরিজ লঞ্চ হল ভারতে, প্রায় দেড়-লাখের এই ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোনে কী কী ফিচার্স রয়েছে ?
দুটি ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম এবং সংস্থার নিজস্ব প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এই ফোনটি বিক্রি শুরু হবে । ফ্ল্যাগশিপ এই লাইনআপে মোট তিনটি মডেল থাকবে ।
Published : November 26, 2026 at 3:19 PM IST
হায়দরাবাদ : 2025 সালে ভারতে লঞ্চ হয়েছিল Vivo X300 । যার ক্যামেরার জন্য তুমুল চর্চা হয়েছিল । ওই মডেলটি বাজারে আসার প্রায় এক বছরের মাথায় ভারতে লঞ্চ হল Vivo X500 । যার মধ্যে রয়েছে টেলিফটো অটো ফোকাস ট্রেকিং ফিচার, MediaTek Dimensity 9600 Pro প্রসেসর, সর্বোচ্চ 12GB LPDDR5X Ultra RAM, 256GB স্টোরেজ, 50MP-র ফ্রন্ট ক্যামেরা, 200MP-র ZEISS টেলিফটো ক্যামেরা । এছাড়াও Vivo X500 Pro Max-এ রয়েছে 32 শতাংশ লিকুইড কুলিং ভেপর চেম্বার । এছাড়াও 5000 নিটস পিক ব্রাইটনেস, 1.07 বিলিয়ন কালার্স, ডলবি Vison ।
দুটি ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম এবং সংস্থার নিজস্ব প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এই ফোনটি বিক্রি শুরু হবে । ফ্ল্যাগশিপ এই লাইনআপে মোট তিনটি মডেল থাকবে । তারমধ্যে রয়েছে Vivo X500, Vivo X500 Pro, এবং Vivo X500 Pro Max । তিনটি মডেলেই ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা ইউনিট দেওয়া হয়েছে ।
The anticipation was extraordinary. The experience is even more so. The #vivoX500Series is finally here. Explore the lineup. Book yours today. #vivoindia #BornToCreate https://t.co/Y4fSfRCrQN— vivo India (@Vivo_India) November 26, 2026
Vivo X500, Vivo X500 Max, Vivo X500 Pro Max Price and availability
Vivo X500 ভারতে দাম 1 লাখ 19 হাজার 999 টাকা । এই দামের মধ্য়ে 12GB RAM এবং 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের মডেলটি পাওয়া যাবে । হায়ার এন্ডের Vivo X500 Pro-র দাম 1লাখ 49 হাজার 999 টাকা । এই দামে 12GB + 256GB RAM এবং storage কনফিগারেশনের মডেলটি পাবেন ।
অন্যদিকে Vivo X500 Pro Max এর দাম শুরু হচ্ছে 1 লাখ 64 হাজার 999 টাকা থেকে । যার মধ্যে 12GB + 256GB ভ্যারিয়েন্টের মডেলটি পাওয়া যাবে । এই মডেলটির 12GB + 512GB কনফিগারেশনের ভ্যারিয়েন্টের দাম পড়বে 1 লাখ 79 হাজার 999 টাকা । এছাড়াও 200mm Zeiss Telephoto Extender Gen 2 লেন্সের দাম রয়েছে 15 হাজার 999 টাকা । এছাড়াও 400mm লেন্সের দাম রাখা হয়েছে 27 হাজার 999 টাকা ।
Vivo Imaging Kit-এর দাম রাখা হয়েছে 11,999 টাকা । অন্যদিকে Vivo X500 Pro Max 12GB + 512GB কনফিগারেশনের ফটোগ্রাফি কিটের দাম রাখা হয়েছে 2 লাখ 29 হাজার 999টাকা । তবে SBI, HDFC, IDFC First, এবং Yes ব্যাঙ্কের কার্ড হোল্ডাররা 10 শতাংশ ক্য়াশব্যাক পাবেন ।
Vivo X500 সিরিজের মডেলগুলি 3 ডিসেম্বর 2026 থেকে ভারতে বিক্রি শুরু হবে । ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট এবং Vivo India-র ওয়েবসাইট থেকে পোনটি বিক্রি হবে । Vivo X500 ফোনটি Ember Red এবং Titanium Black কালার অপশনে বিক্রি হবে । অন্যদিকে Vivo X500 Pro এবং Vivo X500 Pro Max ফোনটি Apex Orange এবং Eternal Black কালারে কিনতে পারবেন ।
|Model
|Variant
|Price
|X500
|12GB + 256GB
|Rs 1,19,999
|X500 Pro
|12GB + 256GB
|Rs 1,49,999
|X500 Pro Max
|12GB + 256GB
|Rs 1,64,999
|12GB + 512GB
|Rs 1,79,999
Vivo X500 Pro Max and Vivo X500 Pro Specifications, Features
Vivo X500 Pro সিরিজের ফোনটি dual-SIM সাপোর্ট করবে । Vivo-র লেটেস্ট এই মডেলগুলিতে Android 17-ভিত্তিক OriginOS 7 দেওয়া হয়েছে । Vivo X500 Pro Max-এ রয়েছে 6.85-inch 2K (1,440 x 3,168 pixels) AMOLED ডিসপ্লে, যার সর্বাধিক রিফ্রেস রেট 144Hz, 507 ppi pixel ডেনসিটি, সর্বোচ্চ 5,000 নিটস ব্রাইটনেস, ডলবি ভিসন, Netflix HDR, এবং TÜV Rheinland Flicker-Free সার্টিফিকেশন দেওয়া হয়েছে । অন্যদিকে Vivo X500 Pro-তে রয়েছে 6.36-inch 1.5K (1,216 x 2,660 pixels) AMOLED টাচস্ক্রিন । উভয় মডেলেই রয়েছে IP68 + IP69 রেটিং । ফলে ফোনটি ধুলো ও জল প্রতিরোধী ।
Vivo X500 Pro এবং Vivo X500 Pro Max-এ দেওয়া হয়েছে octa-core MediaTek Dimensity 9600 Pro চিপসেট, 2nm প্রসেস ও সর্বোচ্চ 4.55GHz ক্লোক স্পিপ রয়েছে । এই মডেলগুলিতে রয়েছে Mali-G2-Ultra-NX GPU, V3+ and VS1 ব্লুপ্রিন্ট ইমেজ চিপ, LPDDR5x Ultra RAM, এবং UFS 4.1 অনবোর্ড স্টোরেজ । Vivo X500-সিরিজে দেওয়া হয়েছে ইন-ডিসপ্লে আলট্রাসনিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার ।
লেন্সের ক্ষেত্রে Vivo X500 Pro সিরিজে দেওয়া হয়েছে Zeiss-এর ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা । যার মধ্যে মেইন ক্যামেরা 50 মেগাপিক্সেলের (f/1.57)-এর । রয়েছে 50-megapixel (f/2.0)-এর একটি আলট্রাওয়াইড ক্যামেরা । এছাড়াও Vivo X500 Pro Max এ দেওয়া হয়েছে 200-megapixel (f/2.67)-এর Zeiss APO টেলিফটো লেন্স । অন্যদিকে Pro মডেলে রয়েছে 64 মেগাপিক্সেলের একটি টেলিফটো লেন্স । সব মডেলগুলিতেই রয়েছে 50 মেগাপিক্সেলের একটি করে সেলফি ক্যামেরা । সর্বাধিক 4K/240 FPS পর্যন্ত ভিডিয়ো রেকর্ড করতে পারবে এই সিরিজের প্রতিটি মডেল ।
Vivo X500 Pro Max মডেলটিতে দেওয়া হয়েছে 7,800mAh ব্যাটারি । তবে Vivo X500 Pro তে দেওয়া হয়েছে 6,510mAh ব্যাটারি । দুটি হ্যান্ডসেটই 90W (wired) এবং 40W (wireless) ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট করবে । প্রো মডেলটি আয়তনে 163.32 x 76.82 x 7.95mm এবং ওজন 225 গ্রাম । অন্যদিকে Vivo X500 Pro মডেলটি আয়তনে 151.78 x 71.92 x 7.95mm এবং ওজন 192 গ্রাম । দুটি মডেলই 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 6, USB Type-C পোর্ট, এবং GPS সাপোর্ট করবে ।
Vivo X500 Specifications, Features
Vivo X500 একটি dual-SIM ফোনটিও একটি OS- দেওয়া হয়েছে । Pro ও Pro Max এর মতোই IP রেটিং ও কানেক্টিভিটি ফিচার্স দেওয়া হয়েছে । এই ফোনে রয়েছে 6.59-inch 1.5K (1,260 x 2,750 pixels) AMOLED ডিসপ্লে, 144Hz পর্যন্ত রিফ্রেস রেট, 100 শতাংশ DCI-P3 কালার গ্যামোট, 1.07 বিলিয়ন কালার্স, 459 ppi পিক্সেল ডেনসিটি । 300Hz টাচ স্যাম্পেলিং রেট, 3nm octa-core MediaTek Dimensity 9600M প্রসেসর দেওয়া হয়েছে ।
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