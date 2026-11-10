হার মানবে iPhone ? ভারতে আড়াই লাখের ফোন লঞ্চ করবে Vivo !
Vivo X500 ভারতে লঞ্চ হতে পারে খুব শীঘ্রই ৷ ইতিমধ্যে চিনে লঞ্চ হয়েছে এই ফোনটি ৷ এবার ভারতে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে এই মডেলটি ৷
Published : November 10, 2026 at 8:39 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে চলতি বছরেই লঞ্চ হয়েছে Vivo X300 ৷ Vivo-র এই ফোনটি নিয়ে ক্রেতাদের উন্মাদনা কম ছিল না ৷ কারণ একটাই ৷ এই ফোনটির ক্যামেরা এবং তারসঙ্গে ব্যবহৃত এক্সটারন্যাল লেন্স ৷ ফ্ল্যাগশিপ এই মডেলটি যাঁরা ব্যবহার করেছেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই দাবি, প্রিমিয়াম কোয়ালিটি এই ফোনটির ক্যামেরা অন্য কোনও ব্র্যান্ডের সঙ্গে তুলনাহীন ৷ এবার খুব শীঘ্রই ভারতে লঞ্চ করতে পারে Vivo X500 সিরিজ ৷
ভারতে নিজেদের ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোনের নতুন X500 সিরিজ নিয়ে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে Vivo। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে চিনে প্রথম এই সিরিজের ফোনগুলি প্রকাশ্যে আনা হয়েছিল। এরপর ধীরে ধীরে বিশ্বের অন্যান্য বাজারেও লঞ্চের পথে এগোচ্ছে এই লাইনআপ। তবে ভারতে কবে এই সিরিজের ফোনগুলি লঞ্চ হবে, কিংবা দাম কত হতে পারে, সে বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি সংস্থাটি। এরই মধ্যে এক টিপস্টারের দাবি, ভারতে আসন্ন Vivo X500 সিরিজের সম্ভাব্য লঞ্চের দাম ফাঁস হয়েছে।
Vivo X500 সিরিজের ভারতে সম্ভাব্য দাম
X-এ @saaaanjjjuuu (Sanju Chaudhury) নামের এক টিপস্টার আসন্ন Vivo X500 সিরিজের সম্ভাব্য দাম প্রকাশ করেছেন। তাঁর দাবি অনুযায়ী, Vivo X500-এর 12GB RAM ও 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম হতে পারে 1 লাখ 19 হাজার 999 টাকা। একই RAM ও স্টোরেজ কনফিগারেশনের Vivo X500 Pro-এর দাম 1,49,999 টাকা হতে পারে।
অন্যদিকে, সিরিজের প্রিমিয়াম মডেল Vivo X500 Pro Max-এর 12GB RAM ও 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের সম্ভাব্য দাম 1,59,999 টাকা ৷ 12GB RAM ও 512GB স্টোরেজ মডেলটির দাম হতে পারে 1,79,999 টাকা ৷ পাশাপাশি এই ফোনের একটি বিশেষ ‘Master Set’ সংস্করণও বাজারে আসতে পারে বলে খবর। সেই সংস্করণের সম্ভাব্য দাম 2,29,999 টাকা ৷
কোন কোন রঙে আসতে পারে ফোনগুলি?
রঙের ক্ষেত্রেও একাধিক বিকল্প থাকতে পারে। টিপস্টারের দাবি, Vivo X500 বাজারে আসতে পারে Black এবং Red রঙে। অন্যদিকে, X500 Pro ও X500 Pro Max মডেল দুটি Orange এবং Black রঙে পাওয়া যেতে পারে।
আগের সিরিজের ফোনগুলির দাম কত ছিল?
দামের তুলনা করতে গেলে, চলতি বছরের শুরুতে ভারতে Vivo X300 লঞ্চ হয়েছিল 12GB RAM ও 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের জন্য 75,999 টাকায় এবং 12GB RAM ও 512GB স্টোরেজ মডেলের দাম ছিল 81 হাজার 999 টাকা ৷ পাশাপাশি 16GB RAM ও 512GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছিল 85,999 টাকা ৷
অন্যদিকে, Vivo X300 Pro ভারতে একটিমাত্র 16GB RAM ও 256GB স্টোরেজ কনফিগারেশনে লঞ্চ হয়েছিল। ফোনটির দাম ছিল 1,09,999 টাকা ৷ এছাড়াও Vivo X300 Ultra-ও প্রকাশ্যে এনেছিল, যার 16GB RAM ও 512GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম ছিল 1 লাখ 59 হাজার 999 টাকা ৷ এছাড়া দুটি টেলিকনভার্টার লেন্স-সহ Photography Kit-এর দাম রাখা হয়েছিল 2 লাখ 09 হাজার 999 টাকা ৷
আসন্ন X500 সিরিজে স্ট্যান্ডার্ড X500, X500 Pro, X500 Pro Max, সম্ভাব্য X500 Pro+ এবং X500 Ultra—এই মডেলগুলি থাকতে পারে বলে জল্পনা রয়েছে। তবে ভারতে কোন কোন মডেল লঞ্চ হবে, কবে হবে এবং চূড়ান্ত দাম কত রাখা হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আপাতত টিপস্টারের দেওয়া দামগুলিকে সম্ভাব্য হিসেবেই দেখা উচিত।
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