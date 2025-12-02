Zeiss-Tuned রিয়ার ক্যামেরা, MediaTek Dimensity 9500 চিপসেট, ভারতে লঞ্চ হল Vivo X300 Series

Zeiss-Tuned রিয়ার ক্যামেরা, MediaTek Dimensity 9500 চিপসেট, ভারতে লঞ্চ হল Vivo X300 Series
Vivo X300 Series : কয়েক সপ্তাহ আগেই Vivo 300 সিরিজের ভারত লঞ্চের ঘোষণা করা হয় ৷ অবশ্য এর আগেই ফোনটি চিনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Published : December 2, 2025 at 4:51 PM IST
হায়দরাবাদ : Vivo ভারতে লঞ্চ করল তাদের X300 সিরিজ ৷ এই সিরিজে রয়েছে X300 এবং X300 Pro হ্যান্ডসেট ৷ দুটি মডেলেই রয়েছে MediaTek Dimensity 9500 চিপসেট, একটি Zeiss টিউনড রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ, একটি Vivo V3+ ইমাচিন চিপ, ইউনিবডি 3D গ্লাস ডিজাইন, 90W ওয়ারড এবং 40W অয়ারলেস চার্জিং সাপোর্ট ৷ Android 16 এর উপর Origin OS 6 এর সাপোর্টে এই ফোনটি রান করবে ৷ দুটি ডিভাইসই IP68 + IP69 রেটেড ৷ ফলে ধুলো এবং জল প্রতিরোধী ৷
কয়েক সপ্তাহ আগেই Vivo 300 সিরিজের ভারত লঞ্চের ঘোষণা করা হয় ৷ অবশ্য এর আগেই ফোনটি চিনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ মূলত Vivo 200 সিরিজের সাকসেসর হিসেবেই নতুন এই সিরিজটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ Vivo 200 সিরিজ লঞ্চ করা হয়েছিল গত বছর অর্থাৎ 2024 সালের ডিসেম্বর মাসে ৷ নতুন লঞ্চ হওয়া এই সিরিজটি Oneplus 15 এর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে ৷
Bring home performance, precision and perfection with the vivo X300 Series.— vivo India (@Vivo_India) December 2, 2025
Starting at ₹75,999*.
Pre-book now.#vivo #GoIntoTheWild #X300Series
*T&C Apply pic.twitter.com/TP3evX7YrG
Vivo X300 Series: Price, availability, offers
Vivo X300 ফোনটি মোট তিনটি কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি 12GB + 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টে ৷ যার দাম 75999 টাকা ৷ 12 GB + 512 GB ভ্যারিয়েন্ট মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 81,999 টাকা এবং 16 GB + 512 GB ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 85,999 টাকা ৷ এর পাশাপাশি তিনটি কালার ভ্যারিয়েন্টও লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি সুমিড রেড এবং বাকিদুটি ফ্যান্টম ব্ল্য়াক এবং মিস্ট ব্লু ৷
অন্যদিকে Vivo X300 Pro মডেলটি একটি কনফিগারেশনেই লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেটা হল 16 GB RAM এবং 512 GB স্টোরেজ ৷ এই মডেলটিতে রয়েছে দুটি কালার ভ্যারিয়েন্ট ৷ একটি ডিউন ব্লু এবং অন্যটি ফ্য়ান্টম ব্ল্য়াক ৷ এই মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 1 লাখ 9 হাজার টাকা ৷
এছাড়াও এরসঙ্গে অতিরিক্ত Vivo Zeiss 2.35x টেলিফটো এক্সটেন্ডার কিনতে পারেন ক্রেতারা ৷ তার জন্য খরচ করতে হবে 18,999 টাকা ৷
2 ডিসেম্বর থেকেই প্রি বুকিং শুরু হয়েছে ৷ তবে ফোনটির বিক্রি শুরু হবে 10 ডিসেম্বর থেকে ৷ অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ছাড়াও ই-কমার্স প্ল্য়াটফর্ম ফ্লিপকার্ট ও অ্য়ামাজনে ফোনটি কিনতে পারবেন ৷
Vivo X300 Series: Specifications
ফোনটির মেজারমেন্ট 150.57 x 71.92 x 7.95mm, ওজন ৷ এরসঙ্গে দেওয়া হয়েছে স্পোর্টস গ্লাস এবং ফাইবারগ্লাস ম্যাটেরিয়াল ৷ 6.31-inch FHD+ AMOLED ডিসপ্লে, রিফ্রেশ রেট 120Hz ৷ রয়েছে 3nm MediaTek Dimensity 9500 processor ৷ থাকছে ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা ৷ তারমধ্যে মেন ক্যামেরা 200MP র ৷ এরসঙ্গে 50MP-র ওয়াইড অ্য়াঙ্গেল ক্যামেরা এবং 50MP অপটিক্যাল লেন্স দেওয়া হয়েছে ৷ 50 MP র ফ্রন্ট ক্যামেরা এবং 4k রেকর্ডিংয়ের সুবিধা দেওয়া হয়েছে ৷
|Features
|Vivo X300
|Vivo X300 Pro
|Display
|6.31-inch AMOLED
|6.78-inch LTPO AMOLED (1.5K)
|Processor
|MediaTek Dimensity 9500 (3nm)
|MediaTek Dimensity 9500 (3nm)
|Refresh rate
|120Hz
|120Hz Adaptive Dynamic
|Rear main camera
|200MP Primary Main Camera with OIS
|50MP Sony LYT-828 with OIS
|Telephoto camera
|50MP Periscope Telephoto
|200MP Periscope Telephoto (OIS)
|Front Camera
|50MP
|50MP
|Battery
|6,040mAh
|6,510mAh
|Charging capacity
|90W Wired + 40W Wireless
|90W Wired + 40W Wireless
|Operating system (OS)
|OriginOS 6 (Android 16) + Vivo V3 & VS1 chips
|OriginOS 6 (Android 16) + Vivo V3 & VS1 chips
|IP rating
|IP68 + IP69
|IP68 + IP69
|Colors
|Summit Red, Mist Blue, Phantom Black
|Dune Brown, Phantom Black