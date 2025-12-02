ETV Bharat / technology

Zeiss-Tuned রিয়ার ক্যামেরা, MediaTek Dimensity 9500 চিপসেট, ভারতে লঞ্চ হল Vivo X300 Series

Vivo X300 Series : কয়েক সপ্তাহ আগেই Vivo 300 সিরিজের ভারত লঞ্চের ঘোষণা করা হয় ৷ অবশ্য এর আগেই ফোনটি চিনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷

ভারতে লঞ্চ করল Vivo X300 Series (ছবি- Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 2, 2025 at 4:51 PM IST

3 Min Read
হায়দরাবাদ : Vivo ভারতে লঞ্চ করল তাদের X300 সিরিজ ৷ এই সিরিজে রয়েছে X300 এবং X300 Pro হ্যান্ডসেট ৷ দুটি মডেলেই রয়েছে MediaTek Dimensity 9500 চিপসেট, একটি Zeiss টিউনড রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ, একটি Vivo V3+ ইমাচিন চিপ, ইউনিবডি 3D গ্লাস ডিজাইন, 90W ওয়ারড এবং 40W অয়ারলেস চার্জিং সাপোর্ট ৷ Android 16 এর উপর Origin OS 6 এর সাপোর্টে এই ফোনটি রান করবে ৷ দুটি ডিভাইসই IP68 + IP69 রেটেড ৷ ফলে ধুলো এবং জল প্রতিরোধী ৷

কয়েক সপ্তাহ আগেই Vivo 300 সিরিজের ভারত লঞ্চের ঘোষণা করা হয় ৷ অবশ্য এর আগেই ফোনটি চিনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ মূলত Vivo 200 সিরিজের সাকসেসর হিসেবেই নতুন এই সিরিজটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ Vivo 200 সিরিজ লঞ্চ করা হয়েছিল গত বছর অর্থাৎ 2024 সালের ডিসেম্বর মাসে ৷ নতুন লঞ্চ হওয়া এই সিরিজটি Oneplus 15 এর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে ৷

Vivo X300 Series: Price, availability, offers

Vivo X300 ফোনটি মোট তিনটি কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি 12GB + 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টে ৷ যার দাম 75999 টাকা ৷ 12 GB + 512 GB ভ্যারিয়েন্ট মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 81,999 টাকা এবং 16 GB + 512 GB ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 85,999 টাকা ৷ এর পাশাপাশি তিনটি কালার ভ্যারিয়েন্টও লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি সুমিড রেড এবং বাকিদুটি ফ্যান্টম ব্ল্য়াক এবং মিস্ট ব্লু ৷

ভারতে লঞ্চ করল Vivo X300 Series (ছবি- Vivo)

অন্যদিকে Vivo X300 Pro মডেলটি একটি কনফিগারেশনেই লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেটা হল 16 GB RAM এবং 512 GB স্টোরেজ ৷ এই মডেলটিতে রয়েছে দুটি কালার ভ্যারিয়েন্ট ৷ একটি ডিউন ব্লু এবং অন্যটি ফ্য়ান্টম ব্ল্য়াক ৷ এই মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 1 লাখ 9 হাজার টাকা ৷

ভারতে লঞ্চ করল Vivo X300 Series (ছবি- Vivo)

এছাড়াও এরসঙ্গে অতিরিক্ত Vivo Zeiss 2.35x টেলিফটো এক্সটেন্ডার কিনতে পারেন ক্রেতারা ৷ তার জন্য খরচ করতে হবে 18,999 টাকা ৷

2 ডিসেম্বর থেকেই প্রি বুকিং শুরু হয়েছে ৷ তবে ফোনটির বিক্রি শুরু হবে 10 ডিসেম্বর থেকে ৷ অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ছাড়াও ই-কমার্স প্ল্য়াটফর্ম ফ্লিপকার্ট ও অ্য়ামাজনে ফোনটি কিনতে পারবেন ৷

ভারতে লঞ্চ করল Vivo X300 Series (ছবি- Vivo)

Vivo X300 Series: Specifications

ফোনটির মেজারমেন্ট 150.57 x 71.92 x 7.95mm, ওজন ৷ এরসঙ্গে দেওয়া হয়েছে স্পোর্টস গ্লাস এবং ফাইবারগ্লাস ম্যাটেরিয়াল ৷ 6.31-inch FHD+ AMOLED ডিসপ্লে, রিফ্রেশ রেট 120Hz ৷ রয়েছে 3nm MediaTek Dimensity 9500 processor ৷ থাকছে ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা ৷ তারমধ্যে মেন ক্যামেরা 200MP র ৷ এরসঙ্গে 50MP-র ওয়াইড অ্য়াঙ্গেল ক্যামেরা এবং 50MP অপটিক্যাল লেন্স দেওয়া হয়েছে ৷ 50 MP র ফ্রন্ট ক্যামেরা এবং 4k রেকর্ডিংয়ের সুবিধা দেওয়া হয়েছে ৷

FeaturesVivo X300Vivo X300 Pro
Display6.31-inch AMOLED6.78-inch LTPO AMOLED (1.5K)
ProcessorMediaTek Dimensity 9500 (3nm)MediaTek Dimensity 9500 (3nm)
Refresh rate120Hz120Hz Adaptive Dynamic
Rear main camera200MP Primary Main Camera with OIS50MP Sony LYT-828 with OIS
Telephoto camera50MP Periscope Telephoto200MP Periscope Telephoto (OIS)
Front Camera50MP50MP
Battery6,040mAh6,510mAh
Charging capacity90W Wired + 40W Wireless90W Wired + 40W Wireless
Operating system (OS)OriginOS 6 (Android 16) + Vivo V3 & VS1 chipsOriginOS 6 (Android 16) + Vivo V3 & VS1 chips
IP ratingIP68 + IP69IP68 + IP69
ColorsSummit Red, Mist Blue, Phantom BlackDune Brown, Phantom Black
