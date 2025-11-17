ভারতে লঞ্চ হবে Vivo X300 5G and X300 Pro 5G, কবে ? জানুন
Published : November 17, 2025 at 1:45 PM IST
হায়দরাবাদ: 2025 সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের বাজারে লঞ্চ করতে চলেছে Vivo X300 ৷ শনিবার সংস্থার তরফে এই খবরটি জানানো হয়েছে ৷ মোট দুটি মডেলে লঞ্চ করা হতে পারে ৷ তারমধ্যে একটি Vivo X300 এবং Vivo 300 Pro ৷ দুটি মডেলেই Zeiss Tuned ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা রয়েছে ৷ অক্টোবর মাসের 13 তারিখ এই ফ্ল্য়াগশিপ ফোনটি ইতিমধ্যে চিনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এবার ভারতেও লঞ্চের ঘোষণা করা হল ৷
Vivo X300 Series India Launch Date
Vivo X300 সিরিজের দুটি স্মার্টফোনই ডিসেম্বরের 2 তারিখ লঞ্চ করা হবে ৷ তবে এই দুটি মডেল লঞ্চ করারা জন্য কোনও স্পেশাল ইভেন্ট করা হবে নাকি সফট লঞ্চ করা হবে সেই বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি ৷ তবে অতীতের ফোন লঞ্চের ক্ষেত্রে Youtube স্ট্রিমিং করেছিল Vivo ৷
Vivo X300 সিরিজের ফোনে টেলিফোটো এক্সটেন্ডার কিট ব্যবহার করা হয়েছে ৷ যা Vivo-র তরফেই তৈরি করা হয়েছে ৷ ফোটোর কোনও কোয়ালিটি খারাপ না করে ওই টেলিফটো লেন্সের এক্সটেনডেড অপটিক্যাল জুম ব্যবহার করে স্বচ্ছ ছবি তোলা সম্ভব ৷
ভারতে Vivo X300 সিরিজের যে দুটি ফোন লঞ্চ করা হবে সেই দুটি ফোনেই দেওয়া হয়েছে 3nm MediaTek Dimensity 9500 চিপসেট ৷ যার মধ্যে রয়েছে Pro Imaging VS1 এবং V3+ চিপ ৷ Android 16 এর উপর OriginOS 6 এর স্কিন ব্যবহার করা হয়েছে ৷
ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে এই ফোনটিতে ৷ যার মধ্যে প্রাইমারি ক্যামেরা 50 মেগাপিক্সেলের এবং ফোকাল লেন্থ f/1.57৷ Sony LYT 828 লেন্স ব্যবহার করা হয়েছে ৷
50 মেগাপিক্সেলের ওয়াইড অ্য়াঙ্গেল লেন্সের আরও একটি ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে এই হ্য়ান্ডসেটটিতে ৷ যার ফোকাল লেন্থ f/2.0 ৷ এবং 200 মেগাপিক্সেলের একটি টেলিফোটো লেন্স দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও সেলফির জন্য রয়েছে 50 মেগাপিক্সেলের একটি ফ্রন্ট ক্যামেরা ৷
মোট দুটি কালার অপশনে ফোনটি ভারতের বাজারে লঞ্চ করা হতে পারে ৷ তারমধ্যে একটি DuneBrown এবং Phantom Black ৷ 3D ইউনিবডি ডিজাইন দেওয়া হয়েছে এই হ্যান্ডসেটটিতে ৷
দুটি মডেলেরই দাম জানানো হয়নি ৷ তবে Vivo X300 5G ফোনটির দাম শুরু হতে পারে 69,999 টাকা থেকে ৷ অন্যদিকে Vivo X300 Pro 5G ফোনটির দাম শুরু হতে পারে 99,999 টাকা থেকে ৷ তবে সঠিকভাবে দাম জানার জন্য 2 ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ৷