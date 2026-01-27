ফ্ল্যাগশিপ vivo X200T লঞ্চ হল ভারতে, স্পেসিফিকেশন কী? দাম কত ?
vivo X200T Price : মোট দুটি কালার ভ্যারিয়েন্টে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি Seaside Lilac এবং অন্যটি Stllar Black ৷
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হল vivo X200T ৷ এই ফ্ল্যাগশিপ ফোনটিতে রয়েছে 50MP ZEISS টেলিফটো লেন্স, MediaTek Dimensity 9400+ চিপসেট, OriginOS 6, 6200mAh ব্যাটারি, 90W Flash harge এবং 40W অয়ারলেস ফ্ল্য়াশচার্জ সাপোর্ট ৷ 50K + সেগমেন্টের মধ্যে এই ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Vivo X200T Price in India, Availability
ভারতে এই মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 59,99 টাকা ৷ এই দামের মধ্যে 12GB RAM এবং 256 GB হার্ড ড্রাইভ স্টোরেজ ৷ এছাড়াও 12GB + 512GB কনফিগারেশন মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 69, 999 টাকা ৷ এছাড়াও লঞ্চ অফার হিসেবে 5000 টাকা ছাড় পাবেন ক্রেতারা ৷ পাশাপাশি পুরনো ফোন এক্সচেঞ্জ করলেও সর্বাধিক 5000 টাকা পর্যন্ত ছাড় পাওয়া যাবে ৷
Vivo X200T Features, Specifications
ডুয়েল সিমের এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে Android 16 নির্ভর Origin OS 6 দেওয়া হয়েছে ৷ সাত বছর পর্যন্ত OS আপডেট এবং সিকিউরিটি প্যাচ দেওয়া হবে ৷ 6.67 ইঞ্চির AMOLED ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে ৷ রিফ্রেস রেট 120Hz, 5000 নিটস পিক ডিসপ্লে, পিক্সেল ডেন্সিটি 460ppi ৷
ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে এই ফ্ল্যাগশিপ মডেলটিতে ৷ প্রাইমারি ক্যামেরা 50 মেগাপিক্সেলের এছাড়াও 50 মেগাপিক্সেলের একটি আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা এবং 50 মেগাপিক্সেলের একটি টেলিফটো লেন্স দেওয়া হয়েছে ৷ সেলফির জন্য রয়েছে 32 মেগাপিক্সেলের একটি ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা ৷
Vivo X200T মডেলে দেওয়া হয়েছে 3nm MediaTek Dimensity 9400+ চিপসেট, 12GB র LPDDR5X Ultra RAM এবং 512GB-র UFS 4.1 স্টোরেজ ৷ কানেক্টিভিটির জন্য রয়েছে 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, এবং USB Type-C ৷
n IP68 + IP6 রেটিং দেওয়া হয়েছে ফোনটিতে ৷ ফলে ধুলো ও জল থেকে ফোনটি পুরোপুরি সুরক্ষিত থাকবে ৷ 6,200mAh ব্যাটারি, 90W অয়ার্ড চার্জিং এবং 45W অয়ারলেস চার্জিং সাপোর্টেড ডিভাইস ৷