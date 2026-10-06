Vivo X Fold6 লঞ্চ হল ভারতে, 200MP-র ক্যামেরা কি হার মানাবে Apple Duo-কে ?
Vivo X Fold 6- বুক স্টাইল ফোনটিতে রয়েছে 8.02-ইঞ্চির ফোল্ডেবল AMOLED ডিসপ্লে । রয়েছে MediaTek Dimensity 9500 Super চিপসেট, এবং 6,900mAh ব্যাটারি ।
Published : October 6, 2026 at 8:38 PM IST
হায়দরাবাদ : Vivo তাদের X ফোল্ডেবল স্মার্টফোনের লাইনআপে আরও একটি নতুন ফোল্ডেবল মডেল যোগ করল । ভারতে লঞ্চ করল সংস্থার নতুন স্মার্টফোন Vivo X Fold6 । Vivo-র NEXT 2026 ইভেন্টে ফোনটি লঞ্চ করেছে । এ ছাড়াও Vivo V80 এবং Vivo S2 FE লঞ্চ করেছে সংস্থাটি ।
Vivo X Fold 6- বুক স্টাইল ফোনটিতে রয়েছে 8.02-ইঞ্চির ফোল্ডেবল AMOLED ডিসপ্লে । রয়েছে MediaTek Dimensity 9500 Super চিপসেট, এবং 6,900mAh ব্যাটারি । যা 80W চার্জিং সাপোর্ট করে ।
X Fold6 এ রয়েছে ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা । যার মধ্যে মেইন সেন্সরটি 200MP-র । IP58, IP59, IPX8, এবং IPX9 দেওয়া হয়েছে । ফলে ফোনটি ধুলো ও জল প্রতিরোধী । OriginOS 7 ফোল্ড অপারেটিং সিস্টেম রয়েছে । যেটা Android 17 এর উপর নির্ভর করে পরিচালিত হয় ।
ভারতে ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি ফোল্ডেবল ডিভাইস লঞ্চ করেছে Vivo । ওই সিরিজেই যুক্ত হল সংস্থার নতুন ফোল্ডেবল X Fold 6 । বাকি ফোল্ডিং ডিভাইসগুলি হল X Fold5 এবং X Fold3 Pro । তবে X Fold2 এবং X Fold ফোনদুটি সংস্থার ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ।
Vivo X Fold6: Price and availability
Vivo X Fold6-এ দেওয়া হয়েছে 12GB RAM + 512GB স্টোরেজ । যার দাম রয়েছে 2 লাখ 19 হাজার 999 টাকা । Prism Black এবং Nebula Teal কালারে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ।
|Model
|Price
|Sale Date
|12GB + 512GB
|Rs 2,19,999
|October 13, 2026
ফোনটির প্রি-বুকিং শুরু হয়েছে । 2026 সালের 13 অক্টোবর থেকে ফোনটি বিক্রি শুরু হবে । Vivo-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং ফ্লিপকার্ট ও অ্যামাজনে ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ।
book-style এই ফোল্ডেবল ফোনটি অফলাইনেও বিক্রি শুরু হবে । তাঁদের জন্য EMI সুবিধাও রয়েছে । 30 মাসের জন্য প্রতি মাসে 7333 টাকা করে EMI দিতে পারবেন ক্রেতারা । এর জন্য কোনও ডাউন পেমেন্টের প্রয়োজন নেই ।
Vivo X Fold6: Display, dimensions, and IP rating
Vivo X Fold6 এ রয়েছে 8.02-ইঞ্চি 2K (2504 x 2312 pixels) রেজলিউশন AMOLED LTPO ইনার ডিসপ্লে । এবং 6.51-inch FHD+ (2528 x 1120 pixels) রেজলিউশনের AMOLED LTPO কভার ডিসপ্লে ।
X Fold6 ফোনটি আয়তনে 74.26 x 9.4mm । এবং আনফোল্ড অবস্থায় এর আয়তন 157.16 x 145.66mm । এর থিকনেস 4.4mm । ওজন 228 গ্রাম ।
Vivo X Fold6: Performance and software
octa-core 3nm MediaTek Dimensity 9500 Super Edition chipset দেওয়া হয়েছে । এবং 6900mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ।
|Features
|Details
|Display
|Inner - 8.02-inch (2504×2312) 2K+ AMOLED LTPO
|Cover - 6.51-inch (2528×1120) FHD+ AMOLED LTPO
|Processor
|MediaTek Dimensity 9500 Octa-core
|Rear Camera
|200MP (main) + 50MP (ultrawide) + 50MP (periscope telephoto)
|Front Camera
|20MP
|Battery
|6900mAh
|Charging Speed
|80W (wired)
|Dimension
|Folded: 74.26 × 9.4mm | Unfolded: 157.16 × 145.66 | Thickness - 4.4mm