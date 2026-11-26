সিঙ্গল চার্জে চলবে 25 দিন, Vivo Watch GT 2 লঞ্চ হল ভারতে
Vivo Watch GT 2-র ভারতে দাম কত রাখা হয়েছে ? জেনে নিন বিস্তারিত...
Published : November 26, 2026 at 5:00 PM IST
হায়দরাবাদ : Vivo Watch GT 2 লঞ্চ হল ভারতে । বৃহস্পতিবার Vivo ইভেন্টে এই মডেলটি । এছাড়াও Vivo-র লেটেস্ট ফ্ল্যাগশিপ মডেল Vivo X500 মডেলটিও লঞ্চ হয় ওই একই ইভেন্টে । এই স্মার্টওয়াচটি 2025 সালের অক্টোবর মাসে চিনে লঞ্চ হয়েছিল । মডেলটিতে রয়েছে 2.07 ইঞ্চি AMOLED স্ক্রিন । যার রিফ্রেস রেট 60Hz, 2400 নিটস ব্রাইটনেস । BlueOS 3.0-তে এই স্মার্টওয়াচটি কাজ করতে পারবে । সিঙ্গল চার্জে 14 দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে ।
Vivo Watch GT 2 Price in India, Availability
Vivo Watch GT 2-র ভারতে দাম রাখা হয়েছে 14 হাজার 999 টাকা । মোট দুটি কালার অপশনে লঞ্চ করা হয়েছে । তারমধ্যে একটি Obsidian Black এবং Stellar White । ইকমার্স সাইট Amazon, Flipkart সহ আরও কয়েকটি প্ল্যাটফর্মে এবং রিটেল স্টোর থেকে বিক্রি করা হবে । এছাড়াও ভিভো ইন্ডিয়ার নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম থেকেও এই স্মার্টওয়াচ দুটি কেনা যাবে ।
Vivo Watch GT 2 Features, Specifications
Vivo Watch GT 2-তে দেওয়া হয়েছে 2.07-inch আয়তকার 2.5D কার্ভড AMOLED স্ক্রিন । যার রেজলিউশন 432 x 514 পিক্সেল । 60Hz রিফ্রেস রেট এবং 2,400 নিটস সর্বোচ্চ ব্রাইটনেস দেওয়া হয়েছে । এর বেজেল 1.8mm সরু । স্ক্রিন থেকে বডি রেশিও 82.4 শতাংশ ।
Vivo Watch GT 2-র কেসটি পুরোপুরি অ্য়ালুমিনিয়ামের তৈরি করা হয়েছে । Blue River Operating System 3.0 তে এটি পরিচালিত হবে । একাধিক হেল্থ ট্র্যাকার দেওয়া হয়েছে । তারমধ্যে রয়েছে অপটিক্যাল হার্ট রেট এবং ব্লাড অক্সিজেন সেন্সর । 100 টির-ও বেশি স্পোর্টস মোড দেওয়া হয়েছে । একটি অ্যাক্সেলেরেশন সেন্সর দেওয়া হয়েছে । এছাড়াও রয়েছে একটি গাইরোস্কোপ, একটি জিওমেটিক সেন্সর, অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট সেন্সর এবং একটি হল সেন্সর ।
স্মার্টওয়াচটি যথেষ্ট মজবুত করা হয়েছে । 2ATM জল প্রতিরোধী ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে । Bluetooth 5.4, NFC এবং GPS রয়েছে । থাকছে GLONASS, Galileo এবং BeiDou-র মতো ফিচার । জরুরি প্রয়োজনে SOS অ্যাসিস্ট্যান্টও ব্যবহার করা যাবে ।
Vivo-র তরফে জানানো হয়েছে GT 2 স্মার্টওয়ার্চটি সিঙ্গল চার্জে 25 দিন পর্যন্ত ব্যাকআপ দিতে পারবে । অন্য সংস্থার স্মার্টওয়াচ যেখানে সিঙ্গল চার্জে 12 থেকে ১৪ দিন পর্যন্ত অ্য়াকটিভ থাকে সেখানে এই স্মার্টওয়াচটি একবার ফুল চার্জে লম্বা সময় যেতে পারবে ।
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