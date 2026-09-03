লঞ্চ হল Vivo V80 Lite 5G, ভারতে কেন কিনতে পারবেন না এই মডেলটি ?
Vivo V80 Lite 5G ফোনে দেওয়া হয়েছে dual SIM ফিচার ৷ Android 16-নির্ভর Vivo-র OriginOS 6 দেওয়া হয়েছে ৷
Published : September 3, 2026 at 8:31 PM IST
হায়দরাবাদ : Vivo V80 Lite 5G লঞ্চ হল ৷ তবে গ্লোবাল লঞ্চ করা হয়নি ৷ বাছাই করা কিছু রিজিওনে এই মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সংস্থার V80 সিরিজে এটাই প্রথম স্মার্টফোন ৷ Vivo V80 Lite 5G-ফোনটি মোট তিনটি কালার অপশনে কিনতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ দেওয়া হয়েছে 10,000mAh ব্যাটারি, 44W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট রয়েছে ৷ octa-core MediaTek Dimensity 7300e চিপসেট রয়েছে ৷ Vivo V80 Lite 5G মডেলে দেওয়া হয়েছে dual রিয়ার ক্যামেরা ইউনিট এবং একটি 50-megapixel মেইন ক্যামেরা ৷
Vivo V80 Lite 5G Price, Availability
Vivo V80 Lite 5G দাম ও কবে থেকে বিক্রি হবে সেই বিষয়ে নিশ্চিত করে জানায়নি সংস্থাটি ৷ তবে এর কনফিগারেশনগুলি জানিয়েছে ৷ 6GB + 128GB, 6GB + 256GB, এবং 8GB + 256GB RAM এবং স্টোরেজ কনফিগারেশনে পাওয়া যাবে ৷ Vivo Malaysia অনলাইন স্টোরের মাধ্যমে এটি বিক্রি শুরু হবে ৷ Black, Green, এবং Pink কালার অপশনে পাওয়া যাবে ৷ এদিকে ভারতে এখনই ফোনটি লঞ্চ করা হয়নি ও বিক্রিও করা হবে না ৷
Vivo V80 Lite 5G Specifications, Features
Vivo V80 Lite 5G ফোনে দেওয়া হয়েছে dual SIM ফিচার ৷ Android 16-নির্ভর Vivo-র OriginOS 6 দেওয়া হয়েছে ৷ ফোনে দেওয়া হয়েছে 6.83-ইঞ্চি 1.5K (1,260 x 2,800 পিক্সেল) AMOLED ডিসপ্লে ৷ 120Hz রিফ্রেস রেট রয়েছে, 449 পিক্সেল ডেন্সিটি, 100 শতাংশ DCI-P3 কালার গ্যামোট এবং 2,000 নিটস অফ পিক ব্রাইটনেস দেওয়া হয়েছে ৷ Vivo V80 Lite 5G তে IP68 এবং IP69 রেটিং দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে ফোনটি জল ও ধুলো প্রতিরোধী ৷
6nm octa-core MediaTek Dimensity 7300e চিপসেট দেওয়া হয়েছে Vivo V80 Lite 5G-তে ৷ যার সর্বাধিক ক্লকড স্পিড 2.0GHz এবং চারটি পারফরম্যান্স কোর রয়েছে ৷ যেগুলির সর্বাধিক স্পিড 2.5GHz ৷ ফোনে রয়েছে 8GB LPDDR4x RAM এবং 256GB পর্যন্ত UFS 3.1 অনবোর্ড স্টোরেজ ৷ ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়া হয়েছে ৷
Vivo V80 Lite 5G-তে রয়েছে একটি ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা ৷ যার মধ্যে প্রাইমারি ক্যামেরা 50-megapixel (f/1.8)-এর ৷ এছাড়াও রয়েছে 2-megapixel (f/2.4) ম্যাক্রো ক্যামেরা ৷ ফ্রন্টে 32-megapixel (f/2.0)-এর একটি ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ যা সেলফি ও ভিডিয়ো কলের জন্য আদর্শ ৷
Vivo V80 Lite 5G তে দেওয়া হয়েছে 10,000mAh ব্যাটারি ৷ যেখানে 44W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট করে ৷ এছাড়াও এটি 5G, 4G LTE, dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.4, একটি USB Type-C পোর্ট, GPS, BeiDou, GLONASS, GALILEO, এবং QZSS কানেক্টিভিটি সাপোর্ট করে ৷
|Display
|6.83-inch
|Processor
|MediaTek Dimensity 7300e
|Front Camera
|32-megapixel
|Rear Camera
|50-megapixel + 2-megapixel
|RAM
|6GB
|Storage
|128GB
|Battery Capacity
|10,000mAh
|OS
|Android 16
|Resolution
|1260x2800 pixels