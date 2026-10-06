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Vivo V80-লঞ্চ হল ভারতে, লম্বা ব্যাটারি লাইফ আর ঝকঝকে ছবি এবার আপনার হাতের মুঠোয়

Vivo V80 Specifications : V80 ছাড়াও আরও দুটি স্মার্টফোন লঞ্চ করেছে Vivo । তারমধ্যে রয়েছে Vivo X Fold 6 এবং Vivo S2 FE ।

Vivo V80 Launched In India
Vivo V80 (ছবি- Vivo V80)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 6, 2026 at 7:26 PM IST

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হায়দরাবাদ : Vivo তাদের V সিরিজে লঞ্চ করল নতুন স্মার্টফোন । ওই মডেলটি হল V80 । এই ফোনটিতে মূল ফোকাস করা হয়েছে ব্যাটারি এবং ক্যামেরা । রয়েছে 7,200mAh ব্যাটারি, 50MP ZEISS ক্যামেরা, এবং 144Hz AMOLED ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে ।

চিনা এই ফোন প্রস্তুতকারী সংস্থা V80 ছাড়াও আরও দুটি স্মার্টফোন লঞ্চ করেছে । তারমধ্যে রয়েছে Vivo X Fold 6 এবং Vivo S2 FE । দেখে নিন Vivo V80-র বিস্তারিত ফিচার ।

Vivo V80: Price and availability

Vivo V80 তিনটি RAM ও স্টোরেজ কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছে । সেগুলি হল 8GB RAM + 128GB স্টোরেজ । যার দাম রাখা হয়েছে 62,999 টাকা, 8GB RAM + 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের একটি মডেল রয়েছে । যার দাম 69,999 টাকা এবং তৃতীয় মডেলটি হল 8GB RAM + 512GB স্টোরেজ । যার দাম এখনও জানানো হয়নি । মোট তিনটি কালারে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে । সেগুলি হল Sunrise Anthem, Stellar Black, এবং Horizon Blue ।

ModelPrice
8GB + 128GBRs 62,999
8GB + 256GBRs 69,999

আজ অর্থাৎ 6 অক্টোবর থেকেই Vivo-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ফোনটি প্রি-বুক করা সম্ভব । এছাড়াও ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম Flipkart, এবং Amazon এর মাধ্যমেও ফোনটি কিনতে পারবেন । এই ফোনটির ক্ষেত্রে EMI অপশনও রাখা হয়েছে । সেক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের প্রতিমাসে 2,625 টাকা করে দিতে হবে । ব্যাঙ্ক কার্ডের ক্ষেত্রে 10 শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে ।

Vivo V80: Design and display

Vivo V80-এ দেওয়া হয়েছে কাচের রিয়ার প্যানেল, মেটাল ফ্রেম এবং একটি ফ্লোটিং ক্যামেরা মডিউল । এর ওজন 203 গ্রাম এবং ফোনটি 7.69mm পুরু । শক্তিশালী ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে । ফোনে রয়েছে IP68 এবং IP69 রেটিং । ফলে ফোনটি ধুলো ও জল প্রতিরোধী ।

এই ফোনটিতে রয়েছে 6.59-inch 1.5K AMOLED ডিসপ্লে । ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 144Hz রিফ্রেস রেট, P3 ওয়াইড কালার সাপোর্ট । 5,000 nits সর্বোচ্চ ব্রাইটনেস ।

Vivo V80: Performance and software

এই ফোনে রয়েছে octa-core 4nm Snapdragon 7 Gen 4 চিপসেট । LPDDR4X RAM এবং LPDDR4X স্টোরেজ । RAM 16GB পর্যন্ত এক্সটেন্ড করা সম্ভব । কিন্তু স্টোরেজ বৃদ্ধি করা সম্ভব নয় ।

V80 এ দেওয়া হয়েছে OriginOS 7 । যেটা Android 17-এর উপর কার্যকর ।

Vivo V80: Camera

  • V80-এ ট্রিপল ক্যামেরা সেট-আপ রয়েছে । এই ফোনের ক্যামেরা সিস্টেম দিয়েছে ZEISS । এই ফোনে র ক্যামেরা মডিউলে রয়েছে -
  • একটি 50MP মেইন ক্যামেরা সেন্সর । অটোফোকাস ও Optical Image Stabilisation (OIS) দেওয়া হয়েছে । এর অ্যাপার্চার f/1.88 এবং 84-ডিগ্রি ফিল্ড অফ ভিউ রয়েছে ।
  • 50MP নাইট টেলিফটো ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে । অ্যাপার্চার f/2.65 এবং 33-ডিগ্রি FOV ।
  • 8MP আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা রয়েছে ।
  • ফ্রন্টে রয়েছে 50মেগাপিক্সেল ক্যামেরা । যার মাধ্যমে সেলফি ও ভিডিয়ো কলিং সম্ভব ।

Vivo V80-এ রয়েছে 7,200mAh ব্যাটারি । যা 90W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট করে । খুব দ্রুত চার্জ করা সম্ভব । একটি কুলিং সিস্টেমও রয়েছে ।

Vivo V80: Battery

FeaturesDetails
Display144Hz | 6.59-inch 1.5K AMOLED
ProcessorSnapdragon 7 Gen 4
RAM and Storage8GB + 128GB
8GB + 256GB
8GB + 512GB
Rear camera50MP (main) + 50MP (telephoto) + 8MP (ultrawide)
Front camera50MP
Battery7,200mAh
Charging capacity90W (wired)
IP ratingIP68 and IP69
Operating system (OS)OriginOS 7 based on Android 17
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