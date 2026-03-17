ভারতে লঞ্চ হল Vivo T5x 5G, দাম মধ্যবিত্তদের নাগালের মধ্যেই

Vivo T5x 5G With Dimensity 7400 Turbo SoC 7200mAh Battery Launched In India
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 17, 2026 at 9:01 PM IST

হায়দরাবাদ : চিনা মোবাইল প্রস্তুতকারী ব্র্যান্ড Vivo ভারতে লঞ্চ করল T5x 5G । এই মডেলে রয়েছে 120 Hz রিফ্রেশ রেট সহ FHD+ LCD ডিসপ্লে, MediaTek Dimensity 7400 Turbo chipset, সর্বোচ্চ 8 GB RAM এবং 256 GB স্টোরেজ, 50 মেগাপিক্সেল ডুয়াল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ এবং 7200 mAh ব্যাটারি যাতে 44 ওয়াট ফাস্ট অয়্যার্ড চার্জিং সাপোর্ট । হ্যান্ডসেটটি Android 16-ভিত্তিক OriginOS 6 অপারেটিং সিস্টেমে চলে । এতে IP68 + IP69 এবং মিলিটারি-গ্রেড সার্টিফিকেশন, TUV Rheinland সার্টিফিকেশন এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) ফিচার রয়েছে । ফোনটি দুটি রঙের অপশনে পাওয়া যাচ্ছে: সাইবার গ্রিন এবং স্টার সিলভার।

Vivo T5x 5G: Price, availability

Vivo T5x 5G তিনটি RAM এবং স্টোরেজ কনফিগারেশনে পাওয়া যাচ্ছে । 6GB RAM + 128GB স্টোরেজ মডেলের দাম 18,999 টাকা, 8GB RAM + 128 GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম 20,999 টাকা এবং 8GB RAM + 256 GB স্টোরেজ মডেলের দাম 22,999 টাকা । এটি Cybe Green এবং Star Silver রঙে লঞ্চ করা হয়েছে ।

VariantOriginal PriceColoursAvailability
6GB + 128GBRs 18,999Cyber Green | Star SilverVivo India e-store | Flipkart | All partner retail stores
8GB + 128GBRs 20,999
8GB + 256GBRs 22,999

Vivo T5x 5G 2026 সালের 24 মার্চ থেকে বিক্রি শুরু হবে । এটি Vivo India ই-স্টোর (shop.vivo.com/in), Flipkart এবং সকল পার্টনার রিটেল স্টোরে পাওয়া যাবে । লঞ্চ অফার হিসেবে HDFC, Axis এবং SBI Bank-এর ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীদের জন্য সর্বোচ্চ 2,000 টাকা পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ব্যাঙ্ক ডিসকাউন্ট দেবে ৷ সেইসঙ্গে UPI কেনাকাটাতেও এই ছাড় প্রযোজ্য । হ্যান্ডসেটটির জন্য 6 মাস পর্যন্ত নো-কস্ট EMI-এর সুবিধা দিচ্ছে Vivo । এছাড়াও, 1,199 টাকা মূল্যের Jio প্রিপেইড প্ল্যানে 6 মাসের জন্য 10টি OTT অ্যাপের ফ্রি প্রিমিয়াম অ্যাক্সেস দেওয়া হবে ।

FeaturesDetails
Display120Hz | 6.76-inch FHD+ LCD
ProcessorMediaTek Dimensity 7400 Turbo
RAM + storage6GB + 128GB
8GB + 128GB
8GB + 256GB
Rear camera50MP (main) + 2MP (Bokeh)
Front camera32MP
Battery7,200mAh
Charging capacity44W (wired)
IP ratingIP68 and IP69+
OSOriginOS 6 based on Android 16
OS updates2 yeasr (OS upgrade) | 4 years (Security updates)

Vivo T5x 5G: Specifications

Vivo T5x 5G-এর দৈর্ঘ্য 166.64mm, প্রস্থ 78.43mm এবং 8.39mm পুরু । ফোনটির ওজন 219 গ্রাম । এতে রয়েছে 6.76-inch (2344 x 1080p রেজলিউশন) LCD ডিসপ্লে, যার সর্বোচ্চ রিফ্রেশ রেট 120Hz, High Brightness Mode (HBM)-এ 1200 nits ব্রাইটনে, 382 ppi পিক্সেল ডেনসিটি, TUV Rheinland Low Blue Light সার্টিফিকেশন, Eye Comfort মোড এবং আরও অনেক ফিচার । ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে 4nm প্রসেসে তৈরি অক্টা-কোর MediaTek Dimensity 7400 Turbo চিপসেট, যার সর্বোচ্চ ক্লক স্পিড 2.6GHz পর্যন্ত । এই CPU-এর সাথে যুক্ত রয়েছে সর্বোচ্চ 8GB LPDDR4X RAM এবং সর্বোচ্চ 256GB UFS 3.1 স্টোরেজ।

