'জীবন এগিয়ে যাবে 5 গুন !' Vivo T5x 5G লঞ্চের দিন প্রকাশ্যে আসতেই বাড়ছে উত্তেজনা

Vivo T5x 5G India Launch Date Confirmed with Dimensity 7400 Turbo and 7200mAh Battery
Vivo T5x 5G লঞ্চের দিন প্রকাশ্যে (ছবি - Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 10, 2026 at 9:04 PM IST

2 Min Read
হায়দরাবাদ : চিনা স্মার্টফোন নির্মাতা vivo ভারতে তার T-সিরিজের নতুন মডেল Vivo T5x 5G লঞ্চ করতে চলেছে। মঙ্গলবার কোম্পানি তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে যে আগামী সপ্তাহে, অর্থাৎ 17 মার্চ ভারতীয় সময় দুপুর 12টায় এই ফোনটি লঞ্চ করা হবে । Vivo T4x 5G-এর সাকসেসর হিসেবে এই মডেলটি লঞ্চ করা হবে ৷

ফোনে থাকবে MediaTek Dimensity 7400 Turbo চিপসেট। Vivo দাবি করেছে, এটি তাদের সেগমেন্টের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাটারি নিয়ে আসছে । এছাড়া IP68 + IP69 রেটিং দেওয়া হচ্ছে ৷ যার ফলে ধুলো ও জল প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকবে । ফোনটি Android 16-এর উপর OriginOS 6 অপারেটিং সিস্টেমে চলবে ।

Vivo T5x 5G-এ কী কী ফিচার থাকবে ?

  • ব্যাটারি : 7200mAh (সেগমেন্টের সবচেয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন)
  • চার্জিং : ৪৪W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট
  • রেটিং : IP68 + IP69 ধুলো ও জল প্রতিরোধ ক্ষমতা
  • প্রসেসর : MediaTek Dimensity 7400 Turbo
  • পারফরম্যান্স : AnTuTu স্কোর ১০ লক্ষের বেশি
  • অপারেটিং সিস্টেম : Android 16-ভিত্তিক OriginOS 6

Vivo জানিয়েছে, এই ব্যাটারি স্ট্রিমিং, গেমিং ও ব্রাউজিংয়ের জন্য দীর্ঘক্ষণ চার্জ ধরে রাখবে । ফোনটির কত দাম হতে পারে সেই বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু জানানো হয়নি ৷তবে 23,000 টাকার সেগমেন্টের অন্য ফোনের সঙ্গে তুলনা করে ইঙ্গিত দিয়েছে যে Vivo T5x 5G এই রেঞ্জেই থাকবে।

ফোনটি লঞ্চ করার আগে একটি টিজার লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে — 17 মার্চ দুপুর 12 টায় লঞ্চ হচ্ছে । জীবনকে 5x এগিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ?

কবে ও কোথায় পাওয়া যাবে?

17 মার্চ দুপুর 12টা থেকে ফোনটি Flipkart, Vivo India-র অনলাইন স্টোর এবং সারা দেশের অথোরাইজড অফলাইন রিটেল আউটলেটে বিক্রি শুরু হবে । এই মিড-রেঞ্জ 5জি স্মার্টফোনটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাটারি, দুর্দান্ত ডিউরেবিলিটি এবং শক্তিশালী প্রসেসর নিয়ে তরুণদের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে ।

