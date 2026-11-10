চোখ ধাঁধানো ক্যামেরা তো ছিলই, এবার স্মার্টফোনের জন্য 'মারাত্মক পাওয়ারফুল' ব্যাটারি Vivo- র !

চোখ ধাঁধানো ক্যামেরা তো ছিলই, এবার স্মার্টফোনের জন্য 'মারাত্মক পাওয়ারফুল' ব্যাটারি Vivo- র !
নতুন এই ব্যাটারিটির বিষয়ে Vivo-র তরফে কিছু জানানো হয়নি ৷ তাহলে কীভাবে এই তথ্য প্রকাশ্যে এল ?
Published : November 10, 2026 at 2:30 PM IST
হায়দরাবাদ : স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী একাধিক ব্র্যান্ডের এখন নজর উন্নতমানের ক্যামেরা, প্রসেসর এবং ব্যাটারি ব্যাকআপ ৷ কারণ সোশাল মিডিয়ার যুগে ভিডিয়ো রেকর্ডিং, এডিটিং এবং আপলোডের দিকেই ঝুঁকছে ৷ ছবি বা ভিডিয়ো তোলার জন্য প্রয়োজন উন্নতমানের ক্যামেরা এবং দ্রুত এডিটিংয়ের জন্য দরকার আপডেটেড প্রসেসর ৷ এই সবকিছু সম্ভব যতক্ষণ ফোনে ব্যাটারি ব্যাকআপ থাকবে ৷ ব্যাটারির চার্জ শেষ হলেই স্মার্টফোন অকেজো ৷ আর সেই কারণে প্রায় প্রতিটি সংস্থা ক্ষমতাশালী ব্যাটারি দেওয়ার জন্য উদ্যোগী হচ্ছে ৷
আর এই দৌড় থেকে পিছিয়ে নেই চিনা স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী ব্র্যান্ড Vivo ৷ জানা গেছে, 10000 mAh-এরও বেশি ক্ষমতাশালী ব্যাটারি তৈরির চেষ্টা করছে এই সংস্থাটি ৷ ইতিমধ্যে Vivo-র S2 FE -তে 10000 mAh ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷
Weibo-তে ডিজিট্যাল চ্যাট স্টেশন এই সংক্রান্ত একটি দাবি করেছে ৷ তারা জানিয়েছে, Vivo একটি ব্যাটারির মাস প্রডাকশন (Mass Production) শুরু করেছে ৷ যার ক্যাপাসিটি 11970mAh ৷ ওই ব্যাটারি-কে 'blue' কোডনেম-এ উল্লেখ করা হচ্ছে ৷ যদিও Vivo-র তরফে এখনও এই বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু জানানো হয়নি ৷ ফলে বর্তমানে এটি জল্পনা হিসেবেই রয়েছে ৷ এবং এই ব্যাটারির লঞ্চ ডেট নিশ্চিত করা হয়নি ৷
বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এই জল্পনা সত্যি হলে Vivo-র তরফে লঞ্চ করা এই ব্যাটারি একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার হতে পারে ৷ কারণ প্রায় 12000 mAh ক্ষমতাসম্পন্ন এই ব্যাটারি কয়েকঘণ্টা বা একদিন নয়, সিঙ্গল চার্জে একটি স্মার্টফোন একটানা কয়েকদিন চলতে পারবে ৷
Weibo-র ওই ডিজিট্যাল চ্যাট স্টেশনে আরও জানানো হয়েছে, আগামী দিনে একটি বড় স্ক্রিনের স্মার্টফোন লঞ্চ করতে পারে Vivo ৷ সেখানেই ক্ষমতাশালী ওই ব্যাটারি ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে ৷
এর পাশাপাশি ওই রিপোর্টে প্রকাশ করা হয়েছে, Vivo-র সহযোগী ব্র্যান্ড iQOO একটি ফোল্ডেবল স্মার্টফোন লঞ্চ করতে পারে ৷ 2027 সালের মাঝামাঝি সময় থেকে শেষের মধ্যে ওই স্মার্টফোনটি লঞ্চ করতে পারে সংস্থাটি ৷ অন্যদিকে সংস্থাটি একটি মিড-সাইজ ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোনও লঞ্চ করতে পারে ৷
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