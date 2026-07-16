vivo T5 Lite 44W 5G-লঞ্চ হল ভারতে, মিড রেঞ্জের এই স্মার্টফোনে থাকছে AI ঠাসা ফিচার্স
লঞ্চ অফারে দামের উপর 1500 টাকার ফ্ল্য়াট ডিসকাউন্ট পাবেন ক্রেতারা ৷ তবে এর জন্য HDFC, SBI, এবং AXIS Bank-এর কার্ড ব্যবহার করতে হবে ৷
Published : July 16, 2026 at 4:06 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতের বাজারে লঞ্চ হল Vivo T5 Lite 44W 5G ৷ T সিরিজ লাইনআপের মধ্যে এই মডেলটি একদম আপডেটেড একটি ডিভাইস ৷ এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 6500 mAh ব্যাটারি, 44W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট, Android 16 নির্ভরশীল OriginOS 6 অপারেটিং সিস্টেম, MediaTek Dimensity 6300 5G প্রসেসর সহ একাধিক উন্নতমানের ফিচার ৷
Vivo T5 Lite 44W 5G Pricing and Availablity
মোট দুটি কালার ভ্যারিয়েন্টে মডেলদুটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যারমধ্যে রয়েছে Twilight Shadow এবং Wave Blue ৷ এর 4GB + 128GB ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 19,999 টাকা ৷ অন্যদিকে 6GB + 128GB এবং 6GB + 256GB ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে যথাক্রমে 21,999 টাকা এবং 24,999 টাকা ৷ 2026 সালের 22 জুলাই থেকে ফোনটি ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম Flipkart এ বিক্রি শুরু হবে ৷ এছাড়াও Vivo ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট ও সমস্ত রিটেল স্টোর থেকে মডেলটি কিনতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷
|কনফিগারেশন
|দাম
|4GB + 128GB
|19,999 টাকা
|6GB + 128GB
|21,999 টাকা
|6GB + 256GB
|24,999 টাকা
লঞ্চ অফারে দামের উপর 1500 টাকার ফ্ল্য়াট ডিসকাউন্ট পাবেন ক্রেতারা ৷ তবে এর জন্য HDFC, SBI, এবং AXIS Bank-এর কার্ড ব্যবহার করতে হবে ৷ এছাড়াও 3 মাসের No-Cost EMI-এর সুবিধাও পাবেন ৷
Ready to make the switch? Now’s the time.— vivo India (@Vivo_India) July 16, 2026
The vivo T5 Lite 44W goes on sale from 22nd July 2026.#vivoT5Lite #GetSetTurbo pic.twitter.com/lEQiTqC5V7
Vivo T5 Lite 44W 5G Specifications
এই মডেলটিতে দেওয়া হয়েছে 6500 mAh হাই ক্যাপাসিটি ব্যাটারি ৷ এর ফলে দীর্ঘ সময় ধরে সিঙ্গল চার্জে গেমিং, এন্টারটেনমেন্ট, সোশ্যাল মিডিয়া সার্ফ করা সম্ভব হবে ৷ সংস্থার দাবি একবার পূর্ণ চার্জে 15 দিন স্ট্যান্ডবাই টাইম থাকবে ৷ এছাড়াও 54 ঘণ্টা কলিং টাইম, 80 ঘণ্টা মিউজিক প্লেব্যাক, 48 ঘণ্টা লোকাল ভিডিয়ো প্লেব্যাক, 20 ঘণ্টা সোশ্যাল মিডিয়া সার্ফিং এবং 12.8 ঘণ্টা গেমিং-এর সুবিধা থাকবে ৷
Android 16 নির্ভরশীল OriginOS 6 দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও AI ফিচার্সে ভরপুর এই স্মার্টফোনটি ৷ AI Creation, vivo DocMaster, AI Transcript Assist, AI Captions, এবং AI Screen Translation এর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভরশীল ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ একই সঙ্গে Vivo Office Kit দেওয়া হয়েছে ৷
1200 নিটস পিক ব্রাইটনেস সম্বলিত 17.13 cm (6.74″) LCD ডিসপ্লে রয়েছে ৷ যার রিফ্রেস রেট 120Hz ৷ ফলে স্মুথ স্ক্রোলিং-এর সুবিধা পাবেন ব্যবহারকারীরা ৷ MediaTek Dimensity 6300 5G চিপসেট দেওয়া হয়েছে ৷ এর ফলে ল্যাগিং ফ্রি ব্যবহার করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ কন্টেন্ট স্ট্রিমিং,মাল্টিটাস্কিং, ব্রাউজিং এর মতো ফিচারগুলি আরও ভালোভাবে ব্যবহার করা যাবে ৷
Vivo T5 Lite 44W 5G-তে 50 MP Sony Sensor রিয়ার ক্যামেরা (IMX852) দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও একাধিক AI ফিচার্সও ক্যামেরায় যোগ করা হয়েছে ৷ সেলফি ও ভিডিয়ো কলিংয়ের জন্য 5 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷
|ব্যাটারি
|6500 mAh
|কনফিগারেশন
|4GB + 128GB
|6GB + 128GB
|6GB + 256GB
|চিপসেট
|MediaTek Dimensity 6300 5G
|ক্যামেরা (রিয়ার)
|50 MP Sony Sensor
|ক্যামেরা (ফ্রন্ট)
|5 মেগাপিক্সেল
|OS
|Android 16 নির্ভরশীল OriginOS 6
|ডিসপ্লে
|17.13 cm (6.74″) LCD ডিসপ্লে
|রিফ্রেস রেট 120Hz