ভারতে লঞ্চ হল Vivo X 300 Ultra এবং X 300 FE, কী কী স্পেসিফিকেশন রয়েছে ?

ভারতে লঞ্চ হল Vivo X 300 Ultra এবং X 300 FE, কী কী স্পেসিফিকেশন রয়েছে ?
Published : May 6, 2026 at 5:32 PM IST
হায়দরাবাদ : Vivo ভারতে তার প্রিমিয়াম স্মার্টফোন লাইনআপে লঞ্চ করল দুটি নতুন ডিভাইস ৷ সেগুলি হল Vivo X300 Ultra এবং Vivo X300 FE । দুটি স্মার্টফোনই কোম্পানির হাই-এন্ড সেগমেন্টের অংশ ৷ Vivo X300 FE-কে কমপ্যাক্ট ফ্ল্যাগশিপ হিসেবে অবস্থান দেওয়া হয়েছে ৷ অন্যদিকে X 300 Ultra প্রিমিয়াম ক্যাটাগরিতে পা রেখেছে ৷
Vivo X300 FE -এর 12 GB RAM + 256 GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 79,999 টাকা । এছাড়াও 12 GB RAM + 512 GB স্টোরেজ মডেলের দাম 89,999 টাকা । অন্যদিকে, Vivo X300 ultra-র 16 GB RAM + 512GB স্টোরেজ মডেলের দাম 1,59,999 টাকা, যা এটাকে টপ-টিয়ার ফ্ল্যাগশিপ সেগমেন্টে স্থান দিয়েছে। উভয় ফোনই অনলাইন ও অফলাইন চ্যানেলের মাধ্যমে 14 মে থেকে পাওয়া যাবে । প্রি-বুকিং ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। FE ভার্সনের টেলিফটো এক্সটেন্ডার কিটের দাম পড়বে 15,999 টাকা । আর আলট্রা মডেলের জন্য ভিভো ইমেজিং গ্রিপ কিটের দাম 11,999 টাকা এবং টেলিফটো এক্সটেন্ডার জেন 2 Ultra কিটের দাম 27,999 টাকা ।
Vivo X 300 FE: স্পেকস
Vivo X 300 FE তিনটি রঙের অপশনে পাওয়া যাবে: লিলাক পার্পল, নয়ার ব্ল্যাক এবং আরবান অলিভ । ফোনটি মাত্র 7.99 মিলিমিটার পাতলা প্রোফাইল, 191 গ্রাম ওজন এবং AG ফিনিশ যা গ্রিপ উন্নত করে । ফোনটিতে রয়েছে 6.31 ইঞ্চি FHD+ AMOLED ডিসপ্লে সঙ্গে 120Hz রিফ্রেশ রেট ৷
Vivo X 300 FE ভারতে Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset দেওয়া হয়েছে ৷ যার সঙ্গে রয়েছে LPDDR5X RAM এবং UFS 4.1 স্টোরেজ । এই কম্বিনেশন গেমিং, মাল্টিটাস্কিং বা ডিমান্ডিং অ্যাপস চালানোয় ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের পারফরম্যান্স প্রদান করে । ভিভো এতে 6500mAh ব্যাটারি দিয়েছে ৷ যা 90 ওয়াট ওয়্যার্ড চার্জিং ও 40 ওয়াট ওয়্যারলেস চার্জিং সাপোর্ট করে।
ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ রয়েছে ৷ প্রাইমারি ক্যামেরা 50 মেগাপিক্সেলের ৷ Sony IMX921 সেন্সর দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও 50-megapixel Sony IMX882 টেলিফটো এবং 8-megapixel ultra-wide sensor রয়েছে ৷ এছাড়াও 50 মেগাপিক্সেলের একটি ফ্রন্ট ক্যামেরাও রয়েছে ৷
Vivo 300 Ultra: স্পেকস
অন্যদিকে Vivo 300 Ultra সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে ডিজাইন করা হয়েছে এবং এটি ইমেজিং ও প্রফেশনাল-গ্রেডের ব্যবহারকারীদের কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে ৷ আলট্রা মডেলে রয়েছে ভিভোর জাইস মাস্টার লেন্স সিস্টেম, যা একাধিক ফোকাল লেংথ কভার করে এবং স্পষ্টভাবে ফটোগ্রাফি উৎসাহী ও কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের লক্ষ্য করে তৈরি।
সেটআপে রয়েছে 14 মিলিমিটার আলট্রাওয়াইড ক্যামেরা ( 50-megapixel Sony Lytia 818 sensor), 35 মিলিমিটার ডকুমেন্টারি-স্টাইল ক্যামেরা (200-megapixel Sony LYTIA 901 sensor) এবং 85 মিলিমিটার APO টেলিফটো ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ রয়েছে 6.83 ইঞ্চি QLED+ LTPO OLED প্যানেল ৷ যার রিফ্রেস রেট 144Hz ৷