Vivo লঞ্চ করল এন্ট্রি লেভেল স্মার্টফোন T5e ! মাত্র 14 হাজারেই কিনতে পারবেন
স্মার্টফোনটি OriginOS 6 OS-এ চলবে ৷ যেটা Android 16 এর সহায়ক ৷ একাধিক AI ফিচারও দেওয়া হয়েছে ৷
Published : July 27, 2026 at 5:10 PM IST
হায়দরাবাদ : T5 লাইনআপের চতুর্থ মডেল T5e লঞ্চ করল Vivo ৷ এই লাইনআপের বাকি মডেলগুলি হল Vivo T5 Lite 5G, Vivo T5 Pro 5G, এবং Vivo T5x 5G ৷ নতুন এই মডেলটি সম্পূর্ণভাবে একটি এন্ট্রি লেভেল স্মার্টফোন ৷ সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইট, ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম এবং বিভিন্ন ফিজিক্যাল রিটেল স্টোরের মাধ্যমে ফোনটি বিক্রি করা হবে ৷ রয়েছে octa-core Unisoc চিপসেট, যেখানে 4GB RAM দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও থাকছে 5,500mAh ব্যাটারি ৷ যা 47 ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যাকআপ দিতে পারবে ৷
Vivo T5e Price in India, Availability
Vivo T5e স্মার্টফোনের ভারতে দাম রয়েছে 13,999 টাকা ৷ এই দামের মধ্যে 4GB of RAM এবং 64GB ইন্টারন্যাল স্টোরেজ পাওয়া যাবে ৷ লঞ্চ অফারে বেশ কিছু ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে ৷ Aero Blue এবং Shadow Grey কালারে পাওয়া যাবে ৷ অন্যদিকে 2TB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে SD কার্ড ইনসার্ট করে স্টোরেজ বৃদ্ধি করা সম্ভব ৷
Vivo T5e Specifications, Features
এই ডুয়েল সিম-এর স্মার্টফোনটি OriginOS 6 OS-এ চলবে ৷ যেটা Android 16 এর সহায়ক ৷ এই ফোনটি দেওয়া হয়েছে 6.74-ইঞ্চি HD+ (720 x 1,600 pixels) LCD টাচস্ক্রিন রয়েছে ৷ যার রিফ্রেস রেট 90Hz ৷ IP64-রেটিং দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে এটি ধুলো ও জল প্রতিরোধী ৷
Vivo T5e এ দেওয়া হয়েছে 5,500mAh ব্যাটারি ৷ সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে সিঙ্গল চার্জে 18 ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যাটারি ব্যাকআপ পাওয়া সম্ভব ৷ এছাড়াও 47 ঘণ্টা পর্যন্ত মিউজিক প্লেব্যাক, 13.5 ঘণ্টা পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার, 28 ঘণ্টা পর্যন্ত ভয়েস কল করা সম্ভব হবে ৷ 15W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে ৷ এবং 4 বছর পর্যন্ত ব্যাটারি চলবে বলেও দাবি করা হয়েছে ৷
8 মেগাপিক্সেলের রিয়ার ক্যামেরা ও 5 মেগাপিক্সেলের ফ্রন্ট ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ অন্যদিকে এন্ট্রিলেভেল স্মার্টফোন হলেও একাধিক AI ফিচার যুক্ত করা হয়েছে এই মডেলে ৷
|Display
|6.74-inch
|Processor
|Unisoc T7225
|Front Camera
|5-megapixel
|Rear Camera
|8-megapixel
|RAM
|4GB
|Storage
|64GB
|Battery Capacity
|5500mAh
|OS
|Android 16
|Resolution
|720x1600 pixels