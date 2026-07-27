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Vivo লঞ্চ করল এন্ট্রি লেভেল স্মার্টফোন T5e ! মাত্র 14 হাজারেই কিনতে পারবেন

স্মার্টফোনটি OriginOS 6 OS-এ চলবে ৷ যেটা Android 16 এর সহায়ক ৷ একাধিক AI ফিচারও দেওয়া হয়েছে ৷

Vivo launched T5e in India with octa core Unisoc chip and 8MP Camera
Vivo T5e Smartphone (ছবি- Vivo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 27, 2026 at 5:10 PM IST

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হায়দরাবাদ : T5 লাইনআপের চতুর্থ মডেল T5e লঞ্চ করল Vivo ৷ এই লাইনআপের বাকি মডেলগুলি হল Vivo T5 Lite 5G, Vivo T5 Pro 5G, এবং Vivo T5x 5G ৷ নতুন এই মডেলটি সম্পূর্ণভাবে একটি এন্ট্রি লেভেল স্মার্টফোন ৷ সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইট, ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম এবং বিভিন্ন ফিজিক্যাল রিটেল স্টোরের মাধ্যমে ফোনটি বিক্রি করা হবে ৷ রয়েছে octa-core Unisoc চিপসেট, যেখানে 4GB RAM দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও থাকছে 5,500mAh ব্যাটারি ৷ যা 47 ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যাকআপ দিতে পারবে ৷

Vivo T5e Price in India, Availability

Vivo T5e স্মার্টফোনের ভারতে দাম রয়েছে 13,999 টাকা ৷ এই দামের মধ্যে 4GB of RAM এবং 64GB ইন্টারন্যাল স্টোরেজ পাওয়া যাবে ৷ লঞ্চ অফারে বেশ কিছু ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে ৷ Aero Blue এবং Shadow Grey কালারে পাওয়া যাবে ৷ অন্যদিকে 2TB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে SD কার্ড ইনসার্ট করে স্টোরেজ বৃদ্ধি করা সম্ভব ৷

Vivo T5e Specifications, Features

এই ডুয়েল সিম-এর স্মার্টফোনটি OriginOS 6 OS-এ চলবে ৷ যেটা Android 16 এর সহায়ক ৷ এই ফোনটি দেওয়া হয়েছে 6.74-ইঞ্চি HD+ (720 x 1,600 pixels) LCD টাচস্ক্রিন রয়েছে ৷ যার রিফ্রেস রেট 90Hz ৷ IP64-রেটিং দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে এটি ধুলো ও জল প্রতিরোধী ৷

Vivo T5e এ দেওয়া হয়েছে 5,500mAh ব্যাটারি ৷ সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে সিঙ্গল চার্জে 18 ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যাটারি ব্যাকআপ পাওয়া সম্ভব ৷ এছাড়াও 47 ঘণ্টা পর্যন্ত মিউজিক প্লেব্যাক, 13.5 ঘণ্টা পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার, 28 ঘণ্টা পর্যন্ত ভয়েস কল করা সম্ভব হবে ৷ 15W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে ৷ এবং 4 বছর পর্যন্ত ব্যাটারি চলবে বলেও দাবি করা হয়েছে ৷

8 মেগাপিক্সেলের রিয়ার ক্যামেরা ও 5 মেগাপিক্সেলের ফ্রন্ট ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ অন্যদিকে এন্ট্রিলেভেল স্মার্টফোন হলেও একাধিক AI ফিচার যুক্ত করা হয়েছে এই মডেলে ৷

Display6.74-inch
ProcessorUnisoc T7225
Front Camera5-megapixel
Rear Camera8-megapixel
RAM4GB
Storage64GB
Battery Capacity5500mAh
OSAndroid 16
Resolution720x1600 pixels
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