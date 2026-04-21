ETV Bharat / technology

4 হাজার টাকা বাড়ল Vivo-র স্মার্টফোনের দাম, কিনতে পারবেন মধ্যবিত্তরা ?

প্রতীকী ছবি (ছবি- Vivo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 21, 2026 at 3:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ : একধাক্কায় বাড়ল Vivo-র স্মার্টফোনের দাম ৷ সর্বাধিক 4000 টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে দাম ৷ প্রতিটি সিরিজের ক্ষেত্রেই দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই চিনা মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থাটি সংস্থাটি ৷

সবথেকে বেশি দাম বৃদ্ধি হয়েছে T সিরিজে ৷ T5X এর প্রতিটি কনফিগারেশনের দাম বেড়েছে 4000 টাকা করে ৷ যেমন এই সিরিজের 6GB + 128GB ভ্যরিন্টের নতুন দাম হয়েছে 22999 টাকা ৷ এবং 8GB + 256GB ভ্যারিয়েন্টের দাম হয়েছে 26999 টাকা ৷ একইভাবে V70-র 8GB ভ্যারিয়েন্টের নতুন দাম হয়েছে 49999 টাকা ৷ V70 Elite এর 12GB ভ্যারিয়েন্টের দাম হয়েছে 59,999 টাকা ৷

কেন দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ?

সংস্থার তরফে এই বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু জানানো হয়নি ৷ তবে সম্প্রতি বিভিন্ন স্মার্টফোন কম্পনেন্টের দাম বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে RAM, স্টোরেজ ৷ এর ফলে স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে ৷

কাউন্টারপয়েন্ট রিসার্চের তরফে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে 2025 সালের প্রথম 9 সপ্তাহে ভারতে যে পরিমাণ স্মার্টফোন বিক্রি হয়েছিল 2026 সালের প্রথম 9 সপ্তাহে সেই সংখ্য়াটা অনেকটাই কম ৷ একবছরে প্রায় 9 শতাংশ কমেছে স্মার্টফোনের বিক্রি ৷ তার কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধি ৷ এদিকে Vivo নতুন করে ফের দাম বৃদ্ধি করায় ফোনের বিক্রি আরও কমতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷

VariantLaunch priceNew price
Vivo T5x6GB + 128GBRs 18,999Rs 22,999
8GB + 128GBRs 20,999Rs 24,999
8GB + 256GBRs 22,999Rs 26,999
Vivo V70 Elite8GB + 256GBRs 51,999Rs 55,999
12GB + 256GBRs 56,999Rs 59,999
Vivo V708GB + 256GBRs 45,999Rs 49,999
12GB + 256GBRs 49,999Rs 53,999
Vivo Y400 (tipped)8GB + 128GBRs 25,999Rs 28,999
8GB + 256GBRs 27,999Rs 31,999
Vivo Y51 Pro8GB + 128GBRs 24,999Rs 27,999
8GB + 256GBRs 27,999Rs 30,999
Vivo Y31 5G4GB + 128GBRs 18,999Rs 19,999
6GB + 128GBRs 20,999Rs 23,999
6GB + 256 GB (new)Rs 26,999

Read More - খসাতে হবে অতিরিক্ত টাকা, স্মার্টফোনের দাম বাড়াচ্ছে Realme, Oneplus, Xiaomi

Read More - বুথের নজরদারিতে এবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কীভাবে 'ভোটের ডিউটি' পালন করবে AI ?

TAGGED:

VIVO
VIVO NEW PRICE
VIVO SMARTPHONE PRICE HIKE
VIVO MOBILES
VIVO SMARTPHONE PRICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.