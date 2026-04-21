4 হাজার টাকা বাড়ল Vivo-র স্মার্টফোনের দাম, কিনতে পারবেন মধ্যবিত্তরা ?
সবথেকে বেশি দাম বৃদ্ধি হয়েছে T সিরিজে ৷ T5X এর প্রতিটি কনফিগারেশনের দাম বেড়েছে 4000 টাকা করে ৷
Published : April 21, 2026 at 3:59 PM IST
হায়দরাবাদ : একধাক্কায় বাড়ল Vivo-র স্মার্টফোনের দাম ৷ সর্বাধিক 4000 টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে দাম ৷ প্রতিটি সিরিজের ক্ষেত্রেই দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই চিনা মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থাটি সংস্থাটি ৷
সবথেকে বেশি দাম বৃদ্ধি হয়েছে T সিরিজে ৷ T5X এর প্রতিটি কনফিগারেশনের দাম বেড়েছে 4000 টাকা করে ৷ যেমন এই সিরিজের 6GB + 128GB ভ্যরিন্টের নতুন দাম হয়েছে 22999 টাকা ৷ এবং 8GB + 256GB ভ্যারিয়েন্টের দাম হয়েছে 26999 টাকা ৷ একইভাবে V70-র 8GB ভ্যারিয়েন্টের নতুন দাম হয়েছে 49999 টাকা ৷ V70 Elite এর 12GB ভ্যারিয়েন্টের দাম হয়েছে 59,999 টাকা ৷
কেন দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ?
সংস্থার তরফে এই বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু জানানো হয়নি ৷ তবে সম্প্রতি বিভিন্ন স্মার্টফোন কম্পনেন্টের দাম বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে RAM, স্টোরেজ ৷ এর ফলে স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
কাউন্টারপয়েন্ট রিসার্চের তরফে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে 2025 সালের প্রথম 9 সপ্তাহে ভারতে যে পরিমাণ স্মার্টফোন বিক্রি হয়েছিল 2026 সালের প্রথম 9 সপ্তাহে সেই সংখ্য়াটা অনেকটাই কম ৷ একবছরে প্রায় 9 শতাংশ কমেছে স্মার্টফোনের বিক্রি ৷ তার কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধি ৷ এদিকে Vivo নতুন করে ফের দাম বৃদ্ধি করায় ফোনের বিক্রি আরও কমতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
|Variant
|Launch price
|New price
|Vivo T5x
|6GB + 128GB
|Rs 18,999
|Rs 22,999
|8GB + 128GB
|Rs 20,999
|Rs 24,999
|8GB + 256GB
|Rs 22,999
|Rs 26,999
|Vivo V70 Elite
|8GB + 256GB
|Rs 51,999
|Rs 55,999
|12GB + 256GB
|Rs 56,999
|Rs 59,999
|Vivo V70
|8GB + 256GB
|Rs 45,999
|Rs 49,999
|12GB + 256GB
|Rs 49,999
|Rs 53,999
|Vivo Y400 (tipped)
|8GB + 128GB
|Rs 25,999
|Rs 28,999
|8GB + 256GB
|Rs 27,999
|Rs 31,999
|Vivo Y51 Pro
|8GB + 128GB
|Rs 24,999
|Rs 27,999
|8GB + 256GB
|Rs 27,999
|Rs 30,999
|Vivo Y31 5G
|4GB + 128GB
|Rs 18,999
|Rs 19,999
|6GB + 128GB
|Rs 20,999
|Rs 23,999
|6GB + 256 GB (new)
|Rs 26,999