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Uber কে টেক্কা দিতে নতুন পরিষেবা চালু এই সংস্থার, যদিও এখনই সুবিধা মিলবে না পশ্চিমবঙ্গবাসীর

সংস্থার ট্যাক্সি মডেলগুলির মধ্যে থাকবে ভিনফাস্ট (VinFast)-এর ‘লিমো গ্রিন’ মডেল, যা VF MPV 7 প্ল্যাটফর্মের উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি ইলেকট্রিক MVP।

Vingroup starts EV cab service in India
চালু হল Green SM পরিষেবা (ছবি - Etv Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 6, 2026 at 3:50 PM IST

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হায়দরাবাদ : ভারতের রাইড-হেইলিং বাজারে নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীর আগমন। ওলা ও উবারের মতো প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে ভিয়েতনামের ভিনগ্রুপ (Vingroup) তাদের সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক ট্যাক্সি পরিষেবা ‘গ্রিন এসএম’ (Green SM) ভারতে চালু করেছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে 5 জুন দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেছে সংস্থাটি।

গ্রিন এসএম-এর বিশেষত্ব হল, এটি শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক গাড়ি নিয়ে পরিচালিত হবে। সংস্থার ট্যাক্সি মডেলগুলির মধ্যে থাকবে ভিনফাস্ট (VinFast)-এর ‘লিমো গ্রিন’ মডেল, যা VF MPV 7 প্ল্যাটফর্মের উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি ইলেকট্রিক MVP।

প্রথম পর্যায়ে দিল্লি-NCR-এর গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে পরিষেবা মিলবে। তবে গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী ধাপে ধাপে ভারতের অন্যান্য বড় শহরেও পরিষেবা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। সংস্থার দাবি, তারা যাত্রীদের আরও আরামদায়ক ও নিরাপদ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দিতে চায়। সেই কারণে গাড়িতে পানীয় জল, ওয়েট টিস্যু-সহ বিভিন্ন সুবিধা রাখা হবে। পাশাপাশি নিরাপত্তার জন্য অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ক্যামেরাও থাকবে।

ভারত Green SM-এর পঞ্চম আন্তর্জাতিক বাজার। এর আগে ভিয়েতনাম, লাওস, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইনে পরিষেবা চালু করেছে সংস্থাটি। ভারতের মতো বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মোবিলিটি বাজারে প্রবেশকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে ভিনগ্রুপ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্লুস্মার্টের কার্যক্রমে ধাক্কা লাগার পর ভারতের ইভি ট্যাক্সি বাজারে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে, তা কাজে লাগাতে চাইছে Green SM। সংস্থার ফ্লিট-ভিত্তিক মডেল ওলা বা উবারের প্রচলিত অ্যাগ্রিগেটর মডেলের থেকে আলাদা। এখানে গাড়ি, চালক এবং পরিষেবার মানের উপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ থাকবে সংস্থার।

ভারতে ইতিমধ্যেই নিজেদের বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবসা সম্প্রসারণ করছে ভিনফাস্ট। সেই কৌশলের অংশ হিসেবেই Green SM-এর মাধ্যমে হাজার হাজার যাত্রীকে তাদের EV প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাইছে সংস্থাটি। ফলে আগামী দিনে ভারতের ক্যাব বাজারে ওলা, উবার ও র‌্যাপিডোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

এদিকে এই পরিষেবা ব্যবহারকারীদের কাছে আকর্ষণীয় করতে লঞ্চ অফার চালু করা হয়েছে ৷ এই অফারে ব্যবহারকারীরা 5 থেকে 11 তারিখের মধ্যে মোট ভাড়ার 50 শতাংশ ছাড় পাবেন ৷ এই ছাড়ের পরিমাণ সর্বাধিক 250 টাকা ৷ Green SM মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নতুন এই পরিষেবা গ্রহণ করতে পারবেন ৷

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VINGROUP
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GREEN SM SERVICE IN INDIA

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