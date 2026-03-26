IPL এ প্রিয় দল KKR ? তাহলে Vida VX2 Knight Edition কিনতেই পারেন আপনি, কেন জানেন ?

IPL এ প্রিয় দল KKR ? তাহলে Vida VX2 Knight Edition কিনতেই পারেন আপনি, কেন জানেন ?
Vida VX2 KKR Edition এর এক্স শো-রুম দাম রাখা হয়েছে 1 লাখ 16 হাজার টাকা ৷ যা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যারিয়েন্ট থেকে 21 হাজার টাকা বেশি ৷
Published : March 26, 2026 at 6:23 PM IST
হায়দরাবাদ : হিরো মটোকর্পের বৈদ্যুতিন বিভাগ Vida ভারতে লঞ্চ করল তাদের লেটেস্ট স্কুটার Vida VX2 Knight Edition ৷ IPL এর টিম কলকাতা নাইট রাইডার্সের জার্সির কালার প্যালেট অনুযায়ী এই স্কুটারটির কালার দেওয়া হয়েছে ৷ Vida র VX2 Plus ভ্যারিয়েন্টের উপর নির্ভর করে নতুন এই স্কুটারটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ Knight Unpluged 3.0 ইভেন্টে এই স্কুটারটি প্রদর্শিত করা হয়েছিল ৷ এই স্কুটারের পাশাপাশি একটি KKR থিমের হেলমেটও লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Vida VX2 KKR Edition: Price, availability
Vida VX2 KKR Edition এর এক্স শো-রুম দাম রাখা হয়েছে 1 লাখ 16 হাজার টাকা ৷ যা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যারিয়েন্ট থেকে 21 হাজার টাকা বেশি ৷ স্ট্যান্ডার্ড ভ্যারিয়েন্টের এক্স -শোরুম দাম রয়েছে 94 হাজার 800 টাকা ৷ PM E ড্রাইভ যোজনায় ক্রেতারা বেশ কিছু টাকা অতিরিক্ত ছাড়ও পাবেন ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে এটি একটি লিমিডেট ভার্সনের স্কুটার ৷ ফলে Vida ডিলারশিপের মাধ্যমেই এটি বিক্রি করা হবে ৷ এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক এটি উৎপাদন ও বিক্রি করা হবে ৷
Vida VX2 KKR Edition: What’s new
Vida VX2 KKR এডিশনের মূল আকর্ষণ হল স্কুটারটির বাহ্যিক কালার ৷ KKR এর কালার প্যালেট ব্যবহার করা হয়েছে ৷ পার্পেল এবং সোনালী রঙের শেড ব্যবহার করা হয়েছে ৷ এবং গোটা বডিতে মাইক্রোডটেড ডিটেলিং ব্যবহার করা হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি স্কুটারের একদম সামনে নাইট রাইডার্সের একটি লোগো ব্যবহার করা হয়েছে ৷
Vida VX2 KKR Edition: Features
স্ট্যান্ডার্ড মডেলের সঙ্গে তুলনায় নতুন এই লিমিডেট এডিশনের মডেলে খুব একটা পরিবর্তন করা হয়নি ৷ কমবাইন্ড ব্রেকিং সিস্টেম, 12 ইঞ্চি অ্যালয় হুইল, 4.3 ইঞ্চি TFT স্ক্রিন, স্মার্টফোন চার্জিং পয়েন্ট, LED লাইট এবং OAT কমপ্যাটাবেলিটি দেওয়া হয়েছে ৷ ইকো, রাইড এবং স্পোর্ট মোড দেওয়া হয়েছে ৷ IP67 রেটিং রয়েছে ৷ যা জল ও ধুলো প্রতিরোধী এই স্কুটার ৷
Vida VX2 KKR Edition: Battery, range, specifications
দুটি রিমুভ্যাবেল ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে এই স্কুটারে ৷ যেগুলির মোট ক্যাপাসিটি 3.4KWh ৷ সিঙ্গল চার্জে সর্বোচ্চ 142 কিলোমিটার যেতে পারবে স্কুটারটি ৷ 0 থেকে 80 শতাংশ চার্জ হতে সময় নেয় 4 ঘণ্টা 13 মিনিট এবং সম্পূর্ণ চার্জ হতে সময় লাগবে 5 ঘণ্টা 39 মিনিট ৷ Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) দেওয়া হয়েছে ৷ যা 8.04bhp পাওয়ার জেনারেট করতে পারে ৷ সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় 80 কিমি এবং 0 থেকে 40 কিমি গতি তুলতে সময় লাগে 3.1 সেকেন্ড ৷