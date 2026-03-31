90টি শহরে চালু হচ্ছে Vi 5G; বাড়বে ইন্টারনেট স্পিড, কমবে কল ড্রপ
2026 সালের মে মাসের মধ্যে 133টি শহরে 5G পরিষেবা দেওয়া হবে ৷ ফলে ইন্টারনেট স্পিড আরও বাড়বে ৷ কল ড্রপের মতো সমস্য়া হবে না ৷
Published : March 31, 2026 at 4:51 PM IST
হায়দরাবাদ : কল ড্রপ থেকে শুরু করে ইন্টারনেট স্পিড না থাকার মতো সমস্যার অভিযোগ রয়েছে ব্যবহারকারীদের ৷ এবার সেই সমস্যার সমাধানে আসরে নামল Vi ৷ কারণ তারা 5G পরিষেবা ছড়িয়ে দেবে আরও বেশি সংখ্যক শহরে ৷ সোমবার এমনটাই জানানো হয়েছে টেলিকম সংস্থার তরফে ৷
রিলায়েন্স জিও ও এয়ারটেল ইতিমধ্যে 5G পরিষেবা শুরু করেছে ৷ Vi শুরু করলেও দৌড়ে বেশ কিছুটা পিছিয়ে ছিল ৷ বর্তমানে 43টি শহরে এই পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে ৷ তাদের তরফে জানানো হয়েছে আগামী কয়েকমাসের মধ্যে আরও 90টি শহরে 5G নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারবেন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা ৷
একটি প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 2026 সালের মে মাসের মধ্যে 133টি শহরে 5G পরিষেবা দেওয়া হবে ৷ ফলে ইন্টারনেট স্পিড আরও বাড়বে ৷ কল ড্রপের মতো সমস্য়া হবে না ৷ IOT (Internet on Thing)-র ব্যবহার বাড়বে ৷
যে যে রাজ্য ও শহরগুলিতে মে মাসের মধ্যে 5G পরিষেবা দেওয়া হবে তারমধ্যে রয়েছে, দিল্লি, কেরল, মুম্বই, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাডু, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, হরিয়ানা ও গুজরাত ৷
এর মধ্যে কয়েকটি সার্কেলকে অতি দ্রুত 5G পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত করা হবে ৷ তারমধ্যে রয়েছে চেন্নাই, দুর্গাপুর, গান্ধিনগর, গোয়া, হায়দরাবাদ, কোলহাপুর, প্রয়াগরাজ, পন্ডিচেরি, সিকার ও বেনারস ৷
টেলিকম সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, 5G পরিষেবা দেওয়ার জন্য তারা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে নোকিয়া, এরিকশন ও সামস্যাঙের সঙ্গে ৷ এই সংস্থাগুলি 5G পরিষেবার জন্য যাবতীয় প্রযুক্তিগত সহায়তা করবে ৷ চাহিদা অনুযায়ী পরিকাঠামো তৈরি করবে এই সংস্থাগুলি ৷
5G পরিষেবা পুরোপুরি চালু হলে সুবিধা হবে ব্যবহারকারীদের ৷ একদিকে যেমন 5G স্মার্টফোনের ইন্টারনেট স্পিড বেশি হবে তেমনই কল ড্রপের মতো সমস্যাগুলি বন্ধ করা সম্ভব হবে ৷ অন্যদিকে ব্যবহারকারীরা ইন্টারনেট ব্যবহার করে আরও বেশি প্রযুক্তিগত উন্নত হতে পারবেন ৷ স্মার্টগ্লাসেস-এর মতো ডিভাইসের ব্যবহার বেশি হবে বলেও মনে করা হচ্ছে ৷
5G হলে ট্যারিফ প্ল্যানের কোনও পরিবর্তন হবে কিনা সেই বিষয়ে এখনও এই টেলকোর তরফে জানানো হয়নি ৷ তবে কয়েকদিন আগে জল্পনা তৈরি হয়েছিল, ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতি GB-তে কর বসানো হতে পারে ৷