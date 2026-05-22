ঝড়ের বেগে ইন্টারনেট, চোখের পলকে ডাউনলোডিং ! রাজ্যের 7 শহরে চালু Vi 5G
Published : May 22, 2026 at 3:41 PM IST
কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গের Vi ব্যবহারকারীদের জন্য দারুন সুবিধা ৷ কারণ একাধিক শহরে চালু হতে চলেছে তাদের 5G পরিষেবা ৷ যার ফলে ইন্টারনেট স্পিড বাড়বে একলাফে অনেকটাই ৷ অন্যদিকে কলিংয়েরও সুবিধা হবে ব্যবহারকারীদের ৷ জুন মাস থেকেই নতুন এই পরিষেবা পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে ৷
2025 সালেই কলকাতা ও শিলিগুড়িতে 5G পরিষেবা চালু করেছিল Vi ৷ তারপর ধীরে ধীরে আরও কয়েকটি শহরে চালু হয়েছিল এই পরিষেবা ৷ তারমধ্যে ছিল মালদা, হলদিয়া এবং বহরমপুর ৷ এরপর আগামী মাস থেকে দুর্গাপুর, আসানসোল সহ মোট 7টি জায়গায় এই পরিষেবা পাওয়া যাবে ৷
এই বিষয়ে Vi এর কলকাতা ও বেঙ্গল সার্কেলের বিজনেস হেড শোভন মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, Vi অতি দ্রুত পশ্চিমবঙ্গে তাদের 5G পরিষেবা বৃদ্ধি করছে ৷ প্রথমে কলকাতা ও শিলিগুড়ি শহরে এই পরিষেবা চালু হলেও বর্তমানে মোট 5টি জায়গায় গ্রাহকরা 5G-র সুবিধা পাচ্ছেন ৷ আগামী এক সপ্তাহ পর তা আরও 7টি জায়গার মধ্যে বিস্তার করবে ৷
বর্তমানে কোথায় কোথায় Vi 5G রয়েছে ?
- কলকাতা
- শিলিগুড়ি
- মালদা
- হলদিয়া
- বহরমপুর
2026 সালের জুন মাসের মধ্যে কোথায় কোথায় চালু হবে ?
- দুর্গাপুর
- আসানসোল
- হাবরা-অশোকনগর
- বর্ধমান
- খড়গপুর
- গ্যাংটক
- দার্জিলিংয়ে
কী ভাবে 5G বিতরণ করা হচ্ছে ?
5G পরিষেবা দেওয়ার জন্য আগে থেকে টেলিকম সংস্থাগুলির পরিকাঠামো তৈরি করা দরকার ৷ সেই কারণে ধীরে ধীরে বিভিন্ন শহরে প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে ৷ প্রাথমিক ভাবে যে সব এলাকা অতি গুরুত্বপূর্ণ, বাণিজ্যিক কার্য পরিচালনা করা হয় বা উচ্চ পরিমাণে ডাটা ট্রান্সফার হয় সেই সব এলাকায় আগে পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে ৷ এছাড়াও ট্যুরিজম ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাবেও দ্রুত পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হচ্ছে ৷
এক্ষেত্রে Vi এর ক্ষেত্রে দুর্গাপুর, হলদিয়া শিল্পাঞ্চল হিসেবেই পরিচিত ৷ অন্যদিকে খড়গপুরে রয়েছে IIT -র মতো প্রিমিয়াম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৷ যেখানে নিয়মিত বিদেশি প্রতিনিধিরা আসেন ৷ পাশাপাশি গ্যাংটকেও রয়েছে পর্যটনক্ষেত্র ৷ এই কারণে ওই জায়গায় চালু করা হচ্ছে 5G পরিষেবা ৷