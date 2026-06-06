Vi ব্যবহারকারীদের ফেসবুক হ্যাক হবে না! লঞ্চ হল SMV ফিচার
ফিশিংয়ের মাধ্যমে ক্রেডিনশিয়াল চুরি আটকাতে নতুন প্রযুক্তি লঞ্চ করল Vi ৷ এই ফিচার শুধুমাত্র Vi গ্রাহকরাই ব্যবহার করতে পারবেন ৷
Published : June 6, 2026 at 10:56 AM IST
হায়দরাবাদ : ফিশিং অ্যাটাক করে হাতিয়ে নেওয়া হয় ব্যবহারকারীদের লগইন ক্রেডিনসিয়াল ৷ এবং সেই ক্রেডিনসিয়াল ব্যবহার করেই অন্যের সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল হ্যাক করে অপরাধীরা ৷ এই বিপদের সম্ভাবনা কমাতে উদ্যোগী হল Vi ৷
ফিশিংয়ের মাধ্যমে ক্রেডিনশিয়াল চুরি আটকাতে নতুন প্রযুক্তি লঞ্চ করল Vi ৷ এই ফিচার শুধুমাত্র Vi গ্রাহকরাই ব্যবহার করতে পারবেন ৷ এবং Meta-র বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে লগইন করার ক্ষেত্রে এই ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷
যে ফিচারটি লঞ্চ করা হয়েছে তার নাম দেওয়া হয়েছে silent mobile verification (Silent Mobile Verifications). এই ফিচারের মাধ্যমে অত্যন্ত নিরাপদে Vi ব্যবহারকারীরা তাদের নিজের প্রোফাইল লগইন করতে পারবেন ৷
কী ভাবে কাজ করবে এই ফিচারটি ?
এটি একটি সিকিওর, নেটওয়ার্ক ভিত্তিক অথন্টিকেশন পদ্ধতি ৷ এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীকে আলাদা করে ক্রেডেনশিয়াল দিতে হবে ৷ নম্বরের উপর ভিত্তি করে ব্যাকগ্রাউন্ডেই ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে ৷
Meta-র তরফে জানানো হয়েছে, "SMV হচ্ছে একটি সিকিওর ও নেটওয়ার্ক ভিত্তিক ভেরিফিকেশন ফিচার ৷ যা ব্যবহারকারীর মোবাইল নম্বর ব্যকগ্রাউন্ডে ফেরিফাই করতে সমর্থ হবে ৷ এর জন্য আলাদা করে ভেরিফিকেশন ক্রেডিনশিয়াল অর্থাৎ OTP ম্যানুয়াল টাইপ করার প্রয়োজন হবে না ৷" এই ফিচার ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে বলে জানানো হয়েছে ৷
কোন কোন ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা যাবে ?
এই সোস্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলির ক্ষেত্রে নতুন করে রেজিস্ট্রেশন, মোবাইল নম্বর ভেরিফিকেশন লগইন, রি-লগইন, অ্যাকাউন্ট রিকভারি, এবং সিকিউরিটি চেকের পর অথন্টিকেশন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই ফিচার ব্যবহার করা যাবে ৷
কেন এই ফিচার চালু করা হচ্ছে ?
Vi এর তরফে জানানো হয়েছে, নিয়মিতভাবে সাইবার ঝুঁকির সম্ভাবনা বাড়ছে ৷ তাতে বিপদের সম্ভাবনা বাড়ছে ৷ আর সেই কারণে ব্যবহারকারীদের সুরক্ষা দিতেই নতুন এই ফিচার চালু করা হয়েছে ৷ এতে হ্যাকিং এবং ফিশিংয়ের সম্ভাবনা কমবে বলেই আশাবাদী সংস্থা ৷ এই ফিচারটি ডিফল্ট চালু থাকবে Vi ব্যবহারকারীদের জন্য ৷
তবে Vi ছাড়া আপাতত অন্য কোনও মোবাইল সার্ভিস প্রদানকারী সংস্থা এই ফিচার চালু করেনি ৷