Jio, Airtel ফেল ! জলের দরে কথা বলার জন্য নতুন প্ল্যান আনল Vi
যাঁরা বিদেশ ভ্রমণ করেন তাঁরা ইন্টারন্যাশনাল রোমিং ভাউচার দিয়ে রিচার্জ করেন । ফলে বিদেশে গেলেও তাঁদের অতিরিক্ত বেশি অর্থ খরচ করতে হয় না ।
Published : September 25, 2026 at 8:44 PM IST
হায়দরাবাদ : নতুন একটি প্ল্যান লঞ্চ করল Vi । এবার থেকে বিদেশে গেলেও অতিরিক্ত টাকা খরচ করতে হবে না । কারণ একাধিক বান্ডেল প্ল্যানের সঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল রোমিংয়ের সুবিধাও পাবেন ক্রেতারা ।
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যাঁরা বিদেশ ভ্রমণ করেন তাঁরা ইন্টারন্যাশনাল রোমিং ভাউচার দিয়ে রিচার্জ করেন । ফলে বিদেশে গেলেও তাঁদের অতিরিক্ত বেশি অর্থ খরচ করতে হয় না । কিন্তু এখানে একটা সমস্যাও রয়েছে । রোমিং ভাউচার দিয়ে রিচার্জ করার সময় ব্যবহারকারীদের অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে হয় । তার সঙ্গে প্ল্যান ভাউচার দিয়েও রিচার্জ করার প্রয়োজন হয় ।
কিন্তু Vi এর দাবি এবার ব্যবহারকারীদের খরচ একধাক্কায় অনেকটাই কমবে । কারণ প্ল্যান ভাউচারের সঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল রোমিং ভাউচার যোগ করা থাকবে । প্রিপেড, পোস্টপেইড ও এন্টারপ্রাইজ প্ল্যানের ক্ষেত্রে এই ফিচার চালু করা হয়েছে ।
Vi জানিয়েছে, প্ল্য়ান ভাউচারের মধ্যে যে রোমিং ভাউচার যোগ করা হয়েছে তার ফলে প্রায় 170 টিরও বেশি দেশে ব্যবহারের সুযোগ থাকবে । ওই দেশগুলি থেকে ফোনে কথা বললে বা SMS এর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বেশি চার্জ কাটবে না এই টেলিকম সংস্থা ।
নতুন এই সুবিধা কিন্তু সব ব্য়বহারকারী পাবেন না । বাছাই করা কিছু ব্যবহারকারীকেই এই রোমিং প্ল্যানের সুবিধা দেওয়া হবে । এবং বছরে সর্বাধিক 3 বার বিদেশ ভ্রমণেই এই সুবিধা পাওয়া যাবে । এর থেকে বেশি হলে এই প্ল্যানের সুবিধা পাওয়া যাবে না । ইন্ডিভিজুয়াল, পরিবার ও বিজনেস ট্রিপের ব্যবহারকারীরাও এর সুবিধা পাবেন ।
Vi এর CEO অভিজিৎ কিশোর জানিয়েছেন, কোনও ব্যবহারকারী বিদেশ যাওয়ার আগে ফোনের বিল নিয়েও ভাবেন । কারণ সেক্ষেত্রে তাঁদের অতিরিক্ত বেশি টাকা খরচ করতে হয় । কিন্তু নতুন এই প্ল্যান ও রোমিং ভাউচারে একপ্রকার বিনামূল্যে কথা বলতে পারবেন তাঁরা ।
মোট তিনটি প্ল্যানে এই রোমিং ভাউচার যুক্ত করা হয়েছে । তারমধ্য়ে রয়েছে,
- 501 টাকার পোস্টপেইড প্ল্যান
- বাৎসরিক প্রিপেড আনলিমিটেড প্ল্যান
- এন্টারপ্রাইজ প্ল্য়ান । যেগুলি 451 টাকা থেকে শুরু হচ্ছে ।