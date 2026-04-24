কলকাতা থেকে চলছিল OTT অ্যাপ, দেখানো হচ্ছিল জিও হটস্টারের কন্টেন্ট ! তারপর কী হল ?
কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখায় 2025 সালের 14 অগাস্ট একটি অভিযোগ জমা পড়ে ৷ কী বলা হয়েছিল সেখানে ?
Published : April 24, 2026 at 5:24 PM IST
কলকাতা : রমরমিয়ে অবৈধ অ্যাপ চলছিল শহর কলকাতা থেকে ৷ অবশেষে সেই ব়্যাকেট ধরা পড়ল কলকাতা পুলিশের হাতে ৷ যদিও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ওই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি ৷
কী ঘটেছে ?
কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখায় 2025 সালের 14 অগাস্ট একটি অভিযোগ জমা পড়ে ৷ সেখানে পঞ্চসায়রের বাসিন্দা 33 বছর বয়সী বিকাশ কুমার সিং জানান, বেদু (Vedu) নামে একটি অ্যাপ পরিচালনা করা হচ্ছে কলকাতা থেকে ৷ যদিও কারা এই অ্যাপ পরিচালনার পিছনে রয়েছে তা জানানো হয়নি ৷ অভিযুক্তদের অজ্ঞাতপরিচয় হিসেবে চিহ্নিতকরণ করা হয়েছিল ৷
কেন অবৈধ অ্যাপ?
ওই অভিযোগপত্রে জানানো হয়েছিল, একাধিক নামী OTT প্ল্যাটফর্মের কন্টেন্ট দেখানো হচ্ছে ওই অ্যাপের মাধ্যমে ৷ এবং সেখানে বিজ্ঞাপনও চলছে ৷ যে কন্টেন্টগুলি ওই অ্যাপের মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সিনেমা, ওয়েব সিরিজ, শর্ট ফিল্ম ৷ এছাড়াও বিভিন্ন ক্রিকেট ম্যাচের সরাসরি সম্প্রচারও করা হচ্ছে ওই অ্যাপের মাধ্যমে ৷ বিকাশ কুমার সিংয়ের অভিযোগ, OTT প্ল্যাটফর্মগুলি থেকে কোনওরকম অনুমতি না নিয়েই তাদের কন্টেন্ট ওই প্ল্যাটফর্মে আপলোড করা হচ্ছে ৷ বিভিন্ন OTT প্ল্যাটফর্ম নিজেরা কন্টেন্ট তৈরি করে অথবা অন্য কোনও কন্টেন্ট ডিস্ট্রিবিউট করে ৷ কিন্তু Vedu কোনও অনুমতি ছাড়াই OTT প্ল্যাটফর্মগুলি থেকে কন্টেন্ট নিয়ে সেগুলি ডিস্ট্রিবিউট করত ৷ এবং সেখান থেকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যে প্রচুর টাকা উপায়ও করত ৷ প্রায় 2 মিলিয়ন ডাউনলোড হয়েছিল ওই অ্যাপটির ৷
অভিযোগপত্রে জানানো হয়েছে, ওই প্ল্যাটফর্মে ভিউয়ারশিপ এতটাই বেশি যে সেখানে বিজ্ঞাপনও দেখানো হচ্ছিল ৷ এবং বিজ্ঞাপন দেখানোর দায়িত্বে ছিল Unity Ads ৷ যারা বিভিন্ন ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্মে বিজ্ঞাপন সরবরাহ করে ৷ এর ফলে জিও হটস্টার সহ একাধিক প্ল্যাটফর্ম আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছিল ৷
বিকাশ কুমার সিংয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে ৷ এবং অবশেষে পুলিশ এই চক্রটির সন্ধান পায় ৷ তাদের অফিস থেকে একটি ল্যাপটপ, দুটি মোবাইল ফোন একটি নেটওয়ার্কিং ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করেছে ৷ যদিও গ্রেফতারির খবর পাওয়া যায়নি ৷
ইতিমধ্যে এই অ্যাপটি পুরোপুরি বন্ধ করা হয়েছে ৷ কোনও কন্টেন্ট দেখা ও ডাউনলোড করাও সম্ভব হচ্ছে না ৷ কলকাতা পুলিশের আধিকারিকরা সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, ঠিক কারা এই অবৈধ কাজের সঙ্গে জড়িত তা খোঁজার চেষ্টা করা হচ্ছে ৷