গেমারদের জন্য বিরাট সুখবর, লঞ্চ হতে চলেছে 3টি Steam হার্ডওয়ার

গেমারদের জন্য বিরাট সুখবর, লঞ্চ হতে চলেছে 3টি Steam হার্ডওয়ার
Steam Controller : গেমারদের সুবিধার জন্য বেশ কয়েকটি ডিভাইস লঞ্চ করা হবে ৷ যার মাধ্যমে একসঙ্গে অনেকেই গেম খেলার মজা পাবেন ৷
Published : November 13, 2025 at 4:44 PM IST
তিনটি নতুন গেমিং হার্ডওয়ার প্রডাক্ট লঞ্চ করতে চলেছে Valve ৷ তারমধ্যে রয়েছে একটি নতুন স্টিম ফ্রেম VR সেট এবং কন্ট্রোলার, একটি স্টিম কন্ট্রোলার এবং একটি নেক্সট জেন স্টিম মেশিন ৷ দীর্ঘদিন ধরেই এনিয়ে বেশ কিছু জল্পনা ঘুরছিল সোশ্যাল মিডিয়ায় ৷ কিন্তু এবার Valve- এর তরফে অফিসিয়ালি এবিষয়ে জানানো হল ৷
এবিষয়ে Valve এর তরফে জানানো হয়েছে, গেমারদের সুবিধার জন্য বেশ কয়েকটি ডিভাইস লঞ্চ করা হবে ৷ যার মাধ্যমে একসঙ্গে অনেকেই গেম খেলার মজা পাবেন ৷ অর্থাৎ মাল্টিপ্লেয়ারের সুবিধা পাওয়া যাবে ৷
এই তিনটি প্রডাক্ট আমেরিকা, লন্ডন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপ থেকে বিক্রি শুরু হবে ৷ এবং ধীরে ধীরে জাপান, সাউথ কোরিয়া, হংকং এবং তাইওয়ানেও পাওয়া যাবে এই হার্ডওয়ারগুলি ৷
কবে বাজারে আসছে ডিভাইসগুলি?
নির্দিষ্ট করে এবিষয়ে কোনও দিন জানানো হয়নি ৷ তবে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, আগামী বছরের শুরুর দিকেই লঞ্চ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
Steam Controller Specification ( স্পেসিফিকেশন )
- এই কন্ট্রোলারটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যার মাধ্যমে সব ধরনের গেম খেলা সম্ভব ৷
- হাই পারফর্ম্য়ান্স, নেক্সট জেনারেশন প্রিসিশন ম্যাগনেটিক থাম্বস্টিক, ফুল সাইজ কন্ট্রোলস, গ্রিপ বাটন দেওয়া হয়েছে ৷
- ডেস্কটপ, ল্য়াপটপ, স্টিম মেশিন, স্টিম ফ্রেমের সঙ্গেই এই কন্ট্রোলারটি অ্য়াটাচ করা সম্ভব ৷
Steam Machine Specification ( স্পেসিফিকেশন )
- বড় স্ক্রিনে গেমিং এক্সপিরিয়েন্স পাওয়া যাবে ৷
- ছোটো জায়গাতেই রাখা সম্ভব
- SteamOS এ চলবে এই কনসোলটি ৷ Steam কন্ট্রোলারের পাশাপাশি যে কোনও কন্ট্রোলার অ্য়াটাচ করা সম্ভব ৷
Steam Frame Specification ( স্পেসিফিকেশন )
- VR এবং Non VR সমস্ত গেম স্ট্রিম করা সম্ভব ৷
- ওজনও কম রাখা হয়েছে ৷ ফলে গেমারদের সমস্যা হবে না ৷
- স্ট্য়ান্ডঅ্য়ালোন প্লে-র সুবিধা রয়েছে ৷
- WiFi 7 এবং Bluetooth 5.3 কানেক্টিভিটি রয়েছে স্টিম ফ্রেমে ৷
এবিষয়ে Velve-এর প্রেসিডেন্ট গেব নিউওয়েল ( Gabe Newell ) বলেন, নতুন এই তিনটি ডিভাইস লঞ্চ হবে ৷ তার জন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ৷ এর ফলে গেমাররা আরও ভালো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারবেন ৷
