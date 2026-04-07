'আপনারা ইতিহাস রচনা করলেন', আর্টেমিস 2 ক্রু মেম্বারদের ফোন করে শুভেচ্ছাবার্তা ট্রাম্পের

Apollo-র পর Artemis II হচ্ছে নাসার এমন একটি চন্দ্রঅভিযান যা অভিযানের থেকেও প্রধান লক্ষ্য ছিল পৃথিবীতে ফেরার রাস্তা খোঁজা ৷

আর্টেমিস 2 ক্রু মেম্বারদের ফোন করে শুভেচ্ছাবার্তা ট্রাম্পের (ছবি- AP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 7, 2026 at 5:28 PM IST

হাউসটন : ডিপ স্পেসে ভ্রমণ করার পর সোমবার রাত থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে Artemis II এর ওরিঅন স্পেসক্রাফ্ট ৷ চাঁদের চারপাশে যে পরিমাণ ভ্রমণের পরিকল্পনা ছিল তার প্রায় সিংহভাগই ভ্রমণ সম্পন্ন হয়েছে ৷ 7 এপ্রিল চাঁদ থেকে মহাকাশযানের দূরত্ব ছিল 24 হাজার মাইলের আশপাশে ৷ নাসার তরফে জানানো হয়েছে, ওই মহাকাশযান থেকে এমন কিছু দেখা গেছে যা আগে প্রত্যক্ষ করা যায়নি ৷

Apollo-র পর Artemis II হচ্ছে নাসার এমন একটি চন্দ্রঅভিযান যা অভিযানের থেকেও প্রধান লক্ষ্য ছিল পৃথিবীতে ফেরার রাস্তা খোঁজা ৷ এই অভিযানে বেশ কিছু মহাজাগতিক ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন মহাকাশচারীরা ৷ অরিয়েন্টাল বেসিন এবং নর্দান লাইট প্রত্যক্ষ করেছেন মহাকাশচারীরা ৷

এই সবকিছুর মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, Apollo 13 যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করেছিল, আর্টেমিস 2 তার থেকে অনেক বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে ৷ নাসা জানিয়েছে, পৃথিবী থেকে Artemis II-এর ওরিঅন স্পেসক্রাফ্ট এখনও পর্যন্ত 2 লাখ 52 হাজার 756 মাইল দূরত্ব অতিক্রম করেছে ৷ যা Apollo 13 এর থেকে 4 হাজার 101 মাইল বেশি ৷ পাশাপাশি এই দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য আর্টেমিস 2 ক্রু মেম্বারদের ফোন করে শুভেচ্ছা জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷

এই বিষয়ে কানাডার মহাকাশচারী তথা Artemis II মিশনের ক্রু সদস্য জেরেমি হ্যানসন রেডিও বার্তায় বলেন, "এই মুহূর্তে চাঁদ থেকে খালি চোখে যা দেখা যাচ্ছে তা দেশে আমি সত্যিই অবাক হচ্ছি ৷ এটা অবিশ্বাস্য ৷"

এদিকে 2025 সালের আগস্ট মাসে মৃত্যু হয় Apollo 13-এর কমান্ডার জিম লাভেলের ৷ তাঁর মৃত্যুর দুই মাস আগে রেকর্ড করা একটি বার্তায় আর্টেমিস ক্রুদের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন জিম লাভেল । তাঁদের ফ্লাই-অ্যারাউন্ড শুরু হওয়ার আগে মিশন কন্ট্রোল তাঁর বার্তাটি কমান্ডার রেইড উইশম্যান (Reid Wiseman), পাইলট ভিক্টর গ্লোভার (Victor Glover), মিশন বিশেষজ্ঞ ক্রিশ্চানা কোচ (Christina Koch) এবং কানাডার স্পেস এজেন্সি থেকে জেরেমি হানসেনের (Jeremy Hansen) কাছে পাঠিয়ে দেয় ।

এদিকে টেলিফোনে মহাকাশচারীদের সঙ্গে কথা বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ তিনি মহাকাশচারীদের বর্তমান সময়ের পথিকৃৎ (Modern Days Pioneers) বলে সম্বোধন করেন ৷ ট্রাম্প বলেন, "আজকে আপনারা ইতিহাস রচনা করলেন ৷ এবং আমেরিকাবাসীদের গর্বিত করলেন ৷"

