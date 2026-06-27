দেশের নিরাপত্তার ত্রুটি খুঁজতে পারদর্শী, সেই Mythos 5 এবং Fable 5 AI মডেল ব্যবহারের অনুমতি ট্রাম্প প্রশাসনের
চলতি বছরের 12 জুন (ভারতীয় সময় অনুযায়ী 13 জুন) এই দুটি মডেল পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় ৷ কারণ কী ? জানুন বিস্তারিত
Published : June 27, 2026 at 12:18 PM IST
হায়দরাবাদ : দীর্ঘ টালবাহানার পর Anthropic এবং Mythos 5 ও Fable 5 AI মডেলদুটি ব্যবহার করার অনুমতি দিল মার্কিন সরকার ৷ Anthropic এর তরফে একটি টুইট করে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে ৷ ইতিমধ্যে Claude এ এই দুটি মডেল চালু করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি সেখারকার সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতেও এই দুটি মডেল ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে ৷
চলতি বছরের 12 জুন (ভারতীয় সময় অনুযায়ী 13 জুন) এই দুটি মডেল পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় ৷ হোয়াইট হাউসের তরফে জানানো হয়, আমেরিকায় বসবাসকারী কোনও বিদেশি অথবা অন্য কোনও দেশের নাগরিক, এবং Anthropic--এর কোনও কর্মী Fable 5 ও Mythos 5 মডেল দুটি ব্যবহার করতে পারবেন না ৷ এমনকী, মার্কিন নাগরিকদের উপরও এই মডেল ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় ৷
Since June 12, we’ve been working closely with the US government to restore access to Claude Mythos 5 and Fable 5. Today, the government notified us that Mythos 5, our strongest cybersecurity model, can be redeployed to a set of US organizations that operate and defend critical…— Anthropic (@AnthropicAI) June 27, 2026
কেন এই মডেলটির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল ?
বিশেষজ্ঞদের একাংশ জানিয়েছেন, Anthropic এর Claude-AI এ যতগুলি মডেল ব্যবহার করা হয় তারমধ্যে Fable 5 ও Mythos 5 মডেলটি অতি শক্তিশালী ৷ এই মডেলটি দেশের নিরাপত্তায় ফাঁক-ফোকড় খুব সহজেই খুঁজে বের করতে পারে ৷ যার ফলে দেশের নাগরিকরা সেই বিষয়টি যেমন জানতে পারবেন তেমনই অন্য দেশের যে কেউ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে সহজেই তথ্য পাবেন ৷
জানা গিয়েছে Claude Mythos 5 মডেলটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যা অতি দ্রুত কোডিং করতে পারে ৷ পাশাপাশি একাধিক ডাটা প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সফ্টওয়ারের কোথায় কোথায় খামতি আছে তা ডিটেক্ট করতে পারে ৷ Amazon Web Services (AWS), Apple, Google, Microsoft, CrowdStrike, NVIDIA, এবং Palo Alto Networks এর মতো নামি টেক জায়ান্টদের সহযোগিতায় এই মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার বিষয়ে কী জানানো হয়েছে ?
27 জুন (ভারতীয় তারিখ অনুযায়ী) ভোর 5টা 59 মিনিটে Anthropic এর তরফে একটি পোস্ট করা হয় এক্স হ্যান্ডেলে ৷ সেখানে লেখা হয়, "12 জুন থেকে আমরা মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে খুব কাছ থেকে কাজ করছি ৷ যাতে করে Mythos 5 ও Fable 5 ফের চালু করা সম্ভব হয় ৷ সরকারের তরফে জানানো হয়েছে Mythos 5 মডেলটি সরকারি ক্ষেত্রে ফের কাজ করবে ৷ আমরা সেই অনুযায়ী সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে রিস্টোর করছি ৷ এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষও যাতে এই মডেলগুলি ব্যবহার করতে পারেন তার জন্য আমরা কাজ করছি ৷"