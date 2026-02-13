বড়সড় Zero Day সাইবার হামলার শিকার Windows ব্যবহারকারীরা ! সুরক্ষিত থাকার উপায় জানুন

বড়সড় Zero Day সাইবার হামলার শিকার Windows ব্যবহারকারীরা ! সুরক্ষিত থাকার উপায় জানুন
Zero Day attack : নতুন সিকিউরিটি প্যাচ ফাইল লঞ্চ হওয়ার আগেই একাধিক সিস্টেমে হামলা চালানো হয়েছে ৷
Published : February 13, 2026 at 1:49 PM IST
হায়দরাবাদ : একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সিকিউরিটি আপডেট লঞ্চ করল Microsoft ৷ মূলত Windows এবং MS অফিসের জন্য ওই আপডেট রোল-আউট করা হয়েছে ৷ মাইক্রোসফটের তরফে জানানো হয়েছে Zero Day সাইবার হামলা থেকে রক্ষা পেতেই ওই সিকিউরিটি প্যাচ লঞ্চ করা হয়েছে ৷
সাইবার ক্রিমিন্যালরা একাধিক উইন্ডোজ সিস্টেমকে টার্গেট করে সাইবার অ্যাটাক করছে ৷ ইতিমধ্যে নতুন সিকিউরিটি প্যাচ ফাইল লঞ্চ হওয়ার আগেই একাধিক সিস্টেমে হামলা চালানো হয়েছে ৷ কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ একটি সাধারণ লিঙ্কে ক্লিক করলেই হামলার শিকার হতে হচ্ছিল ব্যবহারকারীরদের ৷
কেন Zero Day হামলা বলা হচ্ছে ?
সাইবার বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, হ্যাকাররা যে ম্যালওয়ার অ্যাটাক করে হামলা চালাচ্ছে তা খুবই কম ইউজার ইন্টারেক্সনের প্রয়োজন হচ্ছে ৷ ইউজার কোনও লিঙ্কে দুই বা তিনটি ক্লিক করলেই যে কোনও সিস্টেমের কন্ট্রোল নিতে সক্ষম হ্যাকাররা ৷ এছাড়াও সিস্টেম বাগ (BUG) ডিটেক্ট ও সিকিউরিটি প্যাচ রোল আউট করার আগেই একাধিক সিস্টেম নিজেদের কব্জায় নিয়েছে সাইবার অপরাধীরা ৷ আর সেই কারণে এই সাইবার হামলাকে Zero Day Attack বলা হচ্ছে ৷
এই বিষয়ে সতর্ক করছে Microsoft ৷ তাদের তরফে একটি প্রযুক্তিগত বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে ৷ এবং জানানো হয়েছে যাঁদের সিস্টেমে লেটেস্ট প্যাচ ফাইল নেই তাঁরা এই হামলার শিকার হতে পারেন ৷ Google এর থ্রেট ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ সর্বপ্রথম এই বিষয়টি চিহ্নিত করে ৷ এবং তারপরই প্যাচ ফাইল আপডেটের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে Microsoft এর তরফে ৷
মাইক্রোসফটের আরও একটি ত্রুটি ধরা পড়েছে ৷ যার নাম CVE-2026-21510 ৷ যা মাইক্রোসফট অপারেটিং সিস্টেমের একটি কোর এলিমেন্ট ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, যে সব সিস্টেমে উইন্ডোজ রয়েছে সব সিস্টেমেই এই ত্রুটির ফলে সমস্যা তৈরি হতে পারে ৷ এর ফলে সাইবার হামলাকারীরা সহজেই ঢুকে পড়তে পারে যে কোনও সিস্টেমে ৷
গুগলের তরফেও জানানো হয়েছে, উইন্ডোসের যে ত্রুটি ধরা পড়েছে তা ব্যাপক মাত্রায় ছড়িয়েছে ৷ এবং যার ফলে সাইবার হামলাকারীরা সহজেই যে কোনও সিস্টেমে ঢুকে পড়ে ম্যালওয়ারের মাধ্যমে তথ্য হাতিয়ে নিতে সক্ষম হচ্ছে ৷