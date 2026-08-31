টেক্কা দেবে Google Fitbit Air-কে ! মাত্র 6999-টাকায় লঞ্চ হল Urban Arc Note ফিটনেস ব্যান্ড

টেক্কা দেবে Google Fitbit Air-কে ! মাত্র 6999-টাকায় লঞ্চ হল Urban Arc Note ফিটনেস ব্যান্ড
Urban Arc Note এর দাম রয়েছে 6999 টাকা ৷ 7 সেপ্টেম্বর 2026 থেকে বিক্রি শুরু হবে ৷ তবে 31 অগাস্ট থেকে এর অ্যাডভান্স বুকিং সম্ভব৷
Published : August 31, 2026 at 4:51 PM IST
হায়দরাবাদ : স্ক্রিনলেস ফিটনেস ব্যান্ডের চাহিদা বাড়ছে ৷ এতদিন যাঁরা স্মার্ট ওয়াচের মাধ্যমে শরীরের খেয়াল রাখতেন তাঁরাই ধীরে ধীরে স্ক্রিনলেস ফিটনেস ব্যান্ড ব্যবহারের দিকে ঝুঁকছেন ৷ ইতিমধ্যে একাধিক সংস্থা স্ক্রিনলেস ফিটনেস ব্যান্ড লঞ্চ করেছে ৷ এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল Urban ৷ তারা লঞ্চ করল Urban Arc Note ৷
স্ক্রিনলেস ফিটনেস ব্যান্ডের তালিকায় একদম শীর্ষে রয়েছে Whoop ৷ দীর্ঘদিন ধরেই এই সংস্থা তৈরি করছে তাদের ব্যান্ড ৷ যাদের বলা হত এই সেগমেন্টের মার্কেট লিডার ৷ তবে Whoop এর সার্ভিস বা পরিষেবা নেওয়ার জন্য ব্যবহারকারীদের প্রতিবছর অন্তত 25 হাজার টাকা করে খরচ করতে হয় ৷
তারপর এই তালিকায় একাধিক সংস্থা যুক্ত হয়েছে ৷ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য Google ৷ সংস্থাটি লঞ্চ করেছে তাদের Fitbit Air ৷ যা সম্পূর্ণভাবে স্ক্রিনলেস, পাশাপাশি প্রতি বছর বাধ্যতামূলক কোনও সাবস্ক্রিপশন নেই ৷ অক্টোবরে এই ডিভাইসটি ভারতে লঞ্চ করবে ৷ বলা হচ্ছে এই ডিভাইসটি Whoop Killer হতে চলেছে ৷ এছাড়াও বাজারে রয়েছে Noise Rep ফিটনেস ট্র্যাকিং ব্যান্ড ৷
এবার এই তালিকায় যুক্ত হল Urban ৷ তারা লঞ্চ করল Urban Arc Note ৷ এটি শুধু ফিটনেস ব্যান্ড নয়, সংস্থার দাবি এই ডিভাইসটি শুধু যে ফিটনেস ট্র্যাক করতে পারবে এমনটা নয়, এর পাশাপাশি ফিটনেস ট্র্যাকিং ডিভাইসে থাকা মাইক্রোফোন যাবতীয় কথা রেকর্ড করতে সক্ষম ৷ এবং সেখান থেকে নোটস তৈরি, ট্রান্সলেশন এবং AI জেনারেটেড মাইন্ড ম্যাপসও তৈরি সম্ভব ৷
Urban Arc Note এর দাম রয়েছে 6999 টাকা ৷ 7 সেপ্টেম্বর 2026 থেকে বিক্রি শুরু হবে ৷ তবে 31 অগাস্ট থেকে এর অ্যাডভান্স বুকিং সম্ভব ৷ যাঁরা অ্যাডভান্স বুকিং করবেন তাঁরা 1000 টাকা ছাড় পাবেন ৷ অর্থাৎ 5999 টাকায় এই ডিবাইসটি কিনতে পারবেন ৷ সংস্থার অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম এবং বিভিন্ন রিটেল প্ল্য়াটফর্মে এই ডিভাইসটি বিক্রি করা হবে ৷ এক্ষেত্রেও ওয়ান টাইম ইনভেন্সমেন্ট রয়েছে ৷ প্রতি বছর নতুন করে সাবস্ক্রিপশন নেওয়ার প্রয়োজন নেই ৷
এই বিষয়ে সংস্থার কো-ফাউন্ডার আশিস কুম্বত বলেন, "অয়ারিং ডিভাইস ব্যাপকভাবে পরিবর্তন হয়েছে ৷ বর্তমানে শুধু স্টেপ কাউন্ট করার জন্য এই ফিটনেস ব্যান্ড ব্যবহার করা হয় না ৷ Urban Arc Note- এ এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যা দৈনন্দিন জীবনের বহু কাজ করতে পারবে ৷ এটি গুরুত্বপূর্ণ কনভার্সেশন ট্র্যাক করে তা দিয়ে কোনও নোট তৈরি করতে সক্ষম ৷"
Urban Arc Note features
- AI ট্রান্সক্রিপশন- রেকর্ডেড কনভার্সেশন থেকে সার্চেবল টেক্সট ফর্মাটে তৈরি করতে পারবে ৷
- লাইভ ট্রান্সলেশন- 17 টিরও বেশি ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষার কনভার্সেশন লাইভ ট্রান্সলেশন করতে পারবে ৷
- মিটিংয়ের সারাংশ তৈরি- বিভিন্ন মিটিংয়ের আলোচনা থেকে সেখান থেকে সারাংশ তৈরি করতে সক্ষম ৷
- অটো মাইন্ড ম্যাপ- টপিক অর্গানাইজেশন, জটিল কথপোকথন থেকে সহজবোধ্য টেক্সটে কনভার্ট করতে পারবে ৷
এছাড়াও 24x7 হেল্থ ট্রাকিং, হার্ট রেট মনিটারিং, SpO₂, ঘুম ট্র্যাকিং সহ একাধিক হেল্থ ম্যাট্রিক্স মনিটর করতে সক্ষম ৷