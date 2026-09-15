UPI ট্রানজাকশনেও দিতে হবে চার্জ ? স্পষ্ট করল কেন্দ্রীয় সরকার

UPI ট্রানজাকশনেও দিতে হবে চার্জ ? স্পষ্ট করল কেন্দ্রীয় সরকার
কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে একটি গেজেট নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে ৷ যা পেমেন্ট অ্য়ান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস অ্যাক্ট 2007 আইনের 10A সেকশনটির কথা উল্লেখ করেছে ৷
Published : September 15, 2026 at 1:47 PM IST
হায়দরাবাদ : ক্যাশ ট্রানজাকশনের পরিবর্তে বর্তমানে অনলাইন ট্রানজ়াকশনের দিকেই ঝোঁক বাড়ছে ৷ সাধারণ চায়ের দোকানে বিল মেটানো থেকে শুরু করে লাক্সারি কোনও সামগ্রী কেনার ক্ষেত্রে ক্রেতাদের প্রথম পছন্দ অনলাইন পেমেন্ট ৷ কারণ নগদ টাকা রাখার ঝামেলা নেই ৷ বরং কিছু ক্ষেত্রে ক্যাশব্য়াকও পাওয়া যায় ৷
সম্প্রতি অনলাইন পেমেন্টের ক্ষেত্রে বেশ কিছু জল্পনা তৈরি হয়েছিল ৷ গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল যে, অনলাইন পেমেন্টের ক্ষেত্রে বাড়তি ফি লাগু করতে পারে বিভিন্ন ব্যঙ্ক ৷ কিন্তু সেই গুঞ্জনে জল ঢালল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ সরকারের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, 2000 টাকা পর্যন্ত UPI লেনদেনে এবং RuPay ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে কেনাকাটায় কোনও ব্যাঙ্ক বা পেমেন্ট সংস্থা ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত চার্জ করতে পারবে না ৷
কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে একটি গেজেট নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে ৷ যা পেমেন্ট অ্য়ান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস অ্যাক্ট 2007 আইনের 10A সেকশনটির কথা উল্লেখ করেছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, কোনও ব্যাঙ্ক বা ডিজিট্যাল পেমেন্ট গেটওয়ে প্রদানকারী সংস্থা গ্রাহকের কাছ থেকে কেনাকাটা ও টাকা লেনদেনের জন্য অতিরিক্ত টাকা চার্জ করতে পারবে না ৷ এক্ষেত্রে মূলত দুটি মাধ্যমকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে, RuPay-র সমস্ত ডেবিট কার্ড এবং 2000 টাকা পর্যন্ত সমস্ত UPI লেনদেন ৷ অর্থাৎ এই দুটি মাধ্যমেই ওই ছাড় পাওয়া যাবে ৷
সম্প্রতি UPI লেনদেনে অতিরিক্ত চার্জ বসানো নিয়ে দেশজুড়ে আলোচনা শুরু হয় ৷ একাধিক বিতর্কের জন্ম দেয় ৷ বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছিল, পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস অ্য়াক্ট 2007 সংশোধনের পর থেকেই বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও পেমেন্ট সার্ভিস প্রদানকারী সংস্থাগুলি অতিরিক্ত মাশুল বসাতে পারে ৷ আর সেখান থেকেই জল্পনার শুরু ৷
যদিও আগে থেকেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, কোনও অবস্থাতেই সাধারণ ব্যবহারকারীদের উপর অতিরিক্ত চার্জ লাগু করা হবে না ৷ এবং নতুন যে গ্যাজেট নোটিফিকেশন প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে স্পষ্ট ভাবে এই বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷
ইউপিআই (UPI) হলো বিশ্বের বৃহত্তম খুচরো রিয়েল-টাইম পেমেন্ট সিস্টেম (লেনদেনের পরিমাণ বা ভলিউমের দিক থেকে), যা ইন্ডিয়ান মনিটারি ফান্ড (IMF)-এর 2025 সালের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা গেছে। এটি আগস্ট মাসে 29.82 লাখ কোটি টাকা মূল্যের 24.51 বিলিয়ন ট্রানজাকশন করেছে ।