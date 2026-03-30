এপ্রিলে নতুন ফোন কেনার প্ল্যান ? তালিকায় নতুন কোন কোন ডিভাইস ? জানুন

এপ্রিলে নতুন ফোন কেনার প্ল্যান ? তালিকায় নতুন কোন কোন ডিভাইস ? জানুন
তালিকায় রয়েছে Vivo V70 FE, Redmi Note 15 SE 5G, Realme 16 5G, এবং OnePlus Nord 6
Published : March 30, 2026 at 5:26 PM IST
হায়দরাবাদ : স্মার্টফোন মার্কেটের ক্ষেত্রে চলতি বছরের মার্চ মাস ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ ৷ কারণ একাধিক বড় ব্র্যান্ড লঞ্চ করেছে তাদের ফ্ল্যাগশিপ মডেল ৷ মার্চ মাসে লঞ্চ হয়েছে Apple iPhone 17e ৷ এরছাড়াও Motorolla Edge 70 Fusion, Xiaomi 17 Series এর মতো ফ্ল্যাগশিপ মডেল লঞ্চ হয়েছে ৷ Mobile World Congress এ এই দুটি মডেলই প্রদর্শন করানো হয়েছিল ৷ এর পাশাপাশি ব্রিটিশ স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী সংস্থা Nothing লঞ্চ করেছে তাদের লেটেস্ট মডেল Phone 4a Series ৷ Realme লঞ্চ করেছে Narzo Power 5G ৷ যার মধ্যে রয়েছে 10000mAh ব্যাটারি ৷ Samsung, Vivo এবং Oppo লঞ্চ করেছে যথাক্রমে Galaxy A57 5G, Galaxy A37 5G, T5x 5G এবং K14 Series ৷
একইভাবে এপ্রিল মাসেও একাধিক স্মার্টফোন সংস্থা লঞ্চ করতে চলেছে তাদের লেটেস্ট মডেলের স্মার্টফোন ৷ ওই তালিকায় রয়েছে Vivo V70 FE, Redmi Note 15 SE 5G, Realme 16 5G, এবং OnePlus Nord 6 ৷
Vivo V70 FE
Launch Date: April 2, 2026
Vivo লঞ্চ করবে তাদের লেটেস্ট V70 FE (Fan Edition) ৷ যা V70 লাইনআপে লেটেস্ট মডেল হতে চলেছে ৷ ওই লাইনআপে বাকি মডেলগুলি হল V70 এবং V70 Elite ৷ Northern Lights Purple এবং Monsoon Blue colours এ এই মডেলগুলি পাওয়া যাবে ৷ মডেলটিতে থাকতে পারে 6.83-inch OLED ডিসপ্লে, 200MP OIS ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ, 7,000mAh ব্যাটারি 90W চার্জিং সাপোর্ট, Artificial Intelligence (AI) Magic Weather, AI Photography Suite, এবং আরও কিছু ফিচার ৷
Redmi Note 15 5G Special Edition
Launch Date: April 2, 2026
Redmi লঞ্চ করবে তাদের লেটেস্ট ডিজাইনের স্মার্টফোন Note 15 5G ৷ সংস্থার ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে এই মডেলটির ট্যাগলাইন রাখা হয়েছে Faster. Bolder. Simply Better ৷ Frosted White, Carbon Black, এবং Crimson Reserve কালারে লেদার ফিনিস দেওয়া হয়েছে ৷
Realme 16 5G
Launch Date: April 2, 2026
Realme 16 5G এ দেওয়া হবে 6.57 ইঞ্চি ডিসপ্লে ৷ 7000mAh Titan Battery, 60W চার্জিং সাপোর্ট, IP69 রেটিং, রিয়েলমির দাবি, এই মডেলটি হতে চলেছে সর্বপ্রথম স্মার্টফোন যেখানে ব্যবহার করা হচ্ছে সেলফি মিরর ৷ 6 বছরের ফ্লুয়েন্সি প্রটেকশন দেওয়া হবে এই মডেলটিতে ৷
OnePlus Nord 6
Launch Date: April 7, 2026
Snapdragon 8s Gen 4 চিপসেট দেওয়া হয়েছে ৷ যার ফলে 165fps এর BGMI গেম আরও মসৃনভাবে খেলতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ LPDDR5X RAM এবং UFS 4.1 স্টোরেজ দেওয়া হয়েছে ৷ Wi-Fi এবং 5G নেটওয়ার্ক চিপ দেওয়া হয়েছে ৷ 9000mAh ব্যাটারি রয়েছে এই মডেলটিতে ৷ সিঙ্গল চার্জে 2 দিন ব্যাকআপ পাওয়া যাবে বলে সংস্থার দাবি ৷
Ai+ Nova 2 Series
Launch Date: April 9, 2026
AI+ Nova 2 সিরিজে রয়েছে Nova 2 Ultra 5G এবং the Nova 2 5G ৷ Nova 2 Ultra 5G তে দেওয়া হয়েছে 50MP রিয়ার ডুয়েল ক্যামেরা সেটআপ, 13MP ফ্রন্ট ক্যামেরা ৷ Nova 2 5G তে রয়েছে 50MP ডুয়েল ক্যামেরা সেটআপ এবং 8MP ফ্রন্ট ক্যামেরা ৷ NxTQuantum অপারেটিং সিস্টেম দেওয়া হয়েছে ৷