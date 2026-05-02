মে মাসে কোন কোন গাড়ি লঞ্চ হবে ? জানুন একনজরে
মে মাসে লঞ্চ করবে একাধিক গাড়ি লঞ্চের পরিকল্পনা রয়েছে বিভিন্ন সংস্থার ৷ জেনে নিন সেই তালিকা ৷
Published : May 2, 2026 at 5:31 PM IST
হায়দরাবাদ : এপ্রিল মাস জুড়ে লঞ্চ হয়েছে একাধিক নামী দামি গাড়ি ৷ তারমধ্যে যেমন রয়েছে Volkswagen Taigun facelift এর মতো সাধারণ ব্র্যান্ড তেমনই রয়েছে লাক্সারি ব্র্যান্ড Mercedes ৷ অন্যদিকে Tesla -র মতো ইলেকট্রিক ব্র্যান্ডও ভারতে লঞ্চ করেছে তাদের Y L মডেল ৷ ব্যতিক্রম নয় মে মাসও ৷ মে মাসে লঞ্চ করবে একাধিক গাড়ি লঞ্চের পরিকল্পনা রয়েছে বিভিন্ন সংস্থার ৷ জেনে নিন সেই তালিকা ৷
Honda City Facelift
লঞ্চ ডেট - May 22 (পরিবর্তন হতে পারে)
২০২৬ হোন্ডা সিটি ফেসলিফ্ট (Honda City facelift) হতে চলেছে পঞ্চম প্রজন্মের এই সেডানের দ্বিতীয় আপডেট ৷ এর আগে ২০২৩ সালে প্রথমবার এর পরিবর্তন করা হয়েছিল । এক্সেটেরিওরে খুব একটা পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই ৷ তবে হেডলাইট, টেল-ল্যাম্প, বাম্পার এবং চাকায় কিছু বদল হতে পারে। ইন্টেরিওরে বেশ কিছু পরিবর্তন হতে পারে ৷ হোন্ডা পাওয়ারড ড্রাইভার সিট, ভেন্টিলেটেড ফ্রন্ট সিট, একটি বড় টাচস্ক্রিন এবং ডিজিটাল ড্রাইভার ডিসপ্লে যুক্ত করতে পারে। ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করা হচ্ছে ৷
Honda ZR-V
লঞ্চ ডেট - May 22 (পরিবর্তন হতে পারে)
হোন্ডা ZR-V ভারতে পুরোপুরি আমদানি করা হতে পারে ৷ এই গাড়িটির এক্স-শোরুম দাম হতে পারে 40 থেকে 50 লাখ টাকা ৷ এটি ভক্সওয়াগেন টিগুয়ান (Volkswagen Tiguan) এবং স্কোডা কোডিয়াক (Skoda Kodiaq)-এর প্রতিযোগী হতে পারে ৷ গাড়িটি লম্বায় প্রায় 4568mm হতে পারে এবং এতে থাকতে পারে একটি ২-লিটার পেট্রোল-হাইব্রিড ইঞ্জিন যা ই-সিভিটি (e-CVT) গিয়ারবক্সের সঙ্গে যুক্ত। এই কমপ্যাক্ট ক্রসওভার এসইউভি-তে ADAS প্রযুক্তি, ডুয়াল-জোন ক্লাইমেট কন্ট্রোল, পাওয়ারড টেইলগেট এবং ওয়্যারলেস চার্জিংয়ের মতো আধুনিক ফিচার থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
MG Majestor
লঞ্চ ডেট- মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ
এমজি মাজেস্টর (MG Majestor) গ্লস্টার-এর জায়গা নিতে চলেছে এবং এর দাম হতে পারে 40 থেকে 45 লাখ টাকা ৷ ভারতে এটি টয়োটা ফরচুনার (Toyota Fortuner)-এর প্রতিযোগী হতে পারে ৷ এই ফুল-সাইজ এসইউভি-টি 6 বা 7-সিটার অপশনে পাওয়া যাবে । এর ফিচারের মধ্যে রয়েছে দুটি 12.4-ইঞ্চি স্ক্রিন, প্যানোরামিক সানরুফ, 3-জোন ক্লাইমেট কন্ট্রোল, 12-স্পিকারের জেবিএল (JBL) অডিও সিস্টেম এবং 12-ওয়ে পাওয়ারড ড্রাইভার সিট যাতে ভেন্টিলেশন ও ম্যাসাজ সুবিধাও থাকছে । গাড়িটিতে একটি 2-লিটার টুইন-টার্বো ডিজেল ইঞ্জিন থাকবে যা 211.88 bhp শক্তি এবং 478.5 Nm টর্ক উৎপাদন করতে সক্ষম। এটি 8-স্পিড অটোমেটিক ট্রান্সমিশন এবং 3টি লকিং ডিফারেনশিয়াল ও 10টি অফ-রোড মোড সহ 4ডব্লিউডি (4WD) সিস্টেমের সঙ্গে আসবে।
Tata Sierra EV
লঞ্চ ডেট- মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ
টাটা সিয়েরা ইভি (Tata Sierra EV) 2026 সালের মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ভারতে লঞ্চ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। টাটার ইলেকট্রিক গাড়িগুলোর তালিকায় এটি হ্যারিয়ার ইভি-র নিচে অবস্থান করবে এবং হুন্ডাই ক্রেটা ইলেকট্রিক (Hyundai Creta Electric), মারুতি ই ভিটেরা (Maruti e Vitara) ও মাহিন্দ্রা BE 6-এর মতো ইলেকট্রিক গাড়িগুলোর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সিয়েরা ইভি-র কেবিনে 10.25-ইঞ্চি সেন্ট্রাল টাচস্ক্রিন, 12.3-ইঞ্চি প্যাসেঞ্জার ডিসপ্লে, প্যানোরামিক সানরুফ এবং ভেন্টিলেটেড ফ্রন্ট সিট থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।