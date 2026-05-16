রাজ্যে চালু টেলিকমিউনিকেশন রুল 2024, যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপুল পরিবর্তনের সম্ভাবনা

রাজ্যে চালু টেলিকমিউনিকেশন রুল 2024, যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপুল পরিবর্তনের সম্ভাবনা
15 মে রাজ্য সরকারের তরফে একটি নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে ৷ জানানো হয়েছে টেলিকমিউনিকেশন অ্যাক্ট 2023 সরিয়ে রাজ্যে চালু করা হল টেলিকমিউনিকেশন রুল 2024 ৷
Published : May 16, 2026 at 5:29 PM IST
হায়দরাবাদ : সরকার পরিবর্তনের পরই রাজ্যে টেলিকমিউনিকেশন জগতে টেলিকমিউনিকেশন জগতে বড়সড় পরিবর্তন ৷ রাজ্য সরকারের তরফে চালু করা হল টেলিকমিউনিকেশন রুল 2024 (Telecommunications (Right of Way) Rules, 2024) ৷ আর রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের পরই তাকে স্বাগত জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ৷ ডিজিট্যাল পরিকাঠামো গঠন এবং BharatNet আরও ব্যাপকভাবে প্রসারিত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই সিদ্ধান্ত সাধুবাদ জানিয়েছেন ৷
নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এই সংক্রান্ত একটি পোস্ট করেছেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ৷ সেখানে তিনি রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে লিখেছেন, "একসঙ্গে মিলে ক্ষমতাশালী 'সোনার বাংলা' তৈরি করছি ৷ টেলিকমিউনিকেশন রুল 2024 চালু করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে অসংখ্য ধন্যবাদ ৷ ভারতনেট প্রতিষ্ঠাকরার জন্য এই পদক্ষেপ অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ ৷"
এর পাশাপাশি বিগত সরকারের বিরুদ্ধে তিনি একাধিক অভিযোগ করেন ৷ জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক ফ্ল্যাগশিপ ডিজিট্যাল প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ৷ অন্য রাজ্যের তুলনায় যোগাযোগ পরিকাঠামো তৈরি ও বৃদ্ধিতে পশ্চিমবঙ্গ অনেকটা পিছিয়ে ৷ তবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে ডবল ইঞ্জিন সরকার তৈরি হয়েছে তাতে রাজ্যে লাস্ট মাইল কানেক্টিভিটিতে আমূল পরিবর্তন আসবে বলে তিনি মনে করছেন ৷
15 মে রাজ্য সরকারের তরফে একটি নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে টেলিকমিউনিকেশন অ্যাক্ট 2023 সরিয়ে 1 জানুয়ারি 2025 থেকে রাজ্যে চালু করা হল টেলিকমিউনিকেশন রুল 2024 ৷ রাজ্যের তথ্য-প্রযুক্তি এবং ইলেকট্রনিক্স দফতর থেকে জারি করা ওই নোটিফিকেশনে জানানো হয়েছে, রাজ্য সরকারের সমস্ত দফতরকে বর্তমানে নয়া আইন মেনে চলতে হবে ৷ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও তা মেনে চলা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷
টেলিকমিউনিকেশনস (রাইট অব ওয়ে) রুলস, 2024 কী?
টেলিকমিউনিকেশনস (রাইট অব ওয়ে) রুলস, 2024 (Telecommunications (Right of Way) Rules, 2024) হল কেন্দ্রীয় সরকারের জারি করা একটি নতুন নির্দেশিকা ৷ 1 জানুয়ারি, 2025 থেকে কার্যকর হয়েছে । এর মূল উদ্দেশ্য হল দেশে ফাইভ-জি (5G) নেটওয়ার্ক, মোবাইল টাওয়ার এবং অপটিক্যাল ফাইবার পাতার কাজকে দ্রুত ও সহজতর করা ।