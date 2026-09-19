বুলেট কি অতীত ? এবার Ultraviolette X47 Skyforce চেপে শহর ঘুরবে কলকাতা পুলিশ
Ultraviolette-এর নতুন X-47 Skyforce গাড়িটি বিশেষ ভাবে তৈরি করা হয়েছে কলকাতা পুলিশের জন্য ।
Published : September 19, 2026 at 6:19 PM IST
হায়দরাবাদ : কলকাতা পুলিশের চেনা বুলেট গাড়িতে কি বদল আসছে ? এবার কি তার জায়গায় স্থান পেতে চলেছে পরিবেশ বান্ধব বৈদ্য়ুতিন গাড়ি ? না নিশ্চিত করে এমন কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি । তবে সম্প্রতি কলকাতা পুলিশ তাদের স্কোয়াডে যোগ করেছে Ultraviolette এর নতুন X-47 Skyforce। মোট 183 ইউনিট EV গাড়ি এবার ব্যবহার করা হবে কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন কাজে ।
Ultraviolette-এর নতুন X-47 Skyforce গাড়িটি বিশেষ ভাবে তৈরি করা হয়েছে কলকাতা পুলিশের জন্য । আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশেষ প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে । যার মধ্যে রয়েছে পুলিশের জন্য ব্যবহৃত নির্দিষ্ট সাইরেন, হুটার, পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম, LED ব্লিঙ্কার্স, মাইক হোল্ডার, ওয়াকি টকি হোল্ডার ইত্যাদি ।
Ultraviolette X47 গাড়িটি সিঙ্গল চার্জে IDC রেঞ্জ 211 কিমি । এবং প্রতি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ 145 কিমি বেগে চলবে এই বাইকটি । 170mm হুইলবেস দেওয়া হয়েছে । দুটি চাকাতেই ডিস্ক ব্রেক রয়েছে । কলকাতা পুলিশ এবং সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, গাড়িটির মেইটেন্যান্স খরচ কম এবং চালাতেও খুব বেশি বিদ্যুৎ খরচ হবে না । আর সেই কারণে অর্থনৈতিকভাবেও এই বাইকটি বেশ আকর্ষণীয় ।
Ultraviolette এবং কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, এই বাইক গোটা শহরে প্যাট্রলিং, কুইক রেসপন্স, কোনও জরুরি সামগ্রী বহনের মতো কাজ করা হবে । 183 ইউনিট বাইকের মধ্যে 60টি বাইকের দাম West Bengal Development Corporation Limited দিয়েছে । মূলত WBPDCL এর CSR প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্তিতে এই কাজ করা হয়েছে ।
পাশাপাশি, Ulatraviolette এবং কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, EV তে পরিবেশ দূষণ অনেকটাই রোধ করা সম্ভব হবে । পাশাপাশি খরচও কমবে । কারণ পেট্রলের দাম প্রায় নিত্যদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । ফলে সরকারের খরচও বাড়ছে প্রতিনিয়ত । কিন্তু বিদ্যুতের খরচ তুলনামূলক অনেকটাই কম । ফলে অনেকটাই সুরাহা হবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
এদিকে Ultraviolette এর এই সিরিজেরই আরও একটি গাড়ি রয়েছে । যার নাম X47 Crossover । যার এক্স শো-রুম প্রাইস প্রায় আড়াই লাখ টাকা ।