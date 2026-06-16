আর 16 বছরের নিচে কেউ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে পারবে না ! নয়া নির্দেশ জারি লন্ডনে

আর 16 বছরের নিচে কেউ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে পারবে না ! নয়া নির্দেশ জারি লন্ডনে
সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 16 বছরের নিচের বয়সীদের জন্য ব্যান করা হলেও এর প্রভাব পড়বে না চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মগুলিতে ৷
Published : June 16, 2026 at 4:26 PM IST
হায়দরাবাদ : সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ফলে খারপ প্রভাব পড়ছে শিশু-মনে ৷ অভিযোগ, এর প্রভাবে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের যেমন ক্ষতি হচ্ছে তেমনই একাধিক খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ছে ৷ আর সেই কারণে এবার কঠোর পদক্ষেপ নিতে চলেছে আরও একটি দেশের সরকার ৷
অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া সহ একাধিক দেশ আগেই ঘোষণা করেছিল ৷ এবার যুক্তরাজ্যেও ঘোষণা করা হল 16 বছরের নিচে কেউ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে পারবে না ৷ এই তালিকায় রয়েছে Snapchat, Tiktok, Youtube, Instagram, Facebook এবং X ৷
সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 16 বছরের নিচের বয়সীদের জন্য ব্যান করা হলেও এর প্রভাব পড়বে না চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মগুলিতে ৷ অর্থাৎ Signal এবং Whatsapp ব্যবহার করা যাবে আগের মতোই ৷ তবে এই দুটি প্ল্যাটফর্মের ক্ষেত্রে রোমান্টিক কমপ্যানিওন চ্যাটবট ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷
ব্রিটেন সরকারের তরফে একটি প্রেস বিবৃতি জারি করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ার পুরো অধিকার প্রাপ্ত বয়স্ক ও অভিভাবকদের হাতেই থাকুক ৷ বদলে শৈশব ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে শিশুদের ৷ যদিও এই ব্যান কতটা কার্যকর হবে সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ ৷
এই বিষয়ে সেখানকার প্রধানমন্ত্রী খেইর স্টারমের (Keir Starmer) জানিয়েছেন, প্রত্যেক অভিভাবকই বুঝতে পারছেন তাঁদের সন্তানদের উপর সোশ্যাল মিডিয়ার কতটা প্রভাব পড়ছে ৷ শিশুরা যে খুশি থাকতে পারছে না তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে ৷ আর সেই কারণে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে ৷
চলতি বছর অর্থাৎ 2026 এর শুরু থেকেই একাধিক শিশুর বাবা-মা, যুবক যুবতি এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের সঙ্গে কথা বলেছে ব্রিটেন সরকার ৷ এবং তারপরই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
যদিও এর আগে মালয়েশিয়ায় সোশ্যাল মিডিয়া ব্যান করার বিষয়টি নিয়ে একপ্রকার বিরোধিতা করেছিল মেটা ৷ Meta-র দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার পাবলিক পলিসি ডিরেক্টর ক্লারা কোহ ওই নির্দেশ প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন, এর ফলে শিশুরা খারাপ অ্যাপ ও ইন্টারনেটের খারাপ বিষয়গুলির দিকে ঝুকবে ৷ তাঁর বক্তব্য, ফেসবুকে রয়েছে টিন অ্যাকাউন্ট ৷ যা শুধুমাত্র নাবালকদের কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে ৷ সেই অ্যাকাউন্টের রেকমেন্ডেশন পলিসিও ভিন্ন ৷ এবং একাধিক নতুন ফিচার অ্যাড করা হয়েছে ৷