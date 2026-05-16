বড়সড় ঘোষণা করল UIDAI, mAadhaar-এর মাধ্যমে আর হবে না এই কাজ
সরকারি সচিত্র পরিচয় পত্র হিসেবে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য আধার নম্বর ৷ ফলে সব ভারতবাসীর কাছেই আধার নম্বর থাকা জরুরি ৷
Published : May 16, 2026 at 10:29 AM IST
হায়দরাবাদ : Unique Identification Authority of India -র তরফে বড়সড় ঘোষণা করা বুধবার ৷ তাদের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হল mAadhaar অ্যাপ পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে ৷ পরিবর্তে সকলকে সম্প্রতি লঞ্চ হওয়া Aadhaar অ্য়াপ ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ যা App Store এবং Play Store থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷
এছাড়াও বিভিন্ন কাজে ফিজিক্যাল আধার সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক ৷ যেহেতু অতিগুরুত্বপূর্ণ একটি সচিত্র পরিচয়পত্র, সেই কারণে আধার কার্ড আপডেট রাখা জরুরি ৷ সেই কারণে 2026 সালের 28 জানুয়ারি আধার অ্যাপের একটি পূর্ণাঙ্গ ভার্সন লঞ্চ করেছিল UIDAI ৷ যে কোনও সময় আধারের তথ্য আপডেট করা সম্ভব এই অ্য়াপের মাধ্যমে ৷ প্রয়োজনে অন্য কারোর সঙ্গে আধার তথ্য শেয়ার করাও সম্ভব হবে ৷
অন্যদিকে আধার কার্ড ডিজিট্যাল উপায়ে রাখার জন্য mAadhaar অ্যাপ লঞ্চ করা হয়েছিল ৷ যদিও ওই অ্যাপের মাধ্যমে কোনও তথ্য সেভাবে আপডেট করা সম্ভব হতো না ৷ UIDAI এর তরফে একটি এক্স পোস্টের (অতীতের টুইটার) মাধ্যমে জানানো হয়েছে, mAadhaar অ্যাপ পুরোপুরি বন্ধ হতে চলেছে ৷
কী লেখা হয়েছে ওই পোস্টে ?
UIDAI এর তরফে যে পোস্ট করা হয়েছে সেখানে বলা বলেছে, "mAadhaar অ্যাপ বন্ধ হতে চলেছে ৷ নতুন Aadhaar অ্যাপের মাধ্যমে স্মার্ট, ফাস্ট এবং আরও নিরাপদ অভিজ্ঞতা হবে ৷ QR কোড নির্ভর আধার শেয়ারিং অপশন রয়েছে ৷ এর ফলে প্রাইভেসি কন্ট্রোল এবং আধার সার্ভিসের আরও মসৃণ অভিজ্ঞতা পাওয়া যাবে ৷ 13টি ভারতীয় ভাষায় এই অ্যাপের সুবিধা পাওয়া যাবে ৷"
নতুন এই অ্যাপটির সবথেকে বড় সুবিধা QR নির্ভর পরিচয় ভেরিফিকেশন পদ্ধতি ৷ আধার নম্বর, ফোন নম্বর, জন্মদিন, ঠিকানা না দেখিয়েও শুধুমাত্র QR কোড স্ক্যানিংয়ের মাধ্যমে আধার ভেরিফাই করা সম্ভব ৷
কীভাবে কাজ করবে এই পদ্ধতি?
ধরে নিন আপনি এমন কোথাও গেছেন যেখানে ফিজিক্যাল আধার কার্ড দেখানো বাধ্যতামূলক ৷ কিন্তু কাওকে কার্ড দেখালেই আপনার ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে নতুন Aadhaar অ্য়াপে থাকা QR কোড স্ক্যান করলেই ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া সম্ভব হবে ৷
পুরনো mAadhaar অ্যাপটি কবে পুরোপুরি বন্ধ হবে সেবিষয়ে নিশ্চিত করে কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি ৷