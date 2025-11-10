ETV Bharat / technology

Aadhaar কার্ড সঙ্গে রাখার দরকারই নেই, ডাউনলোড করুন নতুন এই অ্য়াপ

Unique Identification Authority of India : UIDAI-এর তরফে জানানো হয়েছে, আধার ইনফরমেশন ডিজিট্যাল ফর্মাটে নতুন এই অ্য়াপে সেভ করে রাখা সম্ভব

UIDAI Launches New Aadhaar App to share with others
নতুন Aadhaar অ্য়াপ লঞ্চ (ছবি সৌজন্যে - Etv Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 10, 2025 at 4:17 PM IST

হায়দরাবাদ: Unique Identification Authority of India বা UIDAI- এর তরফে লঞ্চ করা হল একটি নতুন আধার অ্য়াপ ৷ রবিবার অর্থাৎ 9 নভেম্বর উদ্বোধন হওয়া এই অ্য়াপের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকরা তাঁদের আধার কার্ড সেভ করে রাখতে পারবেন ৷ এবং প্রয়োজনে অন্য কারোর সঙ্গে সেই কার্ড শেয়ার করারও অপশন রয়েছে ৷ তবে পুরনো mAadhar অ্য়াপটিও আগের মতোই চালু থাকবে ৷ ওই অ্যাপটি বন্ধ বা কোনওরূপ পরিবর্তন করা হবে না ৷

New Aadhaar App Launched: Features and Details

প্রথমেই মনে রাখা জরুরি, নতুন যে অ্যাপটি লঞ্চ করা হয়েছে তারসঙ্গে পুরনো mAadhaar অ্যাপটির কোনও সম্পর্ক নেই ৷ এবং দুটি অ্য়াপের কাজ ভিন্ন ৷ mAadhaar অ্য়াপের মাধ্যমে ডিজিট্যাল কার্ড ডাউনলোড, PVC কার্ড অর্ডার, ই-মেল এবং মোবাইল নম্বর ভেরিফিকেশন এবং ভার্চুয়াল ID জেনারেশনের মতো কাজগুলি করা সম্ভব হয় ৷ কিন্তু নতুন অ্যাপটির মাধ্যমে eAadhaar কার্ড সেভ করা রাখা যাবে এবং তারসঙ্গে একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে সেই কার্ড শেয়ার করা সম্ভব ৷

UIDAI-এর তরফে জানানো হয়েছে, আধার ইনফরমেশন ডিজিট্যাল ফর্মাটে নতুন এই অ্য়াপে সেভ করে রাখা সম্ভব ৷ তবে শুধু একজনের নয়, পরিবারের অন্য সদস্যদেরও আধার কার্ড স্টোর করে রাখা সম্ভব নতুন অ্যাপে ৷ যদিও ডিজিলকার (Digilocker) অ্য়াপের মাধ্যমেও একই কাজ সম্ভব ৷ এবং পাশাপাশি আধার PDF ডাউনলোড করেও মোবাইল ফোনে স্টোর করে রাখা সম্ভব ৷ Android এবং iPhone- এ নতুন এই অ্যাপটি ব্যবহার করা যাবে ৷

কীভাবে নতুন আধার কার্ড ব্যবহার করবেন ?

  1. Step 1, Play Store বা App স্টোর থেকে অ্য়াপটি ডাউনলোন করুন
  2. Step 2, নিজের পছন্দমতো ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করুন ৷ এবং 12 ডিজিটের আধার নম্বর সাবমিট করুন ৷
  3. Step 3, রেজিস্টার্ড নম্বরে একটি OTP যাবে ৷
  4. Step 4, OTP সঠিক হলে নিজে থেকেই অথন্টিকেশন সম্পন্ন হবে ৷
  5. Step 5, এরপর ফেস আইডি এবং 6 সংখ্যার একটি পাসওয়ার্ড সেট করতে হবে ৷
  6. Step 6, সবশেষে বায়োমেট্রিক অথন্টিকেশন সম্পন্ন হলেই প্রফাইল ক্রিয়েট সম্পন্ন হবে ৷

UIDAI এর তরফে জানানো হয়েছে, সর্বোচ্চ 4টি আধার ওই অ্যাপে স্টোর করা সম্ভব ৷

